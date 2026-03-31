Sau kiểm toán, Sunshine báo lợi nhuận đột phá gần 11.300 tỷ trong 2025, mục tiêu doanh thu 40.000 tỷ năm 2026

Lợi nhuận trước thuế tiến sát mốc 11.300 tỷ đồng

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025, Sunshine Group ghi nhận bước nhảy vọt với lợi nhuận trước thuế 11.294 tỷ đồng, tương đương tăng hơn 11,5 lần so với năm trước. Kết quả này không chỉ xác lập năm tài chính thành công nhất trong lịch sử hoạt động của Sunshine mà còn đưa Tập đoàn vào nhóm các doanh nghiệp bất động sản có lợi nhuận cao nhất thị trường năm nay.

So với kế hoạch đặt ra từ ĐHĐCĐ năm 2025, Sunshine Group đã hoàn thành vượt hơn 40% về lợi nhuận. Lý giải đà tăng trưởng này, văn bản giải trình của Tập đoàn cho biết nguyên nhân chủ yếu đến từ việc nhiều dự án chiến lược được đưa vào bàn giao, dẫn đến doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại các công ty con bứt phá mạnh mẽ.

Theo quan sát, kết quả này vẫn chưa phản ánh đầy đủ tiềm năng tăng trưởng của Sunshine Group trong bối cảnh nhiều dự án trọng điểm khác vẫn đang trong giai đoạn triển khai, c hưa bước vào điểm ghi nhận doanh thu. Khi các dự án dần hoàn thiện và bàn giao trong các chu kỳ tới, dư địa tăng trưởng được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng, tạo thêm động lực cho những bứt phá mới về doanh thu và lợi nhuận của Tập đoàn này.

Quy mô tài sản "khổng lồ" sau các thương vụ M&A, hiệu suất tài chính dẫn đầu ngành

Không chỉ thăng hoa về lợi nhuận, quy mô của Sunshine Group cũng có sự mở rộng đáng kinh ngạc. Tại thời điểm 31/12/2025, tổng tài sản của Tập đoàn đạt hơn 120.143 tỷ đồng, tăng gần 6 lần so với con số 20.558 tỷ đồng hồi đầu năm.

Sự gia tăng quy mô tài sản này có sự đóng góp rất lớn từ chiến lược tái cấu trúc và hợp nhất kinh doanh. Trong năm 2025, Sunshine đã hoàn thành việc nhận chuyển nhượng cổ phần và đưa hàng loạt doanh nghiệp lớn thành công ty con, bao gồm: Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes, Công ty CP Sunshine Tây Hồ, Công ty CP Đầu tư DIA, C ông ty Cổ phần BĐS Wonderland và Công ty CP Đầu tư Thái Minh Land…

Noble Palace Tay Ho với quy mô hàng trăm căn dinh thự, shop villas của Sunshine Group đang đi vào hoàn thiện tại KĐT Nam Thăng Long - Hồ Tây, trung tâm mới của Hà Nội.

Việc mở rộng quy mô hợp nhất không chỉ gia tăng quỹ đất và tài sản mà còn làm dày thêm "bộ đệm" vốn của doanh nghiệp, với vốn chủ sở hữu tính đến cuối năm 2025 đạt 19.863 tỷ đồng, tăng gấp gần 3 lần so với đầu năm (6.879 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế cũng đạt mức dồi dào với hơn 10.166 tỷ đồng.

Trên nền tảng đó, hiệu quả sử dụng vốn của Sunshine Group ghi nhận sự cải thiện rõ nét so với 2024, thể hiện qua sự gia tăng đáng kể của các chỉ tiêu sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) và trên tổng tài sản (ROA). Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 18.708 đồng, cao hơn 8 lần so với năm trước. Cùng với đó, tốc độ chuyển hóa tài sản thành dòng tiền được đẩy nhanh, phản ánh việc doanh nghiệp đã bước qua chu kỳ đầu tư tích lũy để chuyển sang giai đoạn khai thác hiệu quả và hiện thực hóa giá trị tài sản.

Dòng tiền kinh doanh dương kỷ lục, thanh khoản dồi dào

Đối với các doanh nghiệp bất động sản, dòng tiền luôn là "huyết mạch" đánh giá sức khỏe thực chất. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của Sunshine Group cho thấy chất lượng lợi nhuận tích cực khi lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong năm 2025 dương tới 23.314 tỷ đồng, tăng đột biến so với mức dương 5.375 tỷ đồng của năm trước.

Việc thu tiền tốt từ các dự án bàn giao và các hợp đồng hợp tác kinh doanh đã giúp Sunshine tích lũy được lượng tiền mặt dồi dào. Khép lại năm 2025, tiền và các khoản tương đương tiền của Sunshine Group đạt 4.800 tỷ đồng, tăng gấp hơn 12 lần so với mức 386 tỷ đồng hồi đầu năm.

Mục tiêu tổng doanh thu 2026 đạt 40.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 15.000 tỷ đồng

Sunshine Empire - Khu phức hợp lớn nhất Hà Nội đang được Sunshine Group triển khai ở KĐT Ciputra và cũng là trụ sở tương lai của Tập đoàn này.

Với quỹ đất "khủng" cùng nền tảng tài chính vững vàng từ 2025, Sunshine đang đặt mục tiêu doanh thu 40.000 tỷ cùng lợi nhuận trước thuế 15.000 tỷ trong 2026. Hoạt động M&A tiếp tục là trọng tâm chiến lược của 2026 với kế hoạch đầu tư, nắm quyền chi phối tại hàng loạt dự án, pháp nhân liên quan, trong đó đáng chú ý là tổ hợp căn hộ hàng hiệu Noble West Lake Ha Noi vừa khởi công tại lô đất CT5, CT6 Khu đô thị Nam Thăng Long, cùng nhiều dự án quy mô ở Hà Nội, Tp.HCM.

Trước đó, ngay đầu năm 2026, Sunshine đã thỏa thuận liên danh với các đối tác để triển khai dự án Khu đô thị Bắc Thăng Long Urban City (Hà Nội) với quy mô gần 700ha - một dự án trọng điểm trong quy hoạch đa cực của Hà Nội.

Một nội dung đáng chú ý khác trong kế hoạch 2026 là việc chuyển niêm yết cổ phiếu KSF từ HNX sang HoSE. Động thái này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy thanh khoản, củng cố niềm tin của giới đầu tư, đồng thời tạo nền tảng để cổ phiếu KSF bước vào giai đoạn định giá mới, tương xứng hơn với quy mô tài sản và tiềm năng tăng trưởng dài hạn của Tập đoàn.



