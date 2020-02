Sau nhiều lần bị xử phạt, CTCK Globalmind Capital liên quan ông Thái Văn Chuyện tiếp tục bị đình chỉ hoạt động mua chứng khoán

Theo HoSE, CTCP Chứng khoán Globalmind Capital (GMC) vừa nhận quyết định đình chỉ hoạt động mua chứng khoán tại HOSE từ ngày 28/2/2020. Việc đình chỉ sẽ kết thúc khi Globalmind Capital được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đưa quyết định ra khỏi tình trạng kiểm soát.



Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cũng vừa có quyết định đưa GMC vào diện kiểm soát, từ ngày 19/8/2019-19/8/2020.

Trước đó, vào tháng 9/2019 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với GMC với tổng số tiền lên tới 665 triệu đồng. Bao gồm:

+ Phạt 200 triệu đồng do cung cấp dịch vụ chứng khoán khi chưa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép, giấy chứng nhận hoặc chấp thuận.

+ Phạt 85 triệu đồng do thay đổi mục đích hoặc phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhưng không thông qua ĐHĐCĐ hoặc không có ủy quyền của ĐHĐCĐ.

+ Phạt 150 triệu đồng do không xây dựng hệ thống quản lý tách bạch tiền của khách hàng. Tại thời điểm kiểm tra, Công ty chưa hoàn thiện việc xây dựng hệ thống quản lý tách bạch tiền của khách hàng theo phương thức nhà đầu tư trực tiếp mở tài khoản tại ngân hàng thương mại.

+ Phạt 85 triệu đồng do không thiết lập hệ thống kiểm toán nội bộ.

+ Phạt 60 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn, không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

+ Phạt 85 triệu đồng do báo cáo có nội dung không chính xác. Cụ thể, tại các báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính định kỳ tháng 12/2018 và tháng 1-6/2019, Công ty báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đều trên 180%. Tuy nhiên sau khi thực hiện tính toán lại cho thấy tại báo cáo tháng 12/2018 và tháng 1/2019, tỷ lệ an toàn tài chính của công ty <180%, tại báo cáo tháng 1-6/2019 tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty <150%).