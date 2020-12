Sau khởi tố 8 công an phường, TPHCM xử lý trách nhiệm những ai?

Tháng 11/2020, Cơ quan CSĐT- Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt 8 công an là cán bộ, chiến sĩ Công an phường Phú Thọ Hoà (Quận Tân Phú) để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Các bị can này bị tố cáo là bắt nhiều đối tượng tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép chất ma tuý. Tuy nhiên những cảnh sát này đã nhận tiền các đối tượng, không xử lý theo quy định pháp luật. Hành vi sai phạm của các cán bộ, chiến sĩ công an ở phường Phú Thọ Hoà diễn ra trong thời gian dài.

Liên quan đến vụ án này, tối 7/12 tại buổi họp báo của Bộ Công an, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM đã thông tin ban đầu về quá trình phát hiện sai phạm và quá trình điều tra vụ án.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM. Ảnh Ngô Bình

Theo thiếu tướng Lê Hồng Nam, Công an TPHCM thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Công an về công tác kiểm tra, rà soát và siết chặt kỉ luật đối với cán bộ, chiến sĩ công an. “Trong đó thực hiện kiểm tra kỉ luật, quy trình, quy chế công tác đối với cán bộ, chiến sĩ công an trong việc thực hiện nhiệm vụ, tiếp công dân…”, Thiếu tướng Lê Hồng Nam nói.



Giám đốc Công an TPHCM nhấn mạnh, Bộ Công an đã chỉ đạo chung cho toàn ngành phải siết chặt kỉ luật, kỉ cương trong quá trình thực thi nhiệm vụ đối với cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân, chứ không chỉ riêng ở Công an TPHCM. Trong quá trình Công an TPHCM thực hiện kiểm tra, rà soát kỉ luật, kỉ cương cán bộ chiến sĩ công an đã phát hiện ra sai phạm tại Công an phường Phú Thọ Hoà.

GĐ Công an TPHCM về xử lý trách nhiệm cấp chỉ huy thuộc Công an quận Tân Phú

Thiếu tướng Lê Hồng Nam cho biết, trong quá trình kiểm tra đã phát hiện những cán bộ, chiến sĩ Công an phường Phú Thọ Hoà có vi phạm về quy trình, quy chế công tác. “Công an TPHCM đánh giá những vi phạm này có dấu hiệu vi phạm pháp luật và cần phải xử lý nghiêm khắc. Do đó Giám đốc Công an TPHCM đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 25 cán bộ, chiến sĩ công an phường này”, ông Nam thông tin.

Sau khi tạm đình chỉ công tác, Công an TPHCM đã tiến hành điều tra xác minh những dấu hiệu vi phạm pháp luật các cán bộ, chiến sĩ Công an phường Phú Thọ Hoà. Sau khi kiểm tra Công an TPHCM xác định những cán bộ chiến sĩ có vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, của tổ chức và công dân.

“Hành vi này cần phải xử lý nghiêm khắc nhất. Do đó Công an TPHCM đã ra các quyết định khởi tố bị can đối với cán bộ, chiến sĩ Công an phường Phú Thọ Hoà, để điều tra xử lý theo đúng quy định pháp luật”, Giám đốc Công an TPHCM nhấn mạnh.

Về xử lý trách nhiệm cán bộ cấp trên, Thiếu tướng Lê Hồng Nam cho biết vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra. Quá trình điều tra cần thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, khi có đủ căn cứ pháp lý sẽ xem xét xử lý trách nhiệm cụ thể từng người…

“Tuy nhiên trách nhiệm quản lý về hành chính, Giám đốc Công an TPHCM đã yêu cầu chỉ huy các cấp của Công an quận Tân Phú tiến hành kiểm điểm. Sau khi kiểm điểm chúng tôi sẽ tiến hành làm rõ trách nhiệm và thông tin đến người dân, báo chí”, Thiếu tướng Lê Hồng Nam nói.