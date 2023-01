Sẽ thanh kiểm tra về đầu tư, đấu thầu ở nhiều địa phương

Năm 2023, Thanh tra Bộ KH&ĐT sẽ chủ trì 13 cuộc thanh tra, kiểm tra. Cụ thể là thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công giai đoạn 2021 - 2022 và thời kỳ trước có liên quan, việc chấp hành pháp luật về đầu tư giai đoạn 2020 - 2022 tại các tỉnh: Kiên Giang, Đồng Nai, Bạc Liêu, Hậu Giang, Hà Nam, Yên Bái, Thái Nguyên, An Giang, Gia Lai, Ninh Thuận.

Trong đó, có việc thanh tra công tác quản lý và sử dụng tài sản, tài chính, việc chấp hành quy định pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2021-2022 tại Cục Thống kê tỉnh Sơn La và tại Cục Thống kê tỉnh Bình Định.

Ngoài ra, Thanh tra Bộ KH&ĐT sẽ kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra do Bộ KH&ĐT ban hành; kiểm tra công tác ban hành văn bản hướng dẫn, tổ chức thực hiện pháp luật về đấu thầu tại 5 địa phương

Tổng cục Thống kê chủ trì 4 cuộc thanh tra, về: thực hiện phương án điều tra chăn nuôi tại Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh; thực hiện phương án điều tra doanh nghiệp năm 2023 tại Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa và Cục Thống kê TP Hải Phòng; thực hiện phương án điều tra năng suất, sản lượng cây nông nghiệp tại Cục Thống kê tỉnh An Giang.

Tổng cục thực hiện 1 cuộc kiểm tra việc thực hiện Luật Thống kê và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Thống kê tại Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cục Quản lý Đấu thầu chủ trì việc kiểm tra công tác ban hành văn bản hướng dẫn, tổ chức thực hiện pháp luật về đấu thầu và công tác đấu thầu tại các tỉnh: Bến Tre, Quảng Ngãi, Lạng Sơn, Hà Giang, Đồng Tháp.

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh chủ trì kiểm tra nghiệp vụ đăng ký kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH&ĐT TP Hà Nội và Quảng Nam.

Vụ Quản lý các Khu kinh tế chủ trì kiểm tra tình hình hoạt động các khu công nghiệp trên địa bàn các tỉnh: Vĩnh Phúc, Đồng Tháp, Bình Thuận.

Vụ Kinh tế công nghiệp, dịch vụ chủ trì kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư và đấu thầu giai đoạn 2015-2021 tại Tổng Công ty Dầu Việt Nam; Công ty CP Phân bón dầu khí Cà Mau (thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam); Công ty điều hành đường ống Tây Nam, Tổng Công ty Vận tải Dầu khí và Tổng Công ty CP Dịch vụ Dầu khí Việt Nam (thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam).

Cục Kinh tế hợp tác chủ trì kiểm tra việc thực hiện luật Hợp tác xã năm 2012 tại các tỉnh: Kon Tum, Hải Dương, Tây Ninh, Bình Dương. Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư chủ trì kiểm tra tổng thể đầu tư tại tỉnh Lào Cai.

Vụ Phát triển Hạ tầng và Đô thị chủ trì kiểm tra 2 dự án của Bộ Giao thông Vận tải (Dự án đầu tư xây dựng luồng cho tàu biển có trọng tải lớn vào sông Hậu và Dự án đầu tư nâng cấp mở rộng Quốc lộ 15A đoạn Km30 l+500-Km330+200 tỉnh Nghệ An);

Bộ này cũng kiểm tra 4 dự án của Bộ Thông tin và Truyền thông, gồm: Dự án phát triển nền tảng tích hợp, chia sẽ dữ liệu quốc gia; dự án xây dựng hệ thống hỗ trợ giám sát điều hành an toàn, an ninh mạng phục vụ Chính phủ điện tử; dự án xây dựng hệ thống thao trường mạng phục vụ huấn luyện, diễn tập, sát hạch an toàn thông tin phục vụ Chính phủ điện tử; dự án hệ thống thông tin danh mục điện tử dùng chung của các cơ quan nhà nước phục vụ phát triển Chính phủ điện tử của Việt Nam.

Vụ Kinh tế Nông nghiệp chủ trì kiểm tra công tác di dân tái định cư và bảo vệ phát triển rừng tại tỉnh Lai Châu.