Sau hơn 2 năm cưới "ông chú" triệu phú công nghệ, cuộc sống cựu MC tài sắc của VTV ra sao?

Phạm Ngọc Hà My (1994) từng là một MC, BTV ấn tượng tại chương trình về kinh tế, tài chính Money Weekly của VTV24. Cô nàng ghi điểm với lối dẫn chương trình duyên dáng, thông minh. Hà My cũng được biết đến khi lọt Top 15 Hoa hậu Việt Nam 2018, Hoa khôi báo chí 2019.



Năm 2021, Hà My được triệu phú công nghệ CEO Hùng Đinh (1980) cầu hôn trên máy bay. Cô hạnh phúc gật đầu và trở thành vợ "ông chú" nổi tiếng trong giới công nghệ. Cùng năm đó, Hà My nghỉ việc tại VTV và theo đuổi con đường kinh doanh riêng.

Cựu MC xinh đẹp của VTV nhanh chóng bước vào cuộc sống bỉm sữa. Thời điểm đang mang bầu, cô từng tiết lộ mình cô chưa sẵn sàng làm mẹ khi còn quá trẻ. Tuy nhiên, em bé đến bất ngờ và trở thành món quà lớn dành cho Hà My và "ông chú" triệu phú công nghệ.



Như nhiều mẹ bầu khác, Hà My tăng cân khá nhiều trong thai kỳ. Cô cũng phải đối mặt với nhiều thay đổi về tâm lý. Nhờ có ông xã ở bên chăm chút, chiều chuộng từng chút một, cô nàng đã vượt qua giai đoạn khó khăn đó.

Điều đáng ngưỡng mộ là Hà My vẫn giữ được nhan sắc rạng rỡ, tươi tắn, luôn xuất hiện với vẻ ngoài tràn đầy năng lượng tích cực.

Tháng 8/2022, con trai của cặp đôi nổi tiếng chào đời. Hà My lập tức gia nhập hội "cuồng con". Trước kia, cô nàng không mấy khi đăng ảnh cùng chồng triệu phú hay chuyện riêng tư trên trang cá nhân; giờ thì cô nàng thoải mái khoe quý tử.

Hiện tại, Hà My là CEO cho một công ty chuyên về lĩnh vực giáo dục. Sau hơn 2 năm làm vợ, làm mẹ, cô nàng đã có sự thay đổi phong cách. Trong bức ảnh mới nhất chụp cùng chồng hơn 16 tuổi, Hà My khoe mái tóc màu khói và cắt mái ngắn trẻ trung.

Từ giao diện ngọt ngào, dễ thương kiểu công chúa trước kia, dường như phu nhân triệu phú công nghệ đang theo đuổi hình ảnh tinh nghịch, năng động hơn.

Dù không trực tiếp nói ra, có thể thấy cuộc sống của Hà My với CEO Hùng Đinh khá êm đềm. Chồng yêu chiều, chăm sóc cho Hà My và em bé, đảm bảo cho hai mẹ con vui vẻ, hạnh phúc. Hà My cho hay, vợ chồng cô rất hợp cạ, thống nhất trong quan điểm đặt gia đình, con trai là ưu tiên hàng đầu và luôn trân trọng những khoảnh khắc bên nhau.