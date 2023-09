Sau hơn 1 năm bán ra 5 triệu cổ phiếu ITA, vợ phó Chủ tịch Tân Tạo mới báo cáo kết quả

CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA) vừa công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, vợ ông Đặng Quang Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Công ty.

Theo đó, bà Hạnh báo cáo đã mua hơn 1,1 triệu cổ phiếu ITA và bán ra gần 5,3 triệu cổ phiếu ITA, qua đó giảm sở hữu từ gần 4,2 triệu cổ phiếu ITA (0,45% vốn) xuống còn 81 đơn vị.

Đáng chú ý, bà Hạnh không có bất kỳ thông báo giao dịch nào về việc mua bán cổ phiếu trước đó. Thời gian giao dịch từ ngày 6/6/2022 đến ngày 5/9/2022 bằng phương thức khớp lệnh trên sàn. Như vậy, sau giao dịch hơn 1 năm, bà Hạnh mới báo cáo kết quả giao dịch.

Liên quan đến giao dịch cổ phiếu ITA, Công ty cổ phần Đầu tư – nghiên cứu và Xuất khẩu Gạo thơm ITA-Rice, tổ chức liên quan ông Nguyễn Trọng Dũng, người phụ trách quản trị ITA cũng đăng ký thoái toàn bộ 1 triệu cổ phiếu để giảm sở hữu từ 0,11%, về còn 0% vốn. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 15/9 đến ngày 14/10 theo phương thức thỏa thuận.

Chiều ngược lại, Công ty cổ phần Đại học Tân Tạo, tổ chức liên quan bà Đặng Thị Hoàng Yến, Chủ tịch HĐQT ITA đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu ITA để nâng sở hữu từ 14,61%, lên 14,72% vốn điều lệ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 15/9 đến ngày 14/10 theo phương thức thỏa thuận.

Về kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2023 của ITA , công ty ghi nhận doanh thu thuần 142 tỷ đồng, giảm 62% so với cùng kỳ năm trước, không thay đổi nhiều so với 143 tỷ đồng doanh thu trong báo cáo tự lập. Lợi nhuận sau thuế trên BCTC hợp nhất soát xét bán niên năm 2023 đạt gần 37 tỷ đồng, gần 72% so với cùng kỳ năm trước và giảm hơn 6% so với báo cáo bán niên 2023 tự lập. ITA cho biết nguyên nhân chủ yếu do tăng chi phí tài chính để trích lập dự phòng đầu tư tài chính khiến lợi nhuận giảm so với cùng kỳ.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu ITA dừng ở mốc 5.960 đồng/cp.

Theo điểm đ, Điều 33 của Thông tư 96/2020/TT-BTC quy định: “Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn tất giao dịch (trường hợp giao dịch kết thúc trước thời hạn đăng ký) hoặc kết thúc thời hạn dự kiến giao dịch, người nội bộ và người có liên quan phải công bố thông tin về kết quả giao dịch đồng thời giải trình nguyên nhân không thực hiện được giao dịch hoặc không thực hiện hết khối lượng đăng ký (nếu có) theo mẫu quy định tại Phụ lục XV hoặc Phụ lục XVI ban hành kèm theo Thông tư này”.