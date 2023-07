SCIC lãi hợp nhất gần 3.100 tỷ, giảm 63% so với năm 2021, giá trị khoản đầu tư vào Vietnam Airlines âm 3.337 tỷ đồng

Theo BCTC hợp nhất năm 2022, doanh thu Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đạt 10.221 tỷ đồng, tăng 32% so với năm 2021. Trong đó, doanh thu đến từ doanh thu cổ tức và lợi nhuận được chia đạt 7.625 tỷ đồng, tăng 76% so với cùng kỳ và chiếm đến 75% doanh thu của SCIC. Doanh thu còn lại đến từ doanh thu bán vốn đạt 1.933 tỷ đồng, doanh thu từ lãi tiền gửi, lãi trái phiếu đạt 1.430 tỷ đồng và doanh thu cho thuế BĐS và khác đạt 9,6 tỷ đồng.

Năm ngoái, do được hoàn lại dự phòng giảm giá đầu tư 3.351 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp của SCIC đạt 10.118 tỷ đồng. Còn năm nay, SCIC phải trích lập dự phòng giảm giá đầu tư 3.419 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp giảm 27% so với cùng kỳ đạt 6.365 tỷ đồng.

Trên bảng cân đối kế toán, dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn của SCIC tính đến cuối năm 2022 là 135 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ và dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn của SCIC là 3.695 tỷ đồng, gấp 11 lần năm 2021.

Chi phí quản lý doanh nghiệp của SCIC giảm 66% so với năm 2021 đạt 182 tỷ đồng, chủ yếu do giảm các chi phí khác, trong đó chi phí an sinh xã hội giảm hơn 196 tỷ đồng và SCIC không trích Quỹ phát triển khoa học công nghệ (năm ngoái trích quỹ hơn 159 tỷ đồng).

Trừ đi các chi phí, SCIC lãi thuần 6.183 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, khoản lỗ từ công ty liên doanh, liên kết năm 2022 lên tới 3.109 tỷ đồng, gấp gần 15 lần năm 2021 nên lợi nhuận sau thuế năm 2022 của SCIC chỉ đạt 3.074 tỷ đồng, giảm 63% so với năm trước.

Trên báo cáo tài chính riêng công ty mẹ, SCIC lãi sau thuế 6.865 tỷ đồng, giảm 20% so với năm 2021.

SCIC hiện nay có 1 công ty con là công ty TNHH Một thành viên Đầu tư SCIC (100%) và 5 công ty liên kết: CTCP Cảng quốc tế Lào – Việt (27%); CTCP Đầu tư SCIC – Bảo Việt (50%); CTCP Tháp Truyền hình Việt Nam (33%); CTCP Tư vấn đầu tư và Đầu tư Việt Nam (30%); Tổng công ty Hàng không Việt Nam – Vietnam Airlines (31,14%).

Một trong những công ty liên kết của SCIC - Vietnam Airlines đã báo lỗ hơn 10.453 tỷ đồng trong năm 2022 và âm vốn chủ sở hữu 10.119 tỷ đồng (theo BCTC quý 4/2022 chưa kiểm toán). Giá trị tài sản thuần của VNA theo sổ sách tính theo phần sở hữu của Tổng công ty tại ngày 31/12/2022 âm 3.337 tỷ đồng.

Trong tháng 7/2022, SCIC đã chuyển nhượng thành công toàn bộ vốn cổ phần tại CTCP Thuốc ung thư Benovas và tháng 11/2022, SCIC đã chuyển nhượng thành công toàn bộ vốn cổ phần tại CTCP Hạ tầng Bất động sản Việt Nam. Do đó, 2 công ty trên không còn là công ty liên kết của SCIC.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của SCIC đạt 59.476 tỷ đồng, giảm 6% so với hồi đầu năm. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn chiếm 30.190 tỷ đồng, giảm 32% so với cuối năm 2021. Nguyên nhân chính do khoản đầu tư vào cổ phiếu chưa niêm yết của SCIC giảm 15.732 tỷ đồng. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn tăng 46% lên 26.641 tỷ đồng, đầu tư vào công ty con hơn 15.572 tỷ đồng, gấp 11 lần năm ngoái.

Lợi nhuận chưa phân phối của SCIC âm 3.000 tỷ đồng trong khi đến cuối năm 2021 vẫn dương 1.344 tỷ đồng.

Về công tác tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp, SCIC đã tiếp nhận 10 doanh nghiệp, với tổng vốn nhà nước là 8.524 tỷ đồng trên tổng vốn điều lệ là 13.548 tỷ đồng.

SCIC cũng đã chủ động đẩy mạnh triển khai công tác thoái vốn nhà nước và thực hiện bán vốn thành công tại 26 doanh nghiệp.

Triển khai hoạt động đầu tư, SCIC nghiên cứu một số cơ hội đầu tư, như: Đầu tư tái cơ cấu Bệnh viện Giao thông vận tải, xây dựng cơ chế sử dụng Quỹ khoa học và Công nghệ, dự án Hệ thống cung cấp nhiên liệu tàu bay (bên trong Cảng Hàng không quốc tế Long Thành), dự án Cảng đầu nguồn và hệ thống đường ống cung cấp nhiên liệu tàu bay cho Cảng HKQT Long Thành, dự án Cảng Cái Mép Hạ, phương án đầu tư mua cổ phần một số ngân hàng thương mại. Bên cạnh đó, SCIC tăng cường tham gia hỗ trợ các doanh nghiệp có vốn của SCIC trong việc triển khai các dự án nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Năm 2023, SCIC đưa ra các chương trình công tác lớn, trong đó tập trung chủ yếu vào công tác xây dựng thể chế, chiến lược; tiếp nhận bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước; quản trị doanh nghiệp; tái cơ cấu, cổ phần hóa và bán vốn nhà nước tại các doanh nghiệp; đẩy mạnh hoạt động đầu tư kinh doanh vốn, tập trung vào các tập đoàn, tổng công ty trong hệ sinh thái của Ủy ban, từng bước thực hiện tốt vai trò nhà đầu tư của Chính phủ tham gia đầu tư vào các ngành, lĩnh vực và dự án trọng điểm.