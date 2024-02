SCB tiếp tục đóng cửa phòng giao dịch

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) vừa có thông báo chấm dứt hoạt động của phòng Giao dịch Nam Kỳ Khởi Nghĩa - chi nhánh Bến Thành (TPHCM) sau khi đã đóng cửa loạt phòng giao dịch hồi đầu năm.

Theo đó, phòng Giao dịch Nam Kỳ Khởi Nghĩa - chi nhánh Bến Thành có địa chỉ tại số 225 Bis Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TPHCM đã chấm dứt hoạt động (giải thể) từ ngày 23/2.

Phòng giao dịch Nam Kỳ Khởi Nghĩa là phòng giao dịch thứ 6 bị đóng cửa trong năm 2024. Trước đó, từ 3-5/1/2024, SCB đã đóng cửa 5 phòng giao dịch tại TP.HCM và Đà Nẵng.

SCB khẳng định mọi quyền lợi và giao dịch của khách hàng đều được đảm bảo thực hiện đầy đủ tại các điểm giao dịch của SCB.

Trước thời điểm bị kiểm soát đặc biệt vào tháng 10/2022, SCB có một hội sở chính, 50 chi nhánh và 184 phòng giao dịch trên cả nước. Tuy nhiên, sau khi vụ án Vạn Thịnh Phát bị khởi tố, SCB bị đặt dưới sự kiểm soát đặc biệt và ngân hàng liên tục đóng cửa, dừng hoạt động các điểm giao dịch. Đến nay, nhà băng này chỉ còn 89 điểm giao dịch.

Cụ thể, SCB chi nhánh TPHCM đã đóng cửa 32 phòng giao dịch, Hà Nội đóng 7 phòng giao dịch, Hải Phòng đóng 1 phòng giao dịch, Nghệ An đóng 1 phòng giao dịch, Bình Định đóng 1 phòng giao dịch, Đồng Nai đóng 1 phòng giao dịch, Đà Nẵng đóng 5 phòng giao dịch, Gia Lai đóng 1 phòng giao dịch, Long An đóng 1 phòng giao dịch, Bà Rịa - Vũng Tàu đóng 1 phòng giao dịch, An Giang đóng 1 phòng giao dịch.