Sau sáp nhập, tỉnh này trở thành điểm sáng bất động sản miền Bắc

Nhận định về khu vực nào là điểm sáng trên thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm 2025 tại sự kiện của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), ông Nguyễn Đình Cương, Trưởng ban Nghiên cứu thị trường và Tư vấn xúc tiến đầu tư của VARS cho biết: "Hải Phòng đang nổi lên là điểm sáng mới trên bản đồ bất động sản miền Bắc, đặc biệt sau sự kiện sáp nhập với tỉnh Hải Dương".

Ông Nguyễn Đình Cương, Trưởng ban Nghiên cứu thị trường và Tư vấn xúc tiến đầu tư của VARS

Theo ông Cương, sau giai đoạn trầm lắng của thị trường, Hải Phòng đã bắt đầu bước vào chu kỳ phục hồi và tăng trưởng rõ nét từ năm 2024. Việc sáp nhập với Hải Dương không chỉ mở rộng không gian phát triển mà còn tạo nên một vùng siêu đô thị - công nghiệp - cảng biển với dân số tương đương TP.HCM và quy mô GRDP thuộc top 3 cả nước. Hệ thống 36 khu công nghiệp quy hoạch đến năm 2030 đã và đang trở thành lực đẩy mạnh mẽ cho các lĩnh vực công nghiệp, logistics và bất động sản nhà ở, thương mại.

Việc Hải Dương sáp nhập vào Hải Phòng không chỉ mở rộng không gian phát triển mà còn tạo nên một vùng siêu đô thị - công nghiệp - cảng biển.

Vị này nhấn mạnh, Hải Phòng đang hội tụ những điều kiện đặc biệt để trở thành trung tâm bất động sản mới của miền Bắc. Đây là địa phương duy nhất sở hữu đủ 5 loại hình kết nối giao thông chiến lược gồm cảng biển nước sâu, sân bay quốc tế, đường sắt xuyên biên giới, cao tốc và đường thủy nội địa - giúp giảm 20-30% chi phí logistics so với Hà Nội. Điều này sẽ tạo lợi thế vượt trội trong thu hút đầu tư vào bất động sản công nghiệp, kho vận và nhà ở chuyên gia.

Bên cạnh yếu tố hạ tầng, Hải Phòng đang chứng kiến làn sóng dịch chuyển của dân số trẻ, lao động nhập cư và các chuyên gia, kỹ sư đến làm việc dài hạn tại các khu công nghiệp lớn. Đây là lực cầu vững chắc thúc đẩy các phân khúc bất động sản phục vụ nhu cầu ở thực và cho thuê, đặc biệt tại những khu vực trung tâm mới như Thủy Nguyên, Hải An, Dương Kinh.

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Trung Ngọc, Phó tổng giám đốc Recbook, đơn vị thành viên Tổ công tác Nghiên cứu thị trường VARS phụ trách Hải Phòng cho biết, Hải Phòng ghi dấu ấn trên thị trường bất động sản nhờ mặt bằng giá còn nhiều dư địa tăng trưởng. Giá căn hộ hiện dao động từ 30-55 triệu đồng/m2, chỉ bằng khoảng 50% giá tại Hà Nội.

Ông Ngọc cho rằng, đây là cơ hội lớn cho các nhà đầu tư có tầm nhìn trung và dài hạn, trong bối cảnh nhu cầu thực gia tăng và dòng vốn đầu tư đang có xu hướng dịch chuyển về các địa phương giàu tiềm năng.

Tại Hội nghị báo cáo thị trường Bất động sản Hải Phòng 6 tháng đầu năm 2025 diễn ra mới đây, ông Trần Huy Biên, Phó chủ tịch Hiệp hội bất động sản Hải Phòng (HPREA) thông tin, thị trường bất động sản Hải Phòng ghi nhận lượng giao dịch tốt. Nguồn cung sơ cấp thiên về phân khúc cao cấp, trong khi bất động sản bình dân ngày càng khan hiếm.

