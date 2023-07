Sau em trai, đến chồng Phó Chủ tịch một doanh nghiệp thép muốn bán bớt cổ phiếu khi thị giá đã hồi phục 90% từ đáy

Cập nhật mới nhất, ông Nguyễn Quốc Thắng, Giám đốc Đơn vị thành viên của CTCP Đầu tư Thương mại SMC (mã: SMC) đã đăng ký bán ra 500 nghìn cổ phiếu SMC. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 11/7 đến 10/8/2023 theo hình thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh. Nếu hoàn tất, lượng cổ phiếu nắm giữ sẽ giảm xuống còn hơn 1,7 triệu cổ phiếu, tương đương sở hữu 2,34% vốn.

Tạm tính theo thị giá, ông Thắng sẽ thu về khoảng 7 tỷ đồng nếu thành công bán ra cổ phần.

Ông Thắng còn được biết tới là chồng của bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc SMC. Hiện, bà Nhi đang sở hữu gần 790 nghìn cổ phiếu tại SMC, tương đương tỷ lệ 1,07% vốn.

Theo ghi nhận, trước ông Thắng, em trai bà Ý Nhi là ông Nguyễn Ngọc Đăng Khoa cũng đã bán ra 530.000 cổ phiếu SMC trong khoảng tháng 6/2023.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu SMC sau quãng tăng bốc từ tháng 4, hiện đang đi ngang tại mức 13.400 đồng/cp, tăng khoảng 40% sau hơn 2 tháng và hồi phục 90% từ vùng đáy tháng 11/2022.

Về tình hình kinh doanh quý 1/2023, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.887 tỷ đồng, giảm tới 41% so với cùng kỳ năm 2022. Kết quả, lợi nhuận sau thuế đạt 21 tỷ, giảm tới 74% so với cùng kỳ. Tuy nhiên điểm tích cực khi đây đầu tiên có lãi sau 2 quý lỗ nặng liên tiếp nửa cuối năm 2022. So với kế hoạch đề ra, SMC đã hoàn thành 19% kế hoạch doanh thu và 14% kế hoạch lợi nhuận.