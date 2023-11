Sau khi đăng một thông tin lên Facebook, người phụ nữ Gia Lai bị lừa mất 272 triệu đồng

Ngày 10/10/2023, Công an huyện Ia Pa tiếp nhận đơn trình báo của chị N.T.N.T (trú tại xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa, hiện đang xuất khẩu lao động tại Nhật Bản).

Cụ thể, do VISA của chị đã gần hết hạn nhưng có nhu cầu tiếp tục ở lại Nhật Bản, chị T đã đăng thông tin lên trang Facebook cá nhân để tìm người làm thủ tục xin cấp VISA. Sau đó, có 1 đối tượng lừa đảo liên hệ với chị T thỏa thuận sẽ làm thủ tục xin cấp VISA cho chị T. Chị T nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản do đối tượng cung cấp thì bị chiếm đoạt tổng số tiền 272 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Ia Pa đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh tiến hành điều tra, xác minh và xác định đối tượng Trần Thị Kim Gương.

Gương sinh năm 1989; trú tại Ấp 1, xã Thạnh Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Đối tượng đã lợi dụng mạng xã hội Facebook đăng tải nhiều bài viết nhằm giúp đỡ cho các trường hợp là người Việt Nam sang định cư, du học, xuất khẩu lao động ở Nhật Bản sẽ được hỗ trợ cấp VISA với thủ tục đơn giản, nhanh chóng, không cần tốn nhiều thời gian.

Sau khi tiếp cận được mục tiêu, đối tượng Gương nhanh chóng sử dụng nhiều tài khoản Facebook ảo để yêu cầu người bị hại chuyển tiền vào các số tài khoản ngân hàng của đối tượng tại Việt Nam nhằm chiếm đoạt. Bằng thủ đoạn này, đối tượng Gương đã lừa đảo, chiếm đoạt của chị T số tiền 272 triệu đồng.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ia Pa tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.