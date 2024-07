Sẽ giám sát chặt chẽ hoạt động của Bamboo Airways, Pacific Airlines

Bay quốc tế tăng mạnh, nội địa giảm gần 20%

Theo Cục trưởng Đinh Việt Thắng, 6 tháng đầu năm nay, tổng thị trường hành khách ước đạt 38,1 triệu khách, tăng 6,7% so với cùng kỳ 2023. Trong đó, khách quốc tế đạt 21,1 triệu khách, tăng 44,3% so với cùng kỳ 2022 và tăng 3% so cùng kỳ 2019; khách nội địa là 17 triệu khách, giảm 19,4% so với cùng kỳ 2023.

Tính đến Lịch bay mùa Hè 2024, 63 hãng hàng không nước ngoài và 4 hãng hàng không Việt Nam đã khôi phục hoàn toàn mạng đường bay quốc tế như giai đoạn trước dịch COVID-19 và còn tiếp tục mở rộng sang các thị trường mới ở Trung Á, Ấn Độ, Úc.

Đặc biệt, thị trường Trung Quốc đang dần hồi phục, dự kiến đạt 2,5 triệu khách trong 6 tháng đầu năm (tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2023 và bằng 62% so với cùng kỳ năm 2019) và quay trở lại vị trí thứ 2 trong số 10 thị trường quốc tế lớn nhất trong quý 2/2024, trong khi thị trường Hàn Quốc vẫn là thị trường quan trọng nhất, dự kiến đạt 5,3 triệu khách trong 6 tháng qua.

"Thị trường hàng không quốc tế đã hồi phục hoàn toàn và có tăng trưởng nhẹ (tăng 3%) so với cùng kỳ năm 2019 - năm trước dịch COVID-19. Các hãng hàng không Việt Nam chiếm 44% thị phần hành khách quốc tế với hệ số sử dụng ghế trung bình trên 77%"- ông Thắng nói rõ.

Mục tiêu thị trường vận tải hàng không năm 2024 đạt xấp xỉ 78,3 triệu khách (34,8 triệu khách nội địa và 43,5 triệu khách quốc tế) và 1,21 triệu tấn hàng hóa, tăng tương ứng 7,7% về hành khách và 13,4% về hàng hóa so với năm 2023.