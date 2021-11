Sau công nghệ và bất động sản, đâu sẽ là lĩnh vực tiếp theo lọt vào 'tầm ngắm' của Chủ tịch Tập Cận Bình?

Sự căng thẳng của hình phạt đối với Didi trong đợt IPO tại Mỹ là kết quả của cuộc điều tra tham nhũng đối với ngành tài chính Trung Quốc. Ngoài ra, những chi tiết về kế hoạch áp thuế bất động sản chỉ là một trong số những yếu tố sẽ khiến nhà đầu tư lo ngại.



Việc giới chức Trung Quốc giám sát chặt chẽ mọi lĩnh vực, từ công nghệ cho đến gia sư online và bất động sản, đã tạo ra cơn bán tháo khiến các cổ phiếu Trung Quốc giao dịch ở nước ngoài mất 1 nghìn tỷ USD giá trị. Chỉ số MSCI China Index đã giảm 15% trong năm nay, mức giảm mạnh nhất kể từ năm 1998. Hiện tại, Chủ tịch Tập Cận Bình đang nỗ lực cải tổ nền kinh tế, giải quyết tình trạng bất bình đẳng và giảm thiểu rủi ro tài chính mà không gây ảnh hưởng đến sự ổn định của tăng trưởng.

Dưới đây là một số lĩnh vực trọng tâm trong chiến dịch cải tổ của Bắc Kinh đang được giới đầu tư "truyền tai" nhau:

Công nghệ

Sau vụ việc của Didi, nhà đầu tư đang chờ đợt kết quả của cuộc điều tra đối với hãng gọi xe này, nền tảng logistics Full Truck Alliance và công ty tuyển dụng trực tuyến Kanzhun. Theo báo cáo của Dow Jones vào tháng trước, Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc yêu cầu 3 công ty này tìm hiểu về việc bán cổ phần ở Hồng Kông và cuộc điều tra có thể kết thúc vào tháng 11.

Trong khi đó, đối với Ant Group, điều gì xảy ra sau vụ đình chỉ đợt IPO này vẫn còn là một câu hỏi bỏ ngỏ. Các ngân hàng lớn cho biết họ đã không nhận được thông tin liên lạc thường xuyên từ công ty và một số dự đoán Ant sẽ lên sàn trước năm 2023. Ở khía cạnh tươi sáng hơn, gần đây, Jack Ma đã có chuyến đi tới châu Âu, điều này cho thấy rằng mối quan hệ của ông với chính phủ đã có sự cải thiện.

MSCI All-Country World Index và MSCI China Index trong năm vừa qua.

Về big data, Trung Quốc cho biết chính phủ sẽ đóng vai trò trọng tâm trong việc kiểm soát dữ liệu và các công ty tư nhân cần tuân thủ những mối ưu tiên của Bắc Kinh. Chính quyền ông Tập cũng thảo luận về một loạt các đề xuất, từ việc chính phủ kiểm soát dữ liệu cho đến đặt ra các nguyên tắc cho các công ty quản lý dữ liệu của riêng họ.

Ngoài ra, những nỗ lực của giới chức nhằm mở rộng hệ sinh thái do các công ty lớn nhất thống trị đang được theo dõi sát sao. Bắc Kinh đang cân nhắc đề xuất của các công ty từ Tencent cho đến ByteDance, cho phép đối thủ truy cập và hiển thị nội dung của họ trong kết quả tìm kiếm. Động thái này có thể giúp tháo dỡ những rào cản trên các nền tảng trực tuyến và thay đổi không gian quảng cáo trên internet.

Thị trường

Các cơ quan quản lý ở Bắc Kinh vẫn đang hoàn thiện các thay đổi trong quy tắc cho phép họ cấm doanh nghiệp Trung Quốc niêm yết ở nước ngoài, ngay cả khi chi nhánh của họ được thành lập ở nước ngoài (mô hình sở hữu đặc biệt – VIE). Động thái này sẽ khép lại "lỗ hổng" mà các gã khổng lồ công nghệ tận dụng để luồn lách những quy định hạn chế đối với đầu tư nước ngoài trong một số lĩnh vực nhạy cảm.

Các công ty có kế hoạch niêm yết tại Hồng Kông có thể sẽ được miễn thuế khi xin phê duyệt từ cơ quan giám sát an ninh mạng của Trung Quốc. Nếu được thông qua, quá trình niêm yết tại Hồng Kông của các doanh nghiệp Trung Quốc sẽ dễ dàng hơn tại Mỹ. Những vấn đề không chắc chắn hiện đang gây áp lực cho thị trường IPO của thành phố này.

Tài chính

Điều tra tham nhũng: Cơ quan chống rửa tiền hàng đầu Trung Quốc đã bắt đầu quá trình thanh tra kéo dài 2 tháng đối với 25 định chế tài chính bao gồm NHTW, cơ quan quản lý ngân hàng và bảo hiểm, các nhà cho vay và quản lý nợ xấu. Cuộc điều tra này sẽ xem xét liệu các quan chức và ngân hàng có mối liên hệ mật thiết với một số công ty tư nhân hay không, ví dụ như Evergrande, Didi và Ant. Trước đó, cuộc điều tra năm 2015 đã diễn ra sau khi thị trường chứng khoán lao dốc và các chủ ngân hàng, giám đốc điều hành công ty môi giới đã bị bắt giữ.

Tương lai của các công ty môi giới xuyên biên giới của Trung Quốc cũng lọt vào tầm ngắm, sau khi một quan chức NHTW đặt câu hỏi về tính hợp pháp đối với hoạt động của họ. Theo đó, cổ phiếu Futu Holdings Ltd. và Fintech Holding Ltd. lao dốc. Các công ty này đã hoạt động ở thị trường "xám" để né quy định kiểm soát vốn và giao dịch cổ phiếu ở các sàn như Hồng Kông, New York.

Bất động sản

Nhà đầu tư đang hồi hộp chờ đợi những thông tin mới về kế hoạch áp thuế bất động sản của Trung Quốc, sau khi thí điểm ở Thượng Hải và Trùng Khánh. Theo Bloomberg, các địa điểm tiếp theo có thể triển khai kế hoạch này là Hải Nam và Thâm Quyến.

Nhà đầu tư đang lo ngại về tác động tiềm tàng của biện pháp này đối với các cổ phiếu ngành bất động sản. Sau khi thông tin về kế hoạch này được đưa ra, một số chỉ số theo dõi các nhà phát triển đã giảm 7 ngày liên tiếp.

Hàng hóa xa xỉ

Chiến dịch "thịnh vượng chung" của ông Tập có nguy cơ ảnh hưởng đến các công ty như Burberry Group Plc và Cie Financiere Richemont SA, nếu giới chức quyết định kiềm chế mức độ mua sắm hàng xa xỉ. Hệ thống thuế của Trung Quốc vẫn có những ưu đãi cho người giàu, do đó có thể mức thuế cao hơn sẽ được áp dụng. Ngoài ra, Trung Quốc cũng không đánh thuế thừa kế. Tuy nhiên, rất ít dấu hiệu cho thấy kế hoạch cải cách thuế đang được thực hiện.

