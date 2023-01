Sau khi hạ chỉ tiêu lợi nhuận năm 2022, Petrolimex (PLX) bất ngờ báo lãi trước thuế quý 4 gần 1.500 tỷ

Ngày 9/1, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex – mã PLX) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.



Về kết quả kinh doanh năm 2022, tổng doanh thu hợp nhất ước đạt 300.000 tỷ đồng, tăng 78% so với thực hiện năm 2021. Tổng sản lượng xuất bán hợp nhất toàn tập đoàn đạt 13.759.290 m3/tấn, tương đương 113% kế hoạch và bằng 111% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế (LNTT) hợp nhất ước đạt 2.068 tỷ đồng, giảm 45% so với thực hiện năm 2021.

Như vậy, tính riêng trong quý 4/2022, Petrolimex ước đạt hơn 74.200 tỷ đồng doanh thu hợp nhất và 1.454 tỷ đồng LNTT, lần lượt tăng 50% và 75% so với cùng kỳ năm ngoái .

*Lợi nhuận trước thuế quý 4 là con số ước tính

Kết quả khởi sắc trong quý 4 có phần gây bất ngờ khi tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 diễn ra ngày 6/12, Petrolimex đã điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022 theo chiều hướng tăng chỉ tiêu doanh thu và giảm lợi nhuận.

Theo đó, về chỉ tiêu toàn tập đoàn, Petrolimex điều chỉnh kế hoạch doanh thu tăng từ 186.000 tỷ đồng lên 240.000 tỷ đồng, LNTT lại giảm đến 90% từ 3.060 tỷ đồng xuống còn 300 tỷ đồng. Với chỉ tiêu công ty mẹ, doanh thu cũng được đẩy lên mức 180.000 tỷ đồng, song LNTT giảm còn 100 tỷ đồng từ mức 1.860 tỷ đồng đã giao trước đó. Như vậy, Petrolimex đã hoàn thành vượt xa kế hoạch kinh doanh năm 2022 sau điều chỉnh.

Ông Đào Nam Hải – Tổng giám đốc Petrolimex cho biết, thị trường xăng dầu thế giới năm 2022 diễn biến phức tạp, giá tăng sốc, giảm sốc, lặp đi lặp lại nhiều lần chưa từng có tiền lệ do chịu tác động của các yếu tố địa chính trị, nhất là kể từ khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Việt Nam vẫn phải nhập khẩu 20-30% lượng xăng dầu thành phẩm phục vụ nhu cầu tiêu thụ nội địa và nhập khẩu dầu thô để phục vụ hoạt động sản xuất xăng dầu thành phẩm của 2 Nhà máy lọc dầu Bình Sơn và Nghi Sơn, dẫn đến các biến động trên thị trường thế giới trực tiếp ảnh hưởng đến thị trường xăng dầu trong nước.

Trong khi đó, công tác điều hành thị trường xăng dầu trong nước chưa kịp thích ứng đã dẫn đến tình trạng một số doanh nghiệp thiếu nguồn cung và/hoặc chủ động tạm dừng bán hàng để giảm lỗ, nhu cầu dồn về Petrolimex khiến cho sản lượng tiêu thụ của tập đoàn tăng mạnh trên tất cả các kênh bán hàng, đặc biệt là kênh bán lẻ trực tiếp thuộc hệ thống phân phối của Petrolimex.

Ông Phạm Văn Thanh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Petrolimex cho biết, năm 2023 được dự báo vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức khi thế giới phải đối mặt với nguy cơ một cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu. Tăng trưởng kinh tế toàn cầu được dự đoán chỉ ở mức khoảng 2%, giảm đáng kể so với năm 2022 và thấp hơn nhiều với mức bình quân của thập kỷ trước đại dịch Covid-19. GDP Việt Nam được dự báo tăng trưởng dao động ở mức 6,5% kéo theo nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong nước năm 2023 có thể sẽ tăng lên tương ứng. Thị trường xăng dầu vẫn được dự báo còn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Định hướng chung cho năm 2023 của Petrolimex là xăng dầu tiếp tục là trục kinh doanh cốt lõi, trong đó tập trung phát triển kênh bán lẻ bằng nhiều giải pháp mang tính đồng bộ, hệ thống và có tính đột phá như: Phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên các tuyến cao tốc, trục lộ chính, địa bàn trọng điểm,…theo quan điểm mới của tập đoàn về đầu tư, phát triển cửa hàng xăng dầu; Triển khai các trạm dịch vụ xe tải; Nâng cấp nhận diện thương hiệu giai đoạn II.

Đối với các lĩnh vực kinh doanh khác, tiếp tục triển khai thực hiện tái cơ cấu mô hình doanh nghiệp, gia tăng năng lực cạnh tranh để phát triển bền vững và hiệu quả; Đẩy nhanh tiến độ thoái vốn đầu tư một số ngành nghề theo quy định, kết hợp đồng bộ các giải pháp tài chính nhằm đảm bảo nguồn vốn cho chiến lược đầu tư phát triển của tập đoàn. Các đơn vị thành viên của tập đoàn cần nỗ lực, quyết tâm ở mức cao nhất đặt mục tiêu gia tăng lợi nhuận để góp phần hoàn thành mục tiêu chung của tập đoàn.