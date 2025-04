Second home: Từ tâm lý “bắt sóng” đến tầm nhìn bền vững

Những ưu tiên mới trong sở hữu second home

Trong giai đoạn 2016 - 2019, bất động sản nghỉ dưỡng phát triển sôi động với mức tăng trưởng ấn tượng. Nhiều nhà đầu tư quyết định xuống tiền nhanh chóng theo xu hướng, coi second home như một tài sản tích lũy hơn là không gian sống thực sự. Tuy nhiên, dịch bệnh giai đoạn 2020 - 2022 đã làm thay đổi tư duy này. Khi thanh khoản thị trường gặp khó khăn, những sản phẩm không có giá trị khai thác thực tế nhanh chóng bị đào thải, khiến nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn.

Hiện nay, thay vì chỉ quan tâm đến khả năng tăng giá trong ngắn hạn, người mua ưu tiên các yếu tố về vị trí, tiềm năng quy hoạch, chất lượng vận hành và giá trị thực tế của bất động sản. Đồng thời, yếu tố văn hóa địa phương cũng ngày càng được đề cao, khi nhiều nhà đầu tư mong muốn second home không chỉ là nơi nghỉ dưỡng mà còn là không gian gắn kết với cộng đồng, tạo nên những giá trị tinh thần bền vững.

Một xu hướng đáng chú ý khác là nhu cầu second home cho cả gia đình. Theo khảo sát, 80% người mua second home hiện nay không chỉ nhắm đến mục đích đầu tư mà còn muốn có một chốn đi về lý tưởng để tái tạo năng lượng cho cả gia đình.

Phú Quốc: Điểm đến second home lý tưởng với giá trị thực

Trước sự thay đổi trong tiêu chí lựa chọn, Phú Quốc đang trở thành một trong những thị trường second home hấp dẫn bậc nhất Việt Nam nhờ sự kết hợp giữa thiên nhiên rừng – biển – đảo đa dạng, quy hoạch bài bản và tiềm năng phát triển mạnh mẽ. Phú Quốc cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ trên bản đồ du lịch quốc tế với nhiều giải thưởng như Top 2 hòn đảo tuyệt vời nhất thế giới (chỉ đứng sau Maldives) (2024) - Tạp chí Travel&Leisure (Mỹ); 3 năm liền Phú Quốc lọt top "Những hòn đảo tuyệt vời nhất thế giới" 2024 - Tạp chí Condé Nast Traveler (Mỹ); top 10 đảo tuyệt vời nhất Châu Á - Tạp chí du lịch DestinAsian (Indonesia); 25 địa điểm truyền cảm hứng du lịch nhất năm 2025 - Tạp chí du lịch Mỹ Travel Leisure.

60% diện tích Phú Quốc là rừng nguyên sinh (ảnh internet)

Sở hữu hơn 60% diện tích là núi, rừng nguyên sinh, khí hậu ôn hòa cùng nhiều bãi biển đẹp, Phú Quốc mang đến không gian sống trong lành, phù hợp cho các chuyến nghỉ dưỡng dài ngày. Đồng thời, giá trị văn hóa bản địa cũng ngày càng được chú trọng trong các sản phẩm du lịch, giúp đảo Ngọc không chỉ là điểm đến mà còn là nơi gắn kết trải nghiệm sống, nơi mỗi cư dân trải nghiệm một "cuộc sống thứ hai" nhiều màu sắc mà không phải tách biệt với công việc và kết nối thường ngày.

Bên cạnh đó, hạ tầng phát triển đồng bộ đang tạo đòn bẩy cho thị trường bất động sản nơi đây. Năm 2024, Phú Quốc đón 5,9 triệu lượt khách du lịch, tăng 43% so với cùng kỳ và đạt 115% so với năm 2019. Sân bay quốc tế Phú Quốc cũng được xếp vào Top những sân bay nhộn nhịp nhất cả nước. Việc được công nhận là đô thị loại I và trở thành địa điểm tổ chức Diễn đàn Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2027 càng khẳng định tiềm năng vượt trội của Phú Quốc, không chỉ là điểm đến du lịch mà còn thành phố đáng sống - đáng làm việc.

Thời điểm thích hợp để sở hữu second home tại Phú Quốc

Sau giai đoạn tăng trưởng nóng 2016 - 2019 và sự chững lại 2020 - 2023 do ảnh hưởng dịch bệnh, thị trường bất động sản Phú Quốc đang dần phục hồi với nhiều tín hiệu tích cực. Các nhà đầu tư chủ động quay trở lại Phú Quốc nhưng không còn theo đuổi những làn sóng đầu cơ ngắn hạn mà tập trung vào những sản phẩm có tiềm năng khai thác thực tế, đảm bảo an toàn dòng tiền và mang lại giá trị lâu dài.

Khách hàng trở lại Phú Quốc ưu tiên lựa chọn các sản phẩm đã hoàn thiện, vận hành hiệu quả. (Ảnh: The Residence Phu Quoc)

Hiện nay, giá second home tại Phú Quốc dao động từ 50 - 100 triệu đồng/m², vẫn ở mức hấp dẫn để đầu tư trong dài hạn. Tuy nhiên, giới chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ lưỡng, lựa chọn những dự án có pháp lý minh bạch, tiềm năng khai thác rõ ràng và được vận hành tốt để đảm bảo giá trị bền vững trong tương lai.

Dưới góc nhìn dài hạn, Phú Quốc không chỉ là một thị trường bất động sản hấp dẫn mà còn là nơi hội tụ đầy đủ yếu tố để trở thành điểm đến second home lý tưởng, mang lại giá trị thực và trải nghiệm sống đẳng cấp cho nhà đầu tư.

