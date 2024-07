Sau cải tạo, căn hộ 45m2 ở khu tập thể của nữ bác sĩ được gọi là "ngôi nhà đẹp nhất khu dân cư"

Khi chọn nhà ở, hầu hết mọi người sẽ tránh tầng 1 vì người ta thường tin rằng tầng một có những mối nguy hiểm tiềm ẩn như ánh sáng và độ ẩm luôn duy trì ở mức kém.

Nhưng đối với nữ bác sỹ này, tầng 1 lại có một sức hấp dẫn đặc biệt. Cô rất thích một ngôi nhà có diện tích sử dụng chỉ khoảng 45m2. Mặc dù kết cấu của ngôi nhà không lý tưởng nhưng đối với cô, thế giới nhỏ bé ở tầng một này có nghĩa là cô sẽ đỡ phải chờ đợi thang máy, ngoài ra còn có không gian để cô có thể trồng hoa hoặc bất cứ loại cây cối nào.

Trước sự phản đối của gia đình, cô vẫn kiên quyết lựa chọn và quyết tâm biến tầng một tưởng chừng như bình thường này thành một ngôi nhà tiện nghi và ấm áp.

Không chỉ thế, nữ bác sĩ cũng có niềm yêu thích đặc biệt với màu trắng. Cô ủng hộ lối sống tối giản và từ chối việc trang trí quá cầu kỳ. Vì vậy cô đã thuê một nhà thiết kế để đồng hành với cô trong công cuộc cải tạo.

Toàn bộ ngôi nhà sử dụng chủ nghĩa tối giản hiện đại cùng màu trắng làm tông màu chủ đạo, đồng thời kết hợp các yếu tố gỗ mộc mạc để tạo nên không gian ngôi nhà nhỏ nhưng đẹp, nhỏ và tinh tế.

#1: Hiên nhà

Bước vào khu vực lối vào nhỏ này, bạn sẽ có cảm giác như mình đang lạc vào một thế giới tĩnh lặng của tuyết trắng, được bao bọc trong tông màu trắng tươi mát.

Ngoài phần tường, rèm, tủ và bề mặt bàn làm việc, chiếc bồn rửa tay ngay phía đối diện cũng sử dụng màu trắng, được thiết kế dành riêng cho căn hộ của cô. Nhìn từ xa, chiếc bồn rửa àny giống như một bông hồng trắng nở rộ. Dải đèn LED bên dưới phát ra ánh sáng dịu nhẹ, chiếu rọi những mệt mỏi bao ngày của chủ nhân.

#2: Phòng khách

Bước vào phòng khách và phòng ăn, bạn sẽ liền có cảm giác dường như một hơi thở trong lành và tự nhiên ùa vào bạn, như thể bạn đang ở trên mây. Sau một vài lần cải tạo, không gian đã có một diện mạo hoàn toàn mới.

Gạch lát sàn màu trắng giúp cả không gian trở nên rộng rãi hơn. Tuy có người khi xem bản thiết kế 3D cho rằng, việc sử dụng quá nhiều màu trắng sẽ khiến căn nhà trống trải, lạnh lẽo nhưng cô vẫn kiên định với suy nghĩ sẽ không trang trí quá cầu kỳ. Cô muốn ngôi nhà sẽ luôn mang vẻ đẹp đơn giản. Cô cũng cho biết, sơn trắng trên tường tạo thêm cảm giác tươi sáng cho toàn bộ không gian, đồng thời làm nổi bật đồ nội thất và đồ trang trí.

Bức tường TV dạng lưới giống như một món quà từ thiên nhiên. Nó không chỉ giải quyết vấn đề lưu trữ mà còn mang lại nét sống động cho căn phòng.

Đồng thời, những chiếc kệ trang trí trên tường không chỉ có thể trưng bày sách và đồ trang trí nhỏ mà còn có thể dùng để treo một số cây xanh, mang tới sức sống mạnh mẽ cho toàn bộ không gian.

Thiết kế tích hợp giữa bàn ăn và bàn làm việc thể hiện hoàn hảo khái niệm thiết kế "less is more" và giúp cuộc sống trở nên đơn giản, tốt đẹp hơn.

Ban công phía ngoài phòng ngủ.

#3: Sân

Bước ra khỏi phòng khách, đi vào trong sân, bạn sẽ ngay lập tức cảm nhận được một luồng không khí trong lành và ngửi được mùi thơm của đất, vô cùng thư giãn.

Cửa kính và cửa sổ được thiết kế để có thể nhìn toàn cảnh ra cảnh đẹp. Bố cục sân trong đơn giản và trang nhã. Bức tường sân cao chót vót bao quanh ngôi nhà và những chiếc cây cao đối phía diện tạo nên bầu không khí yên tĩnh, khiến người ta cảm nhận được sự ấm áp và yên bình của thiên nhiên.

Tủ lưu trữ gọn gàng, ngăn nắp.

#4: Nhà bếp

Các thiết bị nhà bếp tích hợp giúp toàn bộ không gian trông gọn gàng và ngăn nắp hơn. Những chiếc tủ màu trắng được kết hợp với gạch ốp tường màu xám, tạo ra cảm giác phân cấp rõ ràng và mọi chi tiết đều toát lên sự độc đáo và quyến rũ.

Sự thay đổi về chiều cao trần nhà và thiết kế ánh sáng không chỉ làm tăng vẻ đẹp cho không gian mà còn tạo thêm nét lãng mạn cho căn bếp.

Phối cảnh bàn làm việc gần bếp

#5: Phòng tắm

Bước vào phòng tắm, ngay lập tức sẽ thấy như có thể ngửi được mùi thơm của hoa cỏ.

Máy giặt, sấy được đặt ngay trong phòng tắm.

Thiết kế phòng tắm thành 2 khu vực khô và ướt giúp từng khu vực chức năng được sắp xếp hợp lý, ngăn nắp. Gạch men màu trắng nhạt và xám nhạt được kết hợp cùng màu xanh ô liu tạo nên không gian trong lành, dễ chịu khiến người ta có cảm giác như đang đắm mình trong ánh nắng ban mai.

Có máy sưởi cạnh bồn tắm.

#6: Phòng ngủ

Phòng ngủ tiếp tục được thiết kế với phong cách tối giản cùng màu trắng và nội thất gỗ, khiến mọi người có cảm giác như đang ở trong một khu rừng yên bình.

Có một chiếc tủ cạnh giường trong phòng ngủ.

Thiết kế tích hợp giữa khung giường và chiếu tatami không chỉ tăng không gian chứa đồ mà còn mang đến trải nghiệm ngủ thoải mái cho chủ nhân.

Dải đèn LED và đèn định vị tạo nên bầu không khí ấm áp, khiến mỗi đêm trở nên dịu dàng và yên bình.

Đầu giường tùy chỉnh cho phòng ngủ.

Ngôi nhà nhỏ này tuy không tráng lệ như một dinh thự nhưng nó lại có nét quyến rũ và ấm áp riêng. Bởi, mỗi khu vực đều được thiết kế và bố trí cẩn thận, thể hiện lý tưởng sống tối giản, tiện nghi, mang đến môi trường sống yên tĩnh và thoải mái cho chủ nhân.