Sầu riêng hết mùa sốt giá, nhà vườn tích cực chăm sóc vườn cây

Ở thời điểm này, giá trái sầu riêng tại tỉnh Tiền Giang tăng đến hơn 90.000 đồng/kg nhưng rất hiếm hàng do hết vụ thu hoạch. Hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh loại trái cây này phải đóng cửa hàng hoặc đi ra vùng Tây Nguyên, Đông Nam bộ thu mua giao cho đối tác.

Hiện tại, nhà vườn tỉnh Tiền Giang đang tích cực chăm sóc vườn sầu riêng, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, bón phân, phun thuốc hợp lý, xử lý “cắt nước” để cho cây ra hoa đậu trái cao.

Nhờ chăm sóc tốt, áp dụng kỹ thuật vào sản xuất nên hiện nay nhiều vườn sầu riêng có tỉ lệ ra hoa rất cao

Gần đây, do trái sầu riêng đầu ra thuận lợi giá cao nên diện tích cây này tại địa bàn tỉnh Tiền Giang liên tục tăng. Toàn tỉnh hiện có hơn 20.000 ha cây sầu riêng, đứng đầu về diện tích so với các loại cây ăn trái khác tại địa phương. Năm qua, trái sầu riêng giá trung bình khoảng 80.000 đồng/kg, nhà vườn có lãi hơn 1 tỷ đồng/ha. Do đó, hiện nay nhà vườn rất phấn khởi, tin rằng sẽ tiếp tục có mùa bội thu.

Nhà vườn chắt chiu từng trái sầu riêng và áp dụng biện pháp làm cho trái sầu riêng không có gai

Ông Dương Văn Đây, chủ 2,7 ha vườn cây sầu riêng tại xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang chia sẻ: “Ở đây hết sầu riêng rồi, bây giờ đang chuẩn bị đậy gốc, chăm sóc. Có người có vườn đang ra bông, vườn tôi ra bông rất nhiều. Cây sầu riêng một năm thu hoạch một lần, phụ thuộc vào thời tiết là chính, năm nay hy vọng trúng mùa”.