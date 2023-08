Sau soát xét, Vinaconex (VCG) công bố lãi ròng 177 tỉ đồng 6 tháng đầu năm

Báo cáo soát xét báo cáo tài chính riêng giữa niên độ 2023 của Vinaconex cho thấy, trong nửa đầu năm, Công ty mẹ Vinaconex đạt hơn 4.109 tỷ đồng doanh thu, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, do các chi phí đầu vào tăng mạnh, trong đó chi phí tài chính tăng 48,6% so với cùng kỳ nên lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 62 tỷ đồng.



Trên báo cáo tài chính hợp nhất bán niên sau xoát xét, các chỉ tiêu doanh thu ghi nhận 6.533,6 tỷ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 177 tỷ đồng.

Tương tự phần lớn doanh nghiệp xây lắp khác, chi phí của Vinaconex trong nửa đầu năm 2023 tăng khá mạnh so với cùng kỳ. Trong đó, giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp là 5.721 tỷ đồng, tăng 87% so với cùng kỳ; chi phí tài chính lên tới 490 tỷ đồng, tăng 24%; riêng chi phí lãi vay lên tới 480 tỷ đồng, tăng 93 tỷ đồng so với cùng kỳ, tương đương mức tăng 24%.

Nhìn trong cơ cấu doanh thu, sáu tháng đầu năm, doanh thu chính của Vinaconex đến từ hoạt động xây lắp, với hơn 3.993 tỷ đồng; kế đến là kinh doanh bất động sản, với 1.608 tỷ đồng; còn lại là các hoạt động sản xuất – kinh doanh khác.

Quy mô tổng tài sản của Tổng công ty tại ngày 30/6/2023 đạt hơn 31.367 tỷ đồng. Đáng chú ý, tại thời điểm cuối quý II, nợ phải trả của Công ty giảm gần 700 tỷ đồng so với đầu năm.

So với báo cáo tài chính tự lập, báo cáo kiểm toán riêng và hợp nhất của Tổng công ty không có sự chênh lệch đáng kể. Kết quả của Vinaconex được đánh giá là tích cực so với mặt bằng chung của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng bất động sản, trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, chi phí ngày càng tăng cao gây áp lực không nhỏ đến hầu hết các doanh nghiệp.

Năm 2023, Vinaconex đặt kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất 16.340 tỷ đồng, lãi sau thuế 860 tỷ đồng, tăng 70% về doanh thu và giảm 8% về lợi nhuận so với mức thực hiện trong năm 2022. Thông thường, nửa cuối năm cũng là điểm rơi lợi nhuận của doanh nghiệp xây lắp bất động sản, do đó, cũng là thời điểm doanh nghiệp tăng tốc để hoàn thành kế hoạch năm đã đề ra.

Được biết, Vinaconex vừa hoàn thành và đưa vào khai thác nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, đơn cử như các đoạn cao tốc thành phần thuộc Dự án đầu tư xây dựng cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 1, cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, đã khánh thành vào ngày 30/08/2023. Vinaconex đang đẩy mạnh thi công các đoạn cao tốc thành phần thuộc dự án cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2, cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang, dự án Đường vành đai 4…

Vinaconex cũng là một thành viên trong liên danh Vietur trúng thầu thi công gói 5.10 Cảng hàng không Quốc tế Long Thành, trị giá 35.000 tỷ đồng, khởi công ngày 31/8/2023.