Sau Tết Nguyên đán hàng hoá ổn định, không sốt giá

Giá cả hàng hóa không nhiều biến động sau Tết.

Những năm trước, thời điểm sau Tết thường có hiện tượng một số mặt hàng như thực phẩm, rau quả tươi tăng giá. Tuy nhiên, sau Tết Nguyên đán năm nay, các mặt hàng cơ bản giữ giá ổn định.

Ghi nhận tại một số chợ dân sinh Hà Nội, giá rau xanh cơ bản không tăng so với trước Tết, chỉ có hành lá tăng khoảng 20%, từ 40.000 đồng lên 50.000 đồng/kg. Các loại rau trong vụ vẫn giữ giá như cải cúc giá 7.000 - 8.000 đồng/mớ, cải xanh giá 8.000 - 9.000 đồng/mớ, cải xoong giá 15.000-17.000 đồng/mớ, su hào giá 7.000-8.000 đồng/củ, cà rốt giá 12.000 đồng/kg, khoai tây giá 15.000 đồng/kg…

Chị Minh Tú (tiểu thương chợ Yên Sở (quận Hoàng Mai) cho biết, do thời tiết khá thuận lợi, rau phát triển tốt nên nguồn cung khá dồi dào, hiện giá rau xanh cơ bản bằng thời điểm trước Tết, có tăng nhẹ so với thời điểm ngày thường trước đó, nhưng không đáng kể.

Các mặt hàng gia súc, gia cầm giá cũng ổn định, không có tình trạng khan hàng. Cụ thể, giá thịt lợn dao động từ 100.000-120.000 đồng/kg, thịt bò từ 230.000-300.000 đồng/kg; thịt gà nguyên con 120.000-140.000 đồng/kg. Riêng mặt hàng thủy sản có tăng giá nhẹ, từ 5.000 - 10.000 đồng/kg.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị GO!, Big C.

Các siêu thị như WinMart, Big C, Go!, AEON… đã hoạt động bình thường sau kỳ nghỉ Tết. Ghi nhận chung cho thấy giá cả trong siêu thị được bình ổn đến sau Tết. Thậm chí, nhiều siêu thị còn tung ra các chương trình khuyến mại hấp dẫn.

Hệ thống siêu thị GO!, Big C của Central Retail trên toàn quốc sẽ áp dụng chương trình “Giá luôn luôn rẻ”; giảm giá trên 30% với hàng loạt sản phẩm tiêu dùng thiết yếu, cam kết luôn bình ổn giá, mang đến cho khách hàng cơ hội mua sắm thoải mái, tiết kiệm.

Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc Truyền thông tập đoàn Central Retail, cho biết: “Là nhà bán lẻ tham gia chương trình bình ổn thị trường, nên ngay từ trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Central Retail đã làm việc chặt chẽ với các nhà cung cấp và chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng hóa thiết yếu, đáp ứng tốt nhất nhu cầu mua sắm của người dân ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài. Bên cạnh chính sách giá tốt, chúng tôi cũng áp dụng thêm các chương trình khuyến mãi hấp dẫn để người tiêu dùng có những trải nghiệm mua sắm tuyệt vời khi đến siêu thị GO!, Big C của chúng tôi ngay từ những ngày đầu năm mới”.

Nhiều chương trình khuyến mại sau Tết.

Cụ thể: GO!, Big C áp dụng chính sách ưu đãi lên đến 33% gian hàng thịt cá tươi sống nội địa, thịt cá nhập khẩu như thịt đùi heo, chân giò heo, cá ngừ đông lạnh, bắp bò Úc, cá trứng nhập khẩu, cá hồi fillet đông lạnh… Cùng với những sản phẩm trái cây, rau củ sạch như bắp cải trắng, hành tây Đà Lạt, dưa lưới, chuối, cà chua, măng tây… cũng được giảm giá lên đến 28%.

Đặc biệt, chương trình “Chợ sớm giảm sung” tiếp tục được Central Retail triển khai trên hệ thống siêu thị GO!, Big C trong năm 2024. Theo đó, người tiêu dùng sẽ được giảm thêm 10% toàn bộ sản phẩm thịt, cá, hải sản tươi, rau, củ, trái cây. Chương trình áp dụng từ lúc siêu thị mở cửa đến 10h sáng hàng ngày; áp dụng thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Bên cạnh hàng tươi sống, các mặt hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) cũng được GO!, Big C áp dụng khuyến mãi hấp dẫn, giúp người tiêu dùng tiết kiệm lên đến 22% khi mua những mặt hàng tiêu dùng thiết yếu mang nhãn hàng riêng của GO! được ưu đãi lên đến 34% kèm các quà tặng như bộ chén, hộp thủy tinh, hộp khăn giấy, tô sứ…Nhiều mặt hàng gia dụng thiết yếu cũng được áp dụng khuyến mãi sâu lên đến 50%…

Tương tự, từ 13/2 - 29/2/2024, chuỗi bán lẻ WinMart/WinMart+/WIN triển khai chương trình khuyến mại "Khai xuân như ý, rước trọn siêu sale" với ưu đãi lên đến 30%, mua 2 tặng 1, quà tặng đính kèm cho đa dạng ngành hàng.

Ông Ngô Quang Trung, Cục trưởng Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương) cho biết, trong tháng 1, khu vực công nghiệp đã có sự phục hồi mạnh. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 1/2024 ước tăng 18,3% so với cùng kỳ, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 19,3%. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng ở 60 địa phương và giảm ở 3 địa phương trên cả nước.

Khu vực dịch vụ duy trì đà tăng khá; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 1/2024 ước đạt 524,1 nghìn tỷ đồng, tăng 8,1% so với cùng kỳ; nguồn cung các mặt hàng dồi dào, không để xảy ra thiếu hàng sốt giá. Các địa phương tăng cao tiêu biểu là: Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Đồng Nai, TPHCM, Bình Dương, Hà Nội, Bình Định…

Về nguồn cung các mặt hàng phục vụ Tết, ông Trung cho hay, tại các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích phong phú, đa dạng kết hợp với một số chương trình khuyến mại, giảm giá sâu vào những ngày sát Tết nên giá cả hàng hoá ổn định so với ngày thường và chỉ tăng nhẹ so với Tết năm trước do giá đầu vào tăng.

Tại các chợ truyền thống, nguồn cung hàng hóa, thực phẩm cũng được tăng cường, đáp ứng đủ nhu cầu, đặc biệt nhóm hàng tươi sống, trái cây và rau, củ, quả, giá cả có xu hướng tăng nhẹ so với ngày thường nhưng không xảy ra tình trạng thiếu hàng hoặc tăng giá bất hợp lý, không xảy ra tình trạng khan hàng, sốt giá.