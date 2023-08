Sau soát xét, Chứng khoán Agribank hoàn thành 59% kế hoạch lợi nhuận cả năm

Công ty chứng khoán Agribank (Agriseco - mã AGR) đã công bố báo cáo tài chính bán niên năm 2023 đã soát xét. Theo đó trong 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu hoạt động công ty đạt 172,6 tỷ đồng, bằng 91% cùng kỳ năm 2022 và lợi nhuận trước thuế của Agriseco đạt 106,9 tỷ đồng, bằng 122% cùng kỳ. Thời điểm 30/6, tổng tài sản công ty đạt 3.045 tỷ đồng, tăng 8,5% so với đầu năm, trong đó dư nợ cho vay đạt 1.372 tỷ đồng, tăng 37%.



Với kết quả đạt được, Agriseco đã hoàn thành 59% kế hoạch lợi nhuận Đại hội cổ đông giao và là một trong số ít những CTCK vượt tiến độ kế hoạch lũy kế trong bối cảnh thị trường nửa đầu năm không thuận lợi, thanh khoản giảm 46% so cùng kỳ năm 2022. Tính trên sàn HOSE, tổng lợi nhuận các CTCK nửa đầu năm giảm gần 15% so với cùng kỳ năm 2022. Giá cổ phiếu AGR đóng cửa ngày 10/8 đạt 15.550 đồng/cổ phiếu, tăng 107% so với thời điểm đầu năm.

Theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, Công ty sẽ chi trả cổ tức tiền mặt 6% cho cổ đông lần đầu tiên kể từ năm 2012. Ngày 6/4/2023 tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng, Agriseco và Agribank đã ký thỏa thuận hợp tác toàn diện nhằm mở rộng phạm vi hợp tác, khai thác tối ưu tiềm năng và lợi thế Các Bên, đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ, gia tăng tiện ích và phát triển khách hàng.