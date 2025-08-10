Sau quý 2 báo lỗ, Sữa quốc tế LOF (IDP) đổi Tổng giám đốc

Ngày 5/8, CTCP Sữa quốc tế LOF (Mã CK: IDP) thông báo thay đổi nhân sự, cụ thể, HĐQT IDP bổ nhiệm ông Đoàn Hữu Nguyên làm Tổng giám đốc thay cho ông Bùi Hoàng Sang từ ngày 5/8/2025.

Ông Đoàn Hữu Nguyên sinh năm 1977, ông đã có nhiều năm công tác tại IDP và đang là thành viên HĐQT.

Trong quá khứ, ông Đoàn Hữu Nguyên từng làm Trưởng phòng Marketing tại CTCP Kido từ năm 2003 đến 2006. Sau đó, ông chuyển sang vị trí Trưởng phòng Marketing tại Công ty TNHH Thực phẩm Pepsico Việt Nam trong 3 năm tiếp đó.

Từ tháng 7/2009 - tháng 7/2010, ông giữ vai trò Giám đốc điều hành tại Công ty Left Brain Connectors. Sau đó, ông đảm nhiệm vị trí Trưởng phòng Marketing tại Công ty Thực phẩm Á Châu rồi Giám đốc Marketing tại Tập đoàn Cầu Tre.

Tháng 11/2013, ông Nguyên gia nhập IDP, giữ vị trí Trưởng phòng Marketing đến tháng 4/2016. Sau đó, ông quay trở lại làm Giám đốc Marketing cho Pepsico Việt Nam đến tháng 2/2018.

Từ tháng 2/2018, ông Nguyên giữ chức Giám đốc điều hành tại IDP và được bổ nhiệm vào Hội đồng quản trị từ tháng 10/2021. Ngoài IDP, ông Nguyên hiện còn là Chủ tịch HĐQT CTCP Sữa Long Thành.

Về kết quả kinh doanh, trong quý 2/2025, IDP ghi nhận lỗ sau thuế hơn 36 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, IDP báo lãi sau thuế đạt gần 71 tỷ đồng, giảm tới 86% so với cùng kỳ.﻿