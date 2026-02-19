Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Xổ số miền Nam: Đại lý đang “truy tìm” người trúng độc đắc 42 tờ vé số

19-02-2026 - 15:59 PM | Smart Money

Đến chiều mùng 3 Tết, những chủ nhân trúng độc đắc 42 tờ vé số của 3 đài thuộc xổ số miền Nam vẫn chưa lộ diện nên các đại lý đang “truy tìm”

Chiều 19-2 (mùng 3 Tết), trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã chia sẻ thông tin về khách hàng may mắn trúng giải độc đắc vé số Xuân Bính Ngọ 2026 của đài Cần Thơ.

Xổ số miền Nam 2026: Truy tìm người trúng độc đắc 42 tờ vé số - Ảnh 1.

Chủ nhân may mắn trúng độc đắc 1 vé Cần Thơ đã lộ diện vào chiều mùng 3 Tết. Ảnh: ĐLVS Tùng Linh

Theo đó, vé số Cần Thơ, do Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ mở thưởng chiều 18-2, giải độc đắc (dãy số 618120) được xác định trúng tại Đồng Tháp.

Đến chiều mùng 3 Tết, chủ nhân may mắn trúng độc đắc 1 vé và an ủi 4 vé Cần Thơ đã đến đại lý vé số Tùng Linh ở phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp để đổi thưởng 2,2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Hiện, vẫn còn 15 vé Cần Thơ trúng độc đắc nhưng chưa lộ diện khách hàng may mắn. Do đó, các đại lý vé số ở Đồng Tháp đang thông báo "truy tìm" người trúng độc đắc 15 vé Cần Thơ còn lại.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Cần Thơ, giải độc đắc (dãy số 149483) của vé số Đồng Nai được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 4 vé Đồng Nai là đại lý vé số Lý Ít ở xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh. 12 vé Đồng Nai trúng độc đắc còn lại chưa lộ diện khách hàng đổi thưởng.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Đồng Nai và vé số Cần Thơ, giải độc đắc (dãy số 203468) của vé số Sóc Trăng được xác định trúng tại TPHCM.

Sáng mùng 3 Tết, chủ nhân đầu tiên trúng giải độc đắc 1 vé Sóc Trăng đã đến đại lý vé số Gia Hào ở xã Tân An Hội, TPHCM để đổi thưởng 2 tỉ đồng. 15 vé Sóc Trăng trúng độc đắc còn lại đang được các đại lý vé số "truy tìm" khách hàng may mắn.

Như vậy, hiện vẫn còn tổng cộng 42 vé Sóc Trăng, Cần Thơ và Đồng Nai trúng độc đắc nhưng chưa lộ diện chủ nhân may mắn.

Theo Thu Tâm

