Sau nhiều biến cố, giá vàng đang trở lại quỹ đạo tăng?

Giá vàng thế giới sáng nay theo giờ Việt Nam tiếp đà tăng, với vàng giao với giá 2.623 USD/ounce, tăng 35 USD so với mức giá thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua là 2.588 USD/ounce.



Biểu đồ biến động giá vàng Nguồn Kitco

Giá vàng biến động mạnh sau khi Hoa Kỳ công bố Chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân cốt lõi (PCE) - thước đo lạm phát quen thuộc của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng 0,1% trong tháng 11, ít hơn rất nhiều so với mức tăng 0,3% của tháng 10. Trong 12 tháng qua, lạm phát tại Hoa Kỳ tăng 2,8%, thấp hơn 0,1 điểm % so với mức tăng dự báo là 2,9%. Chính điều đó đã khiến giá trị đồng USD giảm 0,4% so với mức cao nhất trong 2 năm và đẩy giá vàng tăng.

Nhiều nhà đầu tư trên toàn cầu lại bắt đầu cảm thấy sự hấp dẫn từ vàng. Chiến lược gia thị trường Phillip Streible của Blue Line Futures cho biết, không chỉ dữ liệu PCE, dữ liệu thu nhập cá nhân và dữ liệu chi tiêu cá nhân đều yếu hơn dự kiến. Mọi người đang quay trở lại thị trường vàng và thiết lập lại vị thế.

Các nhà phân tích và chuyên gia kinh tế đều khẳng định rằng, vàng sẽ đạt mốc 3.000 USD/ounce trong thời gian tới. Theo đó, vàng bắt đầu năm 2024 ở mức 2.000 USD/ounce và đang trên đà kết thúc năm với mức tăng khoảng 25%.

Trong nước: Giá vàng nhẫn có thể sẽ tăng



Hiện chênh lệch giá vàng mua - bán được niêm yết quanh ngưỡng 2,5 triệu đồng/lượng.

Đầu giờ sáng nay, giá vàng miếng SJC được Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết ở ngưỡng 81,8-83,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC tại Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng SJC ở ngưỡng 81,8-83,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC tại Tập đoàn DOJI ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.

Dự báo vàng nhẫn sẽ bật tăng trở lại vào phiên hôm nay

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng SJC ở ngưỡng 82-83,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 100.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 300.000 đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu ở ngưỡng 1,8 triệu đồng/lượng.

Riêng giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 82,75-83,75 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với đầu phiên giao dịch trước.

Còn Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 82,3-83,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 800.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 300.000 đồng/lượng chiều bán ra so với đầu phiên giao dịch hôm qua.

Thực tế cho thấy, giá vàng nhẫn thường diễn biến cùng chiều với giá vàng thế giới. Do đó, có thể loại vàng này sẽ bật tăng trở lại vào phiên hôm nay trong bối cảnh thị trường thế giới đang đà tăng./.