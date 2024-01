SCB đóng cửa thêm 2 phòng giao dịch từ tuần này, đã chấm dứt hoạt động 34 điểm giao dịch tại TPHCM kể từ khi bị kiểm soát đặc biệt

Cụ thể, chấm dứt hoạt động Phòng giao dịch Cách Mạng Tháng Tám - Chi nhánh Thống Nhất kể từ ngày 16/1, địa chỉ: Số 1112 – 1114 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 4, quận Tân Bình, TP HCM.

Chấm dứt hoạt động Phòng giao dịch Hoàng Minh Giám - Chi nhánh Gia Định kể từ ngày 18/1, địa chỉ: Số 32A – 34A đường Nguyễn Thái Sơn, phường 3, quận Gò Vấp, TP HCM.

Trước đó, SCB đã thông báo đóng cửa 5 phòng giao dịch tại TP HCM và Đà Nẵng vào đầu tháng 1 và 14 phòng giao dịch trong tháng 12/2023, tập trung chủ yếu tại TP HCM và Đà Nẵng.

Trong tháng 10 và 11/2023, ngân hàng này cũng đã chấm dứt hoạt động 21 phòng giao dịch tại Đồng Nai, Đà Nẵng, Gia Lai, Long An, TP HCM và Hà Nội.

Ảnh minh họa

Thống kê từ website của SCB, từ khi bị kiểm soát đặc biệt đến nay, ngân hàng này đã thông báo đóng cửa tổng cộng 54 phòng giao dịch tại 9 tỉnh, thành phố là TP HCM (34 PGD), Hà Nội (7 PGD), Hải Phòng (1 PGD), Nghệ An (1 PGD), Bình Định (1 PGD), Đồng Nai (1 PGD), Đà Nẵng (5 PGD), Gia Lai (1 PGD), Long An (1 PGD), Vũng Tàu (1 PGD), An Giang (1 PGD).

Cách đây hơn 1 năm, ngày 15/10/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã công bố quyết định kiểm soát đặc biệt Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) để ổn định hoạt động của ngân hàng này. Việc Ngân hàng Nhà nước kiểm soát đặc biệt một tổ chức tín dụng là biện pháp nghiệp vụ theo quy định của pháp luật nhằm kiểm soát chặt chẽ, hạn chế tác động tiêu cực đến tổ chức tín dụng đó và hệ thống các tổ chức tín dụng.

Theo báo cáo điều tra của cơ quan công an, vào tháng 10/2022 - thời điểm trước khi bị kiểm soát đặc biệt, SCB có một hội sở chính ở TP HCM, 50 chi nhánh và 184 phòng giao dịch trên cả nước.