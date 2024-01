Science Maison L'Oréal Paris là sự kiện sắc đẹp hoành tráng bậc nhất đầu năm 2024

Nhằm lan tỏa những thành tựu khoa học thuộc các ngành hàng như chăm sóc da, tóc, trang điểm, cũng như mong muốn mang những kiến thức khoa học đến rộng rãi người tiêu dùng, L’Oréal Paris đã tổ chức sự kiện Science Maison – "Không phải phép màu, đẹp từ Khoa học" tại The Landmark 81.



Phát biểu tại sự kiện, Ông Raagjeet Garg- Giám đốc ngành hàng tại Việt Nam cho biết: "L'Oréal Paris là thương hiệu được thừa hưởng tất cả tinh hoa nghiên cứu trong suốt hơn 115 năm qua, nhờ đó mang đến cho người tiêu dùng những trải nghiệm đẳng cấp với mức giá dễ tiếp cận trên khắp thế giới và tại Việt Nam."

L'Oréal Paris không ngừng đề cao nữ quyền, mỗi sản phẩm là một tuyên ngôn về sự tự do, sức mạnh và tự tin nơi người phụ nữ. Suốt hơn 50 năm qua, với khẩu hiệu "Vì bạn xứng đáng", L'Oréal Paris đã đề ra các chương trình hành động đa dạng về nữ quyền trên khắp các quốc gia.

Giá trị quan trọng nhất mà L'Oréal Paris muốn mang đến đó là khẳng định thương hiệu được tạo bởi khoa học, các nhà khoa học tại 21 viên nghiên cứu trên toàn cầu đã và đang làm việc cật lực để mang đến những sản phẩm hiệu quả, an toàn và minh bạch nhất.

Đại diện tại Việt Nam, bà Trần Thị Thu Hà cũng đã có những chia sẻ về sự kiện đặc biệt này, bà cho biết Việt Nam là một trong 2 nước trên toàn cầu mang đến trải nghiệm Science Maison tới cộng đồng làm đẹp và tới người tiêu dùng, sự kiện này nhằm giới thiệu đến mọi người những yếu tố khoa học và công nghệ đằng sau mỗi sản phẩm của L'Oréal Paris.

Tiếp nối chương trình là sự xuất hiện của ca sĩ Văn Mai Hương với ca khúc I Am What I Am

Science Maison House là công trình về khoa học làm đẹp lớn bậc nhất năm với diện tích trên 200m2. Đến đây, bạn sẽ có được những trải nghiệm đa giác quan và thực tế nhất về các sản phẩm đình đám của thương hiệu L’Oréal Paris. Mỗi khu vực đều được đầu tư để giúp người tiêu dùng tìm hiểu về công nghệ bên trong từng sản phẩm, từ đó có cái nhìn đúng đắn về chăm sóc da chuẩn khoa học.

Dòng sản phẩm chăm sóc tóc của L'Oréal Paris được giới làm đẹp yêu mến và tin dùng

Invisible Fluid của L’Oréal Paris được mệnh danh là sản phẩm "chống nắng quốc dân"

Serum Lab giới thiệu sản phẩm serum bán chạy bậc nhất tại Việt Nam của L'Oréal Paris

Đằng sau mỗi sản phẩm của L’Oréal Paris là khoa học kết hợp với công nghệ, để giúp mang đến sự tự tin cho người phụ nữ.

Dàn KOLs hội tụ đông đảo tại sự kiện lớn nhất dịp đầu năm 2024

Sự kiện trải nghiệm Ngôi nhà khoa học - Science Maison House được diễn ra từ 12 đến 15/1 tại The Landmark 81. Tới với sự kiện, bạn sẽ được "Check-in" trong không gian đậm chất châu Âu giữa lòng Sài Gòn.



Bên cạnh đó, bạn còn có cơ hội trải nghiệm trọn bộ sản phẩm L’Oréal Paris hoàn toàn miễn phí cùng hàng ngàn khuyến mãi hấp dẫn chỉ có tại sự kiện và thưởng thức những màn biểu diễn từ 3 nghệ sĩ nổi tiếng kéo dài từ 12 - 14/1/2024 vào lúc 19h - 20h mỗi ngày: Nguyễn Trần Trung Quân, Bảo Anh, Tăng Phúc.