Savills: Doanh thu phòng khách sạn giảm 70%

Theo Savills Việt Nam, 11 tháng vừa qua là thời gian khó khăn với thị trường khách sạn ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Công suất thuê phòng và mức giá phòng trung bình ngày (ADR) giảm mạnh, doanh thu giảm hơn một nửa.

Riêng tại Việt Nam, doanh thu phòng giảm khoảng 70% so với năm trước tính trong 11 tháng. Chỉ số ADR trong 10 tháng giảm hơn 25% so với cùng kỳ và giảm 40% so với đầu năm.

Nguồn: Savills Việt Nam

Tại TP HCM, công suất phòng hiện tại dưới mức 20%, thấp hơn hầu hết các thành phố khác của châu Á; giảm mạnh so với mức 72% năm 2019. Còn tại Hà Nội, trong 2 tháng vừa qua, công suất thuê phòng đạt gần 35% nhờ các doanh nghiệp địa phương đang dần phục hồi các hoạt động kinh doanh, nhu cầu lưu trú dài hạn tăng lên cũng như các cơ sở lưu trú đăng ký cung cấp dịch vụ cách ly.

Ông Mauro Gasparotti, Giám đốc Savills Hotels châu Á - Thái Bình Dương, cho rằng dù có một số cải thiện đáng kể về doanh thu các khách sạn nghỉ dưỡng ở Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc nhưng toàn thị trường sẽ khó vượt qua ngưỡng công suất 25%, ngoại trừ một số khu nghỉ dưỡng lân cận các thành phố lớn có thể cao hơn trung bình thị trường khoảng 10 - 15 điểm phần trăm.

Đại diện Savills cho rằng thị trường phục hồi khá chậm, chỉ thực sự tăng vào cuối tuần và các ngày trong tuần còn khá thấp. Các khách sạn đều tập trung cắt giảm chi phí để có thể đạt điểm hòa vốn hoạt động, chỉ một số ít có kết quả khả quan cho năm nay. Tuy nhiên, Savills kỳ vọng 2021 có khả năng phục hồi chủ yếu trong quý III và IV, khi các hạn chế đi lại được nới lỏng, thị trường du lịch được hồi phục.