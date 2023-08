Không phải gạo, một loại hạt của Ấn Độ đang đổ bộ Việt Nam với giá rẻ bất giờ, xuất khẩu tăng mạnh trong 7 tháng đầu năm

Ảnh minh họa

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 7/2023, Việt Nam nhập khẩu 597.439 tấn ngô với kim ngạch hơn 176 triệu USD, tăng 18,2% về lượng và tăng 13,9% về trị giá so với tháng 6/2023. Tính chung trong 7 tháng đầu năm, Việt Nam đã chi hơn 1,4 tỷ USD để nhập khẩu hơn 4,2 triệu tấn ngô từ các thị trường, giảm 16,8% về lượng và giảm 23,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022. Giá nhập khẩu trung bình trong 7 tháng đầu năm đạt 350 USD/tấn, giảm 4,3% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, ngô là loại nông sản mà Việt Nam đang tăng mạnh nhập khẩu từ Ấn Độ trong 7 tháng đầu năm, chỉ đứng sau Lào và Brazil. Cụ thể trong 7 tháng đầu năm, nhập khẩu ngô từ thị trường này đạt 1,12 triệu tấn với kim ngạch 349,99 triệu USD, tăng 77,24% về lượng và tăng 68% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022. Ấn Độ cũng là nhà cung cấp lớn thứ 3 của Việt Nam khi chiếm 26% về lượng và 24,92% về kim ngạch trong cơ cấu nhập khẩu ngô của Việt Nam.

Về giá xuất khẩu, bình quân trong 7 tháng đầu năm giá nhập khẩu từ thị trường này đạt 310 USD/tấn, giảm 20 USD/tấn so với cùng kỳ năm trước bất chấp các yếu tố về thời tiết đang đe dọa đến sản lượng của quốc gia này, đồng thời thấp hơn 40 USD/tấn so với giá nhập khẩu bình quân của cả nước.

Trong năm 2022, nhập khẩu ngô từ thị trường Ấn Độ đạt 872.343 tấn với kim ngạch 287,15 triệu USD. Như vậy có thể thấy cả lượng lẫn kim ngạch nhập khẩu trong 7 tháng đầu năm đã vượt quá nhập khẩu của cả năm 2022 cộng lại.

Hiện nay Ấn Độ là quốc gia xếp thứ 6 trên thế giới về sản lượng ngô. Trong niên vụ 2021-2022, quốc gia này đã sản xuất được 33,73 triệu tấn ngô. Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) ước tính trong niên vụ 2022-2023, sản lượng ngô của quốc gia này sẽ đạt mức 36 triệu tấn.

Các loại nông sản ở Ấn Độ đang chứng kiến một năm khó khăn, đặc biệt là gạo, mía, hành và khoai tây. Giá các mặt hàng này đã tăng vọt trong thời gian gần đây khiến quốc gia này đã ban hành lệnh cấm xuất khẩu gạo và áp thuế xuất khẩu 40% đối với hành tây, đồng thời có thể loại bỏ mức thuế 40% đối với lúa mì nhập khẩu. Hiện cà chua và ngũ cốc đang được bán trên thị trường mở và hạn chế dự trữ một số loại cây trồng.

Việt Nam là một trong gần 30 nước trồng ngô lớn nhất trên toàn cầu nhưng đồng thời cũng nằm trong nhóm 5 quốc gia nhập khẩu ngô nhiều nhất thế giới. Ngô cùng với đậu tương được nhập khẩu để phục vụ mục đích chăn nuôi gia súc và thủy sản. Các thị trường cung cấp ngô chính của Việt Nam là Brazil, Arghentina, Ấn Độ, Lào, Thái Lan và Campuchia.