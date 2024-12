Sau ô tô, VinFast gia hạn chính sách khuyến mãi cực khủng lên tới 12 triệu cho xe máy điện

Ảnh minh họa.

VinFast - nhà sản xuất xe điện Việt Nam mới đây đã thông báo gia hạn chương trình ưu đãi dành riêng cho khách hàng mua xe máy điện của hãng đến hết ngày 28/01/2025,

Theo đó, với khách hàng mua xe theo hình thức thuê pin, VinFast dành tặng món quà trị giá 3 triệu đồng, có thể quy đổi thành quyền lợi tích lũy trên thẻ khách hàng thân thiết VinClub để sử dụng các dịch vụ khác của Vingroup, hoặc quy đổi thành tiền mặt để thanh toán khi mua xe.

Đối với khách hàng lựa chọn mua kèm pin, mức ưu đãi lên tới 12 triệu đồng, có thể quy đổi theo hai hình thức trên.

Sau khi áp dụng ưu đãi, giá của VinFast Evo200/Evo200 Lite sẽ từ 15 triệu đồng (thuê pin) hoặc 25,9 triệu đồng (mua kèm pin). Giá VinFast Feliz S từ 24 triệu đồng (thuê pin) hoặc 34,9 triệu đồng (mua kèm pin).

Trong khi, VinFast Klara S2 là 32 triệu đồng (thuê pin) hoặc 42,9 triệu đồng (mua kèm pin). VinFast Vento S từ 47 triệu đồng (thuê pin) hoặc 57,9 triệu đồng (mua kèm pin). Và Theon S có giá bán từ 60 triệu đồng (thuê pin) hoặc 70,9 triệu đồng (mua kèm pin).

Đây là mức giá cạnh tranh so với các mẫu xe máy xăng trong cùng phân khúc, đồng thời giúp tiết kiệm đến 35% chi phí sử dụng trong vòng 3 năm so với xe máy xăng thông thường. Ngoài ra, VinFast còn cung cấp chính sách bảo hành xe máy điện lên đến 5 năm, vượt trội so với mức trung bình 2 năm của xe máy xăng.

Sau khi ra mắt dòng xe máy điện đầu tiên vào năm 2018, những chiếc xe máy điện của VinFats đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo người tiêu dùng Việt và ngày càng trở nên phổ biến, đặc biệt là khu vực đô thị. Tính đến thời điểm này, hãng xe điện Việt đang phân phối tổng cộng 8 mẫu xe máy điện ở các dải phân khúc khác nhau như VinFast Theon, Theon S, Vento, Vento S, Feliz S hay Klara S 2022,...

Tính chung cả năm 2023, VinFast đã bán ra tổng cộng 72.469 xe máy điện, tăng 21% so với năm 2022 và chiếm gần 3% tổng doanh số xe máy cả năm tại Việt Nam (theo số liệu của VAMM).