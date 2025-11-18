Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sau khi Trung Nguyên Legend, Ecopark, Đất Xanh đổ bộ, tỉnh rộng thứ ba cả nước sắp có thêm khu đô thị hơn 18.000 m2

18-11-2025 - 06:54 AM | Bất động sản

CTCP Việt Mỹ Phú Yên vừa trúng đấu giá Khu dân cư đô thị liền kề phía Bắc đường Trần Phú, tỉnh Đắk Lắk. Thời gian triển khai dự án trong vòng 48 tháng kể từ thời điểm bàn giao đất trên thực địa.

Sau khi Trung Nguyên Legend, Ecopark, Đất Xanh đổ bộ, tỉnh rộng thứ ba cả nước sắp có thêm khu đô thị hơn 18.000 m2- Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn vừa ký quyết định công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư đô thị liền kề phía Bắc đường Trần Phú (đợt 1 – giai đoạn 1) tại phường Tuy Hòa.

Doanh nghiệp trúng đấu giá là Công ty Cổ phần Việt Mỹ Phú Yên, đơn vị có địa chỉ đăng ký tại thôn Liên Trì 2, phường Bình Kiến. Tổng số tiền trúng đấu giá là hơn 570 tỷ đồng, bao gồm gần 114 tỷ đồng là khoản đặt trước phải chuyển vào ngân sách, số tiền còn lại sẽ phải nộp hơn 457 tỷ đồng.

Theo thông tin từ quyết định, khu đất thực hiện dự án có diện tích gần 18.500 m2, thuộc phường Tuy Hòa (trước đây là phường 9, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên). Ranh giới khu đất được xác định với phía Đông giáp đường Trần Suyền, phía Tây giáp đường nhựa thuộc khu dân cư hiện hữu, phía Nam giáp trục đường Trần Phú và phía Bắc giáp đường D3.

UBND tỉnh phê duyệt tiến độ triển khai dự án trong vòng 48 tháng kể từ thời điểm bàn giao đất trên thực địa và yêu cầu Công ty Cổ phần Việt Mỹ Phú Yên nộp đầy đủ tiền sử dụng đất cùng các nghĩa vụ tài chính khác theo đúng thời gian quy định, đồng thời triển khai dự án đúng tiến độ, đúng quy hoạch được phê duyệt.

Sau khi Trung Nguyên Legend, Ecopark, Đất Xanh đổ bộ, tỉnh rộng thứ ba cả nước sắp có thêm khu đô thị hơn 18.000 m2- Ảnh 2.

UBND tỉnh Đắk Lắk giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện bàn giao đất cho nhà đầu tư; cập nhật và chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính; đồng thời theo dõi, kiểm tra thường xuyên việc quản lý, sử dụng đất của tổ chức được giao đất, kịp thời xử lý hoặc kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết các vấn đề phát sinh.

Trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được quyết định công nhận kết quả đấu giá, Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk sẽ gửi thông báo nộp tiền sử dụng đất và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện kê khai, nộp lệ phí trước bạ theo đúng quy định của pháp luật về thuế.

Thời gian qua, loạt doanh nghiệp như Ecopark Hải Dương, Trung Nguyên Legend, Capital House, Hải Phát Land, Đất Xanh miền Trung,... đổ về Đắk Lắk phát triển dự án. Nổi bật trong số đó là Thành phố Cà Phê do Trung Nguyên Legend đầu tư, rộng 45,45 ha, quy hoạch đồng bộ gồm nhà phố, biệt thự, nhà ở xã hội, trung tâm thương mại và cả bảo tàng cà phê.

Sau khi sáp nhập, hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên chính thức hợp nhất, tạo nên một đơn vị hành chính mới có tên gọi là tỉnh Đắk Lắk. Sau hợp nhất, tỉnh Đắk Lắk mới có diện tích tự nhiên là hơn 18.000 km2, rộng thứ 3 cả nước với quy mô dân số hơn 3,3 triệu người.


Tú An

An Ninh Tiền Tệ

