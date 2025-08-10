Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sau quý 2 báo lỗ, Sữa quốc tế LOF (IDP) đổi Tổng giám đốc

10-08-2025 - 22:24 PM | Doanh nghiệp

Trong quý 2/2025, IDP ghi nhận lỗ sau thuế hơn 36 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, IDP báo lãi sau thuế đạt gần 71 tỷ đồng, giảm tới 86% so với cùng kỳ.

Ngày 5/8, CTCP Sữa quốc tế LOF (Mã CK: IDP) thông báo thay đổi nhân sự, cụ thể, HĐQT IDP bổ nhiệm ông Đoàn Hữu Nguyên làm Tổng giám đốc thay cho ông Bùi Hoàng Sang từ ngày 5/8/2025.

Ông Đoàn Hữu Nguyên sinh năm 1977, ông đã có nhiều năm công tác tại IDP và đang là thành viên HĐQT.

Trong quá khứ, ông Đoàn Hữu Nguyên từng làm Trưởng phòng Marketing tại CTCP Kido từ năm 2003 đến 2006. Sau đó, ông chuyển sang vị trí Trưởng phòng Marketing tại Công ty TNHH Thực phẩm Pepsico Việt Nam trong 3 năm tiếp đó.

Từ tháng 7/2009 - tháng 7/2010, ông giữ vai trò Giám đốc điều hành tại Công ty Left Brain Connectors. Sau đó, ông đảm nhiệm vị trí Trưởng phòng Marketing tại Công ty Thực phẩm Á Châu rồi Giám đốc Marketing tại Tập đoàn Cầu Tre.

Tháng 11/2013, ông Nguyên gia nhập IDP, giữ vị trí Trưởng phòng Marketing đến tháng 4/2016. Sau đó, ông quay trở lại làm Giám đốc Marketing cho Pepsico Việt Nam đến tháng 2/2018.

Từ tháng 2/2018, ông Nguyên giữ chức Giám đốc điều hành tại IDP và được bổ nhiệm vào Hội đồng quản trị từ tháng 10/2021. Ngoài IDP, ông Nguyên hiện còn là Chủ tịch HĐQT CTCP Sữa Long Thành.

Về kết quả kinh doanh, trong quý 2/2025, IDP ghi nhận lỗ sau thuế hơn 36 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, IDP báo lãi sau thuế đạt gần 71 tỷ đồng, giảm tới 86% so với cùng kỳ.﻿

Sau quý 2 báo lỗ, Sữa quốc tế LOF (IDP) đổi Tổng giám đốc- Ảnh 1.

Sữa Quốc tế Lof ‘rót’ hơn 257 tỷ đồng góp vốn thành lập công ty con tại TP.HCM

Ngọc Điệp

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đại gia năng lượng Mỹ đổ bể kế hoạch thoái vốn nhà máy nhiệt điện 2,1 tỷ USD tại Quảng Ninh?

Đại gia năng lượng Mỹ đổ bể kế hoạch thoái vốn nhà máy nhiệt điện 2,1 tỷ USD tại Quảng Ninh? Nổi bật

Liên doanh đóng tàu Việt Nam - Hàn Quốc chuẩn bị đầu tư thêm hơn 1.500 tỷ đồng để mở rộng nhà máy tại Khánh Hòa

Liên doanh đóng tàu Việt Nam - Hàn Quốc chuẩn bị đầu tư thêm hơn 1.500 tỷ đồng để mở rộng nhà máy tại Khánh Hòa Nổi bật

Hãng hàng không của Sun Group đón chiếc may bay đầu tiên, dự kiến mở bán vé tháng 10

Hãng hàng không của Sun Group đón chiếc may bay đầu tiên, dự kiến mở bán vé tháng 10

20:50 , 10/08/2025
Ngày hội gia đình - Gắn kết yêu thương gia đình 3 thế hệ cùng Long Châu

Ngày hội gia đình - Gắn kết yêu thương gia đình 3 thế hệ cùng Long Châu

20:00 , 10/08/2025
Hãng hàng không của Chủ tịch Đỗ Vinh Quang muốn có thêm ít nhất 7 tàu bay trong nửa cuối năm 2025

Hãng hàng không của Chủ tịch Đỗ Vinh Quang muốn có thêm ít nhất 7 tàu bay trong nửa cuối năm 2025

18:50 , 10/08/2025
Diễn đàn Kinh tế tư nhân 2025: Đối thoại tìm giải pháp phát triển kinh tế tư nhân khu vực Tây Bắc

Diễn đàn Kinh tế tư nhân 2025: Đối thoại tìm giải pháp phát triển kinh tế tư nhân khu vực Tây Bắc

18:47 , 10/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên