Sau khi chuyển khoản 92 nghìn cho shipper, người phụ nữ ở Cà Mau nhận thông báo: "Mỗi tháng tài khoản sẽ tự trừ 3,5 triệu đồng để mua bảo hiểm"

Ngày 10/11/2025, Công an xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau tiếp nhận trình báo của người dân có liên quan đến thủ đoạn lừa đảo giao hàng.

Theo đó, chị N.H.Đ (ngụ tại ấp Rau Dừa, xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau) đã mắc "bẫy lừa đảo", bị chiếm đoạt số tiền gần 69 triệu đồng. Theo trình bày của chị Đ: Chị gái của chị thường xuyên đặt mua hàng qua mạng xã hội Facebook. Một người gọi điện tự xưng là shipper thông báo đang giao đơn hàng trị giá 92 nghìn đồng nhưng chị gái không có ở nhà nên nhờ gửi hàng tại nhà hàng xóm. Sau đó, chị gái nhờ chị Đ chuyển khoản 92 nghìn đồng đồng vào số tài khoản do shipper cung cấp để thanh toán. Shipper cũng xin số điện thoại của chị Đ để xác nhận khi nhận được tiền.

Vài phút sau, shipper gọi điện thoại cho chị Đ xin lỗi vì đã gửi nhầm số tài khoản của Trung tâm bảo hiểm hàng hóa của bộ phận shipper. Chị Đ chuyển tiền vào đó có nghĩa là chị đồng ý với việc đăng ký thành công gói bảo hiểm, mỗi tháng sẽ bị trừ 3,5 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng chính chủ.

Tin nhắn lừa đảo

Biết chị Đ đang hoảng hốt, shipper này chị gửi cho chị một đường link và hướng dẫn chị truy cập sau đó điền đầy đủ thông tin, mã số xác thực… để hủy gói đăng ký bảo hiểm. Sau khi chị Đ thực hiện xong các bước thì số tiền gần 68.812.000 đồng trong tài khoản của chị cũng "không cánh mà bay". Chị Đ tá hỏa vì biết mình đã bị lừa đảo nên đến trình báo Công an xã Hưng Mỹ.

Trước tình trạng trên, Công an xã Hưng Mỹ khuyến cáo người dân: Luôn kiểm tra kỹ đơn hàng trước khi thanh toán; nếu thanh toán bằng hình thức chuyển khoản nên kiểm tra kỹ thông tin tài khoản trước khi chuyển tiền; không quét mã QR từ nguồn không rõ ràng; tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng cho người lạ; không truy cập vào đường các link lạ.

Trường hợp người dân đã bị lừa đảo hoặc có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên trình báo ngay đến cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, hỗ trợ giải quyết và ngăn chặn vụ việc tiếp tục xảy ra. Đồng thời, người dân cần chủ động lưu giữ các nội dung trao đổi giữa mình và kẻ lừa đảo để cung cấp cho cơ quan Công an phục vụ công tác điều tra (chụp ảnh lại các nội dung tin nhắn, ghi âm cuộc gọi, sao kê chuyển tiền...); tuyệt đối không tiếp tục nghe theo hướng dẫn của các đối tượng để tìm cách lấy lại tài sản bị lừa với bất cứ lý do gì.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Cà Mau