SBT – Hoàn thành 72% kế hoạch doanh thu sau 6 tháng đầu niên độ

Kết thúc quý 2 Niên độ (NĐ) 2022-2023, Công ty cổ phần Thành Thành Công Biên Hòa (TTC AgriS, Hose: SBT) đã tiêu thụ hơn 683 ngàn tấn đường, ghi nhận doanh thu thuần lũy kế đạt 12.281 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ, hoàn thành 72% kế hoạch năm. Sản lượng tiêu thụ của các Kênh bán hàng ghi nhận tăng trưởng đáng kể so với cùng kỳ, trong đó, kênh xuất khẩu tăng trưởng vượt bậc khi sản lượng bán hàng tăng hơn 70%, kênh công nghiệp B2B tăng 26% so với cùng kỳ. Đây là một dấu hiệu khởi sắc cho thấy nhu cầu tiêu thụ đường được cải thiện đáng kể trong giai đoạn phục hồi kinh tế.



Lợi nhuận trước thuế trong 6 tháng đầu niên độ đạt hơn 432 tỷ đồng, hoàn thành 51% kế hoạch năm, Lợi nhuận sau thuế đạt 384 tỷ.

Kết thúc quý 2, đường vẫn đóng vai trò chủ lực trong cơ cấu doanh thu (DT) khi các dòng sản phẩm đường ghi nhận 11.400 tỷ đồng, chiếm gần 93% doanh thu, tăng hơn 28,5% so với cùng kỳ. Bên cạnh sản phẩm đường, doanh thu phân bón ghi nhận gần 123 tỷ đồng, chiếm 1%, tăng 150% so với cùng kỳ, doanh thu mật rỉ ghi nhận 113 tỷ đồng chiếm 0,9% tăng hơn 14% so với cùng kỳ và doanh thu điện ghi nhận 62 tỷ đồng chiếm 0,5%, tăng hơn 19% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, doanh thu khác cũng là một điểm nhấn ghi nhận gần 584 tỷ đồng, chiếm 4,8% doanh thu, tăng 154% so với cùng kỳ, doanh thu này đến từ hoạt động bán máy móc cơ giới và các sản phẩm nông nghiệp khác như: chuối, dừa, cao su…, sự dịch chuyển trong cơ cấu doanh thu này đã chứng minh cho việc SBT đang đi đúng lộ trình hướng tới chuỗi giá trị nông nghiệp toàn diện, trở thành công ty nông nghiệp hàng đầu khu vực, vận hành và phát triển hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ liền mạch, tối đa hóa lợi nhuận.

Cơ cấu doanh thu theo loại hình sản phẩm 6 tháng đầu Niên độ 2022-2023

Nguồn: SBT

Bên cạnh kết quả kinh doanh khả quan, quy mô của SBT cũng được mở rộng với tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2022 đạt 29.202 tỷ đồng (~ 1,3 tỷ USD), tăng nhẹ 5% so với đầu niên độ.



Dự báo xu hướng thị trường còn nhiều biến động, nhưng với nền tảng quản trị thông tin tốt, SBT đã sớm dự báo được trước sức ảnh hưởng của các biến động và khủng hoảng kinh tế toàn cầu, từ đó chủ động tính toán đưa ra các chỉ tiêu kinh doanh một cách phù hợp. Theo đó, SBT đặt mục tiêu tổng sản lượng tiêu thụ dự kiến tăng nhẹ và giữ vững thị phần ở các phân khúc kinh doanh trọng yếu đã xây dựng. Đặt chỉ tiêu doanh thu kế hoạch ở mức 17.017 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 850 tỷ đồng, giữ mức ổn định so với cùng kỳ. Tiếp tục tái cấu trúc nguồn vốn, tăng tài sản, giảm nợ và đặc biệt chú trọng kế hoạch huy động 20% vốn phần từ các Nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Có thể nói, tính tới thời điểm hiện tại, SBT đã dự báo chính xác các biến động bên ngoài, xác định các mấu chốt quản lý để kịp thời, nhanh chóng đưa ra các phương án tối ưu nguồn lực từ quy trình chi phí đến việc sắp xếp lại bộ máy hoạt động, chủ động xây dựng hệ thống công nghệ cao, ứng dụng vào toàn diện chuỗi giá trị. Từ đó dễ dàng thích nghi với bối cảnh mới, tối ưu chuỗi cung ứng thông qua các chính sách hoạch định tài nguyên, gia tăng doanh thu từng mảng kinh doanh ở từng quốc gia. Khẳng định vị thế công ty nông nghiệp công nghệ cao, phát triển bền vững và hài hòa lợi ích của các bên liên quan.

Ngành đường dự báo có nhiều triển vọng tích cực vào 6 tháng cuối niên độ, giá đường thế giới chạm đỉnh 6 năm

Thị trường đang chứng kiến sự tăng trưởng mạnh của giá đường thế giới, cụ thể, sau khi chạm đáy ở vùng giá 9 cents/lb vào tháng 4/2020, giá đường thế giới đã nhanh chóng phục hồi, tăng liên tiếp và hiện đang chạm mức cao nhất trong vòng 6 năm tại mức xấp xỉ 21 cents/lb tại ngày 30/01/2023. Vừa qua, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc cũng đưa ra nhận định (giá đường thế giới từ tháng 1 đến tháng 10 trung bình đạt 18,5 cents/lb tăng 6,2% so với cùng kỳ, dự báo đến năm 2029 giá đường trung bình đạt 21,3 cents/lb).



Giá đường neo vùng đỉnh 6 năm

Nguồn: tradingeconomics.com

Các đại lý cho biết, thị trường được củng cố bởi tình trạng khan hiếm nguồn cung và lo ngại lượng mưa quá nhiều trong tháng 9 và tháng 10 tới có thể làm giảm sản lượng ở Ấn Độ. Trong niên vụ 2022/23, Ấn Độ dự kiến sản xuất 34,3 triệu tấn đường, giảm 4% so với dự báo trước đó, do năng suất mía ở các bang sản xuất chỉnh sụt giảm bởi thời tiết bất lợi. Hiệp hội các nhà máy đường Ấn Độ cho biết, Ấn Độ đã phải tăng cường sản xuất thêm 3,7% đường trong 3 tháng đầu tiên của niên độ 2022/23.



Cũng trong niên vụ 2022/23, Cơ quan cung ứng lương thực Brazil - Conab cho biết vụ mía đường của Brazil dự kiến đạt 598,3 triệu tấn, tăng so với ước tính hồi tháng 8 là 572,9 triệu tấn, do sản lượng cao hơn ở bang sản xuất hàng đầu Sao Paulo. Trong đó, sản lượng đường dự kiến đạt tổng cộng 36,4 triệu tấn, tăng 4,1% so với niên vụ 2021/22 và cũng cao hơn dự báo trước đó là 33,89 triệu tấn. Xu hướng ưu tiên dịch chuyển sản xuất ethanol thay vì sản xuất đường đã giúp sản lượng ethanol tăng, cụ thể, tổng sản lượng ethanol của Brazil (tính cả nhiên liệu làm từ ngô) dự kiến sẽ tăng 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái lên 31,14 tỷ lít. Điều này đồng thời cũng tác động giảm tới sản lượng đường tại quốc gia này cũng như thị trường toàn cầu.