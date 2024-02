Sau Tết ông Công ông Táo 23 tháng Chạp: 3 con giáp này nhận lộc vàng son, giàu sang tột đỉnh trước tết nguyên đán

1. Tuổi Thân

Bắt đầu từ ngày cúng ông Công ông Táo (23 tháng Chạp), vận đỏ sẽ gõ cửa người tuổi Thân, giúp cuộc sống của họ suôn sẻ hơn, tài lộc cũng đổ về ngày càng nhiều.

Theo tử vi, những ngày này, người tuổi Thân làm ăn thuận lợi, túi tiền rủng rỉnh. Người kinh doanh lẫn người làm công ăn lương đều phát tài phát lộc bởi có Tam Hội trợ mệnh. Theo đó, người làm ăn kinh doanh thì gặp nhiều may mắn, chốt được hợp đồng có giá trị. Người buôn bán nhỏ cũng buôn may bán đắt do nhu cầu hàng hóa tăng cao vào dịp Tết. Trong khi đó, người làm công ăn lương cũng bất ngờ nhận được những khoản tiền thưởng lớn. Cũng vì vậy nên thời gian này, tuổi Thân không gặp phải áp lực trong đời sống và công việc. Họ có thể thoải mái tận hưởng những ngày tháng vui vẻ bên gia đình.



Bản mệnh này biết cách kiếm tiền và cũng biết cách chi tiêu cho phù hợp. Do đó, số tiền kiếm được cũng được tuổi Thân phân bổ hợp lý, có khoản riêng để tiết kiệm cho tương lai. Trong năm tới, họ chỉ cần giữ tâm trạng thoải mái và duy trì sự chăm chỉ thì vận may và tài lộc ắt sẽ tìm tới.

2. Tuổi Tuất

Ở những ngày cuối cùng của năm 2023, tuổi Tuất sẽ phát tài, phát lộc nhờ có cát tinh trợ giúp. Tử vi dự báo rằng sau Tết ông Công ông Táo, người tuổi Tuất đón nhận nhiều vận may cả trong sự nghiệp lẫn tài lộc. Công việc của con giáp này diễn ra thuận lợi, được quý nhân hỗ trợ nên không gặp khó khăn. Thậm chí, họ còn tìm được những cơ hội làm ăn mới. Đây là tín hiệu tốt cho một năm mới vượng phát, sự nghiệp ngày càng khởi sắc, công thành danh toại với con giáp này.

Tuổi Tuất vốn là người dám nghĩ dám làm. Họ luôn biết cách vận dụng trí tuệ để gặt hái thành công. Sự nghiệp lên như diều gặp gió và tiền bạc tăng vọt cuối năm chắc chắn là một bàn đạp giúp năm mới của bản mệnh này đón được nhiều lộc trời hơn. Thời gian tới, người tuổi Tuất chỉ cần làm việc chăm chỉ, giữ được sức bền thì lộc lá trong sự nghiệp chắc chắn sẽ đến một cách tự nhiên và không ngừng gặt hái được những bất ngờ, hạnh phúc.

3. Tuổi Dậu

Sau dịp Tết ông Công ông Táo 23 tháng Chạp, tuổi Dậu cũng là một trong 3 con giáp may mắn đón lộc trời ban, có được nhiều điều tốt đẹp trên mọi hành trình.

Tử vi dự báo rằng thời gian sắp tới, tuổi Dậu có cát tinh soi chiếu nên phất lên không ngừng, tiền bạc xông xênh, sự nghiệp thênh thang rộng mở. Dù làm bất cứ công việc gì, người tuổi Dậu đều có thể nhận được thành quả xứng đáng với công sức đã bỏ ra.



Không những thế, con giáp này vốn là người lương thiện, luôn giúp đỡ mọi người nên thường có quý nhân ở bên phù trợ. Sắp tới, dù họ có gặp chút khó khăn thì cũng dễ dàng vượt qua, đón tương lai tươi sáng. Tuy nhiên, trong dịp Tết Nguyên đán, bản mệnh này nên kiểm soát chi tiêu, tránh vung tay quá trán. Thay vào đó, họ nên có kế hoạch chi tiêu cụ thể để tích lũy và “tạo đà” cho năm mới. Trong năm mới, người tuổi Dậu có sức khỏe, tinh thần phấn chấn thì cuộc sống và công việc đều thuận lợi, vấn đề gì cũng có thể giải quyết nhanh gọn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo