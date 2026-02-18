Sau Tết Nguyên đán, người mua vàng tích lũy cần đặc biệt lưu ý điều này!

Sau Tết Nguyên đán và đặc biệt khi sát ngày vía Thần Tài, nhu cầu mua vàng tích lũy, cầu may của người dân thường tăng mạnh. Trong bối cảnh đó, các chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng cũng có xu hướng gia tăng, lợi dụng tâm lý muốn mua nhanh, chốt sớm, giữ giá tốt. Trước khi xuống tiền mua vàng, người dân cần đặc biệt lưu ý những vấn đề sau:

1. Không tin hoàn toàn vào “tích xanh” trên Facebook

Dấu tích xanh không phải là bằng chứng tuyệt đối cho thấy đó là trang chính thức của doanh nghiệp. Nhiều fanpage giả mạo vẫn có thể chạy quảng cáo, mua tương tác hoặc sao chép gần như toàn bộ hình ảnh, nhận diện thương hiệu của trang thật. Trước khi giao dịch, cần kiểm tra kỹ mục “Tính minh bạch của trang”, thời gian hoạt động, lịch sử đổi tên và các thông tin liên quan.

2. Tuyệt đối không chuyển khoản trước khi kiểm soát được vàng

Yêu cầu chuyển tiền đặt cọc, giữ giá, giữ hàng… là chiêu thức phổ biến của các đối tượng lừa đảo. Nguyên tắc an toàn là chỉ thanh toán khi trực tiếp nhận vàng tại cửa hàng uy tín, có hóa đơn, chứng từ rõ ràng.

3. Cảnh giác với mức giá rẻ bất thường

Trong bối cảnh giá vàng biến động mạnh, chênh lệch vài trăm nghìn đồng/lượng đã là đáng kể. Nếu một tài khoản chào bán thấp hơn thị trường quá nhiều với lý do “xả hàng”, “giá nội bộ”, “kẹt vốn cần bán gấp”, khả năng cao đó là bẫy.

4. Không giao dịch qua “trung gian” không rõ danh tính

Một thủ đoạn phổ biến là đối tượng đóng vai người kết nối giữa bên mua và bên bán. Khi hai bên gặp nhau, mỗi người đều nghĩ người kia là người đã trao đổi trước đó. Việc chuyển tiền theo thông tin do “trung gian” cung cấp chính là điểm mấu chốt dẫn đến mất tiền.

5. Kiểm tra kỹ tài khoản nhận tiền

Tài khoản cá nhân, đặc biệt là tài khoản mang tên không trùng với tên doanh nghiệp hoặc thương hiệu vàng, là dấu hiệu cần cảnh giác. Các doanh nghiệp lớn thường sử dụng tài khoản công ty rõ ràng, minh bạch.

6. Giữ lại toàn bộ bằng chứng giao dịch

Tin nhắn, sao kê chuyển khoản, số điện thoại, đường link fanpage… cần được lưu giữ đầy đủ. Trong trường hợp phát sinh sự cố, đây là căn cứ quan trọng để cơ quan chức năng truy vết và xử lý.

Khi nhu cầu tích lũy đầu năm gia tăng, người dân dễ rơi vào tâm lý sợ hết hàng hoặc sợ lỡ giá. Tuy nhiên, bên cạnh yếu tố may mắn và tích sản, sự thận trọng và tỉnh táo mới là điều quan trọng nhất trước khi quyết định xuống tiền mua vàng.