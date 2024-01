Sau cái chết của Lý Tiểu Long, người vợ tiết lộ "đối thủ anh sợ nhất" chỉ trong 1 câu nói

Ngày 20/7/1973, huyền thoại Kungfu Trung Quốc Lý Tiểu Long qua đời. Di sản anh để lại là hai lĩnh vực mới cho Trung Quốc là võ thuật tinh xảo và những bộ phim Hollywood bất hủ gây chấn động thế giới.

KK News (Trung Quốc) nhận định, Lý Tiểu Long (tên tiếng Anh: Bruce Lee) là võ sĩ có ảnh hưởng nhất thế giới của Trung Quốc, người có thành tích cao nhất trong sự kết hợp giữa võ thuật phương Đông và phương Tây trong thế kỷ 20.

Lý Tiểu Long suốt đời không thể tách rời võ thuật, lần đầu tiên anh tiếp xúc với võ thuật là vào năm 7 tuổi. Lúc đó anh đang mắc bệnh và rất yếu. Cha anh đã hướng cho anh luyện Thái Cực Quyền, sau đó theo học Diệp Vấn và trở thành đệ tử nổi tiếng của anh.

Sau khi hình thành tình yêu với võ thuật, năm 18 tuổi Lý Tiểu Long quyết định sang Mỹ du học để quảng bá võ thuật Trung Quốc, đồng thời học quyền anh phương Tây.

Khi mới đến Mỹ, cuộc sống của anh rất khó khăn. Lý Tiểu Long phải học tiếng Anh hàng ngày, làm công việc bán thời gian và chỉ tập Kungfu vào ban đêm.

Để trang trải cuộc sống, Lý Tiểu Long mở một phòng tập đấm bốc và quảng bá Kungfu Trung Quốc. Tuy nhiên, nhiều người lúc đó đều chế nhạo Lý Tiểu Long và không coi trọng Kungfu.

Đối mặt với sự nghi ngờ của họ, Lý Tiểu Long chỉ dùng sức mạnh của mình để chứng minh tất cả những điều này. Những người trong phòng tập đều bị đánh bại, từ đó danh tiếng của anh đột nhiên tăng lên. Khi du học ở Mỹ, Lý Tiểu Long đã kết hợp quyền anh phương Tây, taekwondo, karate, Muay Thái và một loạt môn võ thuật, cải tiến trên nền tảng võ thuật Trung Quốc và tạo ra Tiệt Quyền Đạo. Tiệt Quyền Đạo của võ sư Lý Tiểu Long sau này trở thành môn võ đặc trưng của anh.

Trước Lý Tiểu Long, Kungfu Trung Quốc hoàn toàn không được người nước ngoài coi trọng, và sự xuất hiện của anh khiến cả thế giới hiểu được bề rộng và chiều sâu của võ thuật Trung Quốc.

Lý Tiểu Long đã đánh bại nhiều đối thủ trong đời, trong đó có nhà vô địch judo thế giới Kimura Masahiko (người Nhật) và hàng loạt võ sư nổi tiếng lúc bấy giờ.

Nhờ thế, Lý Tiểu Long được gọi là "Vua Kungfu" vào thời điểm đó. Nhà vô địch quyền anh Tyson từng nói về anh như thế này: "Lý Tiểu Long là một sát thủ, hạ gục đối thủ với mức sát thương tối thiểu cho bản thân. Tôi ngưỡng mộ triết lý của anh ấy. Triết lý này là triết lý tốt nhất cho một chiến binh".

Không chỉ dùng võ thuật trong đời thường, Lý Tiểu Long còn được trình diễn các màn võ công đẹp mắt trên phim ảnh.

Lý Tiểu Long (Bruce Lee) được Đại lộ Danh vọng Hollywood ghi danh nhờ những đóng góp của anh trong ngành công nghiệp giải trí.

Website của Đại lộ Danh vọng Hollywood (Mỹ) viết rằng: Lý Tiểu Long là một diễn viên người Mỹ gốc Hoa, võ sư, triết gia, đạo diễn phim, nhà sản xuất phim, nhà biên kịch và là người sáng lập môn phái Tiệt Quyền Đạo (Jeet Kune Do). Anh được coi là một trong những võ sĩ có ảnh hưởng nhất thế kỷ 20 và là một biểu tượng văn hóa nổi trội.

Những bộ phim do Hollywood sản xuất của Lý Tiểu Long đã nâng thể loại phim võ thuật truyền thống Trung Quốc lên một tầm cao mới, đồng thời làm dấy lên làn sóng quan tâm lớn đến võ thuật Trung Quốc ở phương Tây vào những năm 1970.

"The Big Boss", "Fist of Fury", "Way of the Dragon", "Enter the Dragon", "The Game of Death" là 5 phim nâng tầm tên tuổi và võ thuật Trung Quốc của Lý Tiểu Long. Nhờ đó, tên anh được khắc trên Đại lộ Danh vọng Hollywood.

ĐỐI THỦ LÝ TIỂU LONG SỢ NHẤT

Dẫu vậy, người đàn ông được cho là bất khả chiến bại này cũng có những người khiến anh sợ hãi. Điều này chỉ được tiết lộ sau cái chết của Lý Tiểu Long.

Vợ anh - Linda Lee Cadwell tiết lộ rằng Lý Tiểu Long không sợ người biết nhiều chiêu thức võ thuật nhưng không thành thạo chiêu nào. Đối thủ mà anh sợ nhất là người chỉ biết vài chiêu nhưng dành toàn bộ thời gian để tôi luyện đến mức thượng thừa.

Lý Tiểu Long "Tôi không sợ người có vạn chiêu. Tôi sợ người luyện một chiêu vạn lần".

Giới võ thuật có câu: “Đầu tiên đánh dũng khí, thứ hai đánh vào mắt, thứ ba đánh tốc độ tay chân”.



Lý Tiểu Long thường chú trọng đến việc tu luyện võ thuật hơn là chiến đấu. Anh tin rằng, ngay cả một võ sĩ có dũng khí chiến đấu, thị lực tốt, tấn công và phòng thủ nhanh chóng và linh hoạt, anh ta vẫn không thể đánh bại đối thủ có võ thuật tốt hơn.

Hình ảnh đời thường của Lý Tiểu Long bên vợ và con.

Khi gặp đối thủ có võ nghệ tốt hơn thì anh ta không thể khuất phục được. Đây cũng là một trong những yếu tố quyết định thắng lợi trong giao tranh mà Lý Tiểu Long đã nhận thức sâu sắc trong luyện tập võ thuật. Võ thuật cần phải tự mình luyện tập, muốn đạt tới trình độ cao hơn, cần phải không ngừng khai thác tiềm năng của bản thân, không có đường tắt.



Bởi vậy, đối thủ cả đời mà anh sợ đó là người "luyện một chiêu trong một vạn lần".

Tham khảo: KK News, Sohu, Walkoffame.com