Dữ liệu nghiên cứu của VARS cho thấy, thị trường bất động sản Hải Phòng ghi nhận sôi động từ thời điểm tháng 3 khi hàng loạt dự án mới đồng loạt ra mắt. Sơ bộ 6 tháng đầu năm, toàn thị trường ghi nhận khoảng 7.000 sản phẩm mở bán, tăng hơn 22% so với cùng kỳ năm 2024. Tỷ lệ hấp thụ toàn thị trường đạt trên 60%, tương đương hơn 4.200 giao dịch thành công, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, thời gian qua, Hải Phòng đón nhận dòng vốn của loạt doanh nghiệp bất động sản như Vingroup, Hoàng Huy, Masterise, Văn Phú, Gamuda, Sun Group… đổ về.

Theo ông Đặng Văn Hùng, Giám đốc Four Home Hải Phòng, thị trường nhà ở thương mại thấp "bùng nổ" cả về số lượng dự án mới mở bán cũng như số lượng giao dịch.

Các dự án mới ra hàng đã tạo nên một nền giá mới cho khu vực như Vinhomes Royal Island, Vinhomes Golden City, Masterise, Hoàng Huy Green River… Với mức giá trên 50 triệu đồng/m2 chiếm tới 80% thể hiện giá phân khúc thấp tầng đang cao hơn so với năm trước. Những sản phẩm còn hàng giá cũng đã tăng từ 15 – 20% so với năm 2024. Điều này cho thấy nhu cầu thị trường vẫn đang hấp thụ tốt sản phẩm nhà ở thấp tầng.

Còn tại phân khúc căn hộ, nguồn cung tại Hải Phòng đã tăng mạnh nhờ vào các dự án từ chủ đầu tư Hoàng Huy, DOJI, N.H.O, Bất động sản HP…

Cụ thể, CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (mã: TCH) có dự án Hoàng Huy Rose Residence nằm ở giao lộ Võ Nguyên Giáp – Thiên Lôi (quận Lê Chân cũ). Tòa chung cư này cao 35 tầng cung cấp cho thị trường 976 căn hộ với đa dạng diện tích từ 1-4 phòng ngủ. Dự án này đang được chào bán với giá dao động từ 42-45 triệu đồng/m2.

Hay, dự án căn hộ cao cấp The Zenith Hải Phòng nằm trên đường Bùi Viện, phường Kiến An do CTCP Thương mại Bất động sản HP phát triển, sẽ cung cấp cho thị trường 508 căn từ căn 1 phòng ngủ đến căn Duplex. Dự án này có mức giá chỉ từ 34 triệu đồng/m2 (giá thông thuỷ).

Tương tự, dự án Golden Crown Hải Phòng nằm tại ngã tư Lê Hồng Phong – Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận Hải An cũ) do DOJILAND làm chủ đầu tư. Với quy mô 40 tầng, cung cấp ra thị trường 1.000 căn hộ cao cấp, mức giá chào bán dao động trong khoảng 65 triệu đồng/m2.

Một dự án khác là Gem Park Hải Phòng – do N.H.O (Hàn Quốc) phát triển gồm 4 tòa tháp cao từ 21 đến 36 tầng, cung cấp ra thị trường hơn 1.400 căn hộ. Giá căn hộ tại dự án này dao động từ 39-50 triệu đồng/m2.

Chia sẻ về mặt bằng giá chung cư tại Hải Phòng, ông Đặng Văn Hùng cho biết: "Mức giá tại thị trường tương đối đồng đều, sự phân hóa giữa các dự án không cao. Mức giá từ 40 triệu đồng/m2 chiếm khoảng 80% lượng sản phẩm trên thị trường. Với giá này thì đây là sẽ cơ hội lớn cho nhà đầu tư".

Đứng trước động lực từ hạ tầng đồng bộ, chính sách đặc thù và cú hích từ sáp nhập, VARS dự báo tại báo cáo thị trường 6 tháng đầu năm 2025 rằng, Hải Phòng hứa hẹn sẽ trở thành một cực tăng trưởng mới của cả nước trong giai đoạn tới trên nền tảng sẵn có cùng những xung lực chưa từng có của thời đại mới trong bối cảnh sáp nhập, mở rộng không gian phát triển.