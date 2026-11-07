SCG hướng tới Đối tác Chiến lược ASEAN, kiến tạo tương lai bền vững

Với định hướng Tăng trưởng Xanh Toàn diện, SCG hướng tới việc gắn kết doanh nghiệp, đối tác và cộng đồng để cùng kiến tạo các giải pháp đổi mới, thúc đẩy phát triển bền vững và củng cố năng lực cạnh tranh dài hạn của khu vực. "SCG Future Express" - hành trình cùng kiến tạo tương lai ASEAN

Trong bối cảnh ASEAN đang dần trở thành một khu vực tăng trưởng trọng điểm của nền kinh tế toàn cầu, bộ phim kể câu chuyện qua hành trình mang tính biểu tượng của "SCG Future Express". Được dẫn dắt bởi "Thuyền trưởng Nhí" - hình tượng đại diện cho tinh thần lãnh đạo kiên định của SCG - chuyến tàu gửi lời mời đến tất cả các bên cùng hướng tới một mục tiêu chung: đồng kiến tạo tương lai của khu vực và mở ra những cơ hội phát triển mới. Với định hướng "Tăng trưởng Xanh Toàn diện" là kim chỉ nam, hành trình này phản ánh khát vọng của SCG không chỉ phát triển cùng khu vực mà còn trở thành một lực lượng tiên phong góp phần định hình tương lai của ASEAN.

‎"SCG Future Express" đưa người xem đi qua một bức tranh tương lai được kiến tạo từ các đổi mới sáng tạo của SCG. Khán giả sẽ được chiêm ngưỡng một thành phố carbon thấp vận hành bằng các giải pháp năng lượng sạch, được tích hợp hài hòa vào lối sống thông minh của người dân. Thành phố ấy nổi bật với các công trình xanh và những giải pháp nhà ở thân thiện với môi trường, bao bì bền vững trong đời sống hằng ngày. Trên hành trình của "SCG Future Express", chuyến tàu còn đi qua Long Son Petrochemicals (LSP) - tổ hợp hóa dầu tích hợp tại Việt Nam, ứng dụng công nghệ tiên tiến để sản xuất các loại polyme chất lượng cao, góp phần củng cố nền tảng sản xuất của khu vực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dài hạn và nâng cao chất lượng cuộc sống. Sự hiện diện của LSP cũng cho thấy vai trò của thị trường Việt Nam trong định hướng phát triển dài hạn của SCG. Trên nền tảng đó, SCG thể hiện cam kết đồng hành với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam chuyển hóa các mục tiêu ESG thành những hành động thực tiễn, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn và thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh.



Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn (LSP) - tổ hợp hóa dầu tích hợp tại Việt Nam – là một trong những dấu ấn nổi bật trên hành trình "SCG Future Express".

Kết nối nguồn lực để thúc đẩy Tăng trưởng Xanh Toàn diện

‎Những hình ảnh trong "SCG Future Express" cũng cho thấy vai trò của hợp tác trong việc thúc đẩy các giải pháp cho tương lai. SCG đang mở rộng hợp tác với nhiều đối tác quốc tế, trong đó có RONDO Energy (Hoa Kỳ) để phát triển giải pháp pin nhiệt sử dụng năng lượng sạch đầu tiên tại ASEAN, các đối tác Nhật Bản trong nghiên cứu những giải pháp nâng cao chất lượng sống và các viện nghiên cứu hàng đầu thế giới nhằm trao đổi tri thức, công nghệ, tăng cường khả năng ứng phó với thiên tai trong khu vực. Thông qua các mối quan hệ hợp tác này, SCG hướng tới đồng kiến tạo những đổi mới sáng tạo dựa trên việc chia sẻ chuyên môn và nguồn lực trên phạm vi toàn cầu. Tại Việt Nam, tinh thần hợp tác này được thể hiện song song qua hoạt động vận hành và quá trình đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp. SCG đã đưa phát triển bền vững vào chiến lược vận hành với các giải pháp tối ưu năng lượng, giảm phát thải, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và phát triển sản phẩm xanh. Thông qua các giải pháp đổi mới và phát triển bền vững trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, hóa dầu, smart living, bao bì và logistics, SCG cam kết đồng hành cùng các mục tiêu phát triển quốc gia và hành trình hướng tới Net Zero của Việt Nam. Đồng thời, tập đoàn tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, kết nối doanh nghiệp với chuyên gia và các nguồn lực hỗ trợ, qua đó góp phần nâng cao năng lực chuyển đổi xanh và khả năng cạnh tranh dài hạn của cộng đồng SME.