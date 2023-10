Sau khoản lãi gấp 4 lần trong 2 năm, giới đầu tư dự đoán Warren Buffett chuẩn bị 'rải thêm tiền' vào một thị trường châu Á đầy tiềm năng

Việc Warren Buffett mua cổ phần trong các tập đoàn thương mại của Nhật Bản đã giúp đẩy cổ phiếu của nhóm này lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ. 6 tháng sau khi vị tỷ phú công bố về khoản đầu tư này, các công ty bảo hiểm và ngân hàng Nhật Bản đang trở thành những mục tiêu tiềm năng tiếp theo.

Theo Masakazu Taked, giám đốc Quỹ Hennessy Japan của Sparx Asia Investment Advisors ở Hong Kong (Trung Quốc), các công ty bảo hiểm Nhật Bản có chỉ số P/B thấp, các quy tắc cơ bản vững chắc và lợi nhuận tương đối cao.

Ngoài ra, các nhà phân tích tại Mizuho Securities Co. và Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co. cho biết, các ngân hàng lớn ở nước này cũng có triển vọng lạc quan, trước khả năng NHTW Nhật Bản thắt chặt chính sách tiền tệ.

Việc Warren Buffett đánh giá cao tiềm năng của thị trường Nhật Bản đã giúp cổ phiếu của các tập đoàn thương mại thăng hoa. 5 công ty mà ông đã đầu tư, bao gồm itsubishi Corp., Mitsui & Co., Sumitomo Corp., Marubeni Corp. và Itochu Corp., đều ghi nhận cổ phiếu tăng hơn 20%, kể từ khi báo cáo hồi tháng 4 tiết lộ ông đã tăng cổ phần trong các doanh nghiệp này.

Diễn biến của các nhóm cổ phiếu bảo hiểm, tập đoàn thương mại và ngân hàng trong Topix từ năm 2021 đến nay.

Đà tăng thậm chí còn mạnh mẽ hơn trong 3 tuần trước, sau đó thị trường nước này bắt đầu điều chỉnh trong bối cảnh lợi suất trái phiếu tăng và đồng yen hồi phục nhẹ. Buffett cũng được cho là đang cân nhắc việc tăng mức độ tiếp cận với TTCK Nhật Bản.

Takeda - người đang cân nhắc đầu tư vào các công ty bảo hiểm lớn của Nhật Bản là Tokio Marine Holdings Inc., Sompo Holdings Inc. và MS&AD Insurance Group Holdings Inc., cho biết: “Buffett thích những doanh nghiệp tưởng chừng không hấp dẫn, nhàm chán nhưng lại có các quy tắc cơ bản vững chắc và định giá tốt. Quan điểm này của ông khi áp dụng cho các công ty thương mại dường như đã rất hiệu quả.”

Takeda cho biết thêm, dù Buffett không mua cổ phần trong các công ty lớn khác của Nhật Bản nhưng nhà quản lý quỹ cho rằng vị tỷ phú vẫn đang để mắt đến một số công ty tiềm năng.

Buffett nổi tiếng với chiến lược nắm giữ cổ phần dài hạn trong các công ty có định giá hấp dẫn. Đây cũng là điều mà nhiều công ty bảo hiểm và ngân hàng Nhật Bản có. Các công ty bảo hiểm trong chỉ số Topix có tỷ lệ P/B trung bình là 1,1, tức là thấp hơn so với mức 1,5 của chỉ số này. Trong khi đó, các nhà cho vay là 0,7.

Các nguyên tắc cơ bản cũng cho thấy tín hiệu tốt đối với các công ty tài chính, nhất là trong bối cảnh thị trường đang cho rằng BOJ sẽ sớm chấm dứt thời kỳ lãi suất âm khi lạm phát ổn định hơn, tăng trưởng tiền lương được cải thiện. Cổ phiếu các ngân hàng và công ty bảo hiểm Nhật Bản đã tăng hơn 30% kể từ đầu tháng 7, theo đó nhóm này thuộc top có thành tích tốt nhất trong Topix.

Masatoshi Kikuchi, chiến lược gia trưởng bộ phận cổ phiếu tại Mizuho Securities, cho biết: “Nếu tăng trưởng tiền lương có sự cải thiện rõ ràng hơn vào đầu năm tới và lãi suất ở Nhật Bản tăng, Buffett có thể sẽ đầu tư thêm. Tôi nghĩ nhóm cổ phiếu ngân hàng lớn có nhiều tiềm năng.”

Theo Atsuko Ishitoya, chiến lược gia tại Daiwa Securities Co., dù các ngân hàng có thể sẽ nằm trong “sự chú ý” của Buffett song nhiều khả năng ông tập trung vào việc tăng cổ phần trong các tập đoàn thương mại hơn. Berkshire có kế hoạch tăng tỷ lệ nắm giữ ở mỗi doanh nghiệp này lên tới 9,9%, theo thông báo của tập đoàn hồi tháng 6.

Mineo Bito, chủ tịch của Bito Financial Services Co. ở Tokyo, cũng đồng tình rằng các công ty thương mại có thể vẫn là một phần quan trọng danh mục của Buffett. Vị chiến lược gia này - đã tham dự các cuộc họp cổ đông của Berkshire từ năm 2014, nói thêm, Buffett có thể sẽ xem xét đầu tư vào các công ty có tốc độ tăng trưởng ổn định như Shin-Etsu Chemical Co., Bridgestone Corp. và Fujifilm Holdings Corp.

Bito cho hay: “Buffett sẽ tiếp tục mua cổ phần trong các công ty thương mại Nhật Bản. Đây là một trong những khoản đầu tư tốt nhất mà ông đã thực hiện trong những năm gần đây.”

Tham khảo Bloomberg