iHouzz chính thức có mặt tại Lakeview City, đưa The Privé đến gần khách hàng hơn

iHouzz đón sóng bất động sản khu Đông từ lõi phát triển khu đô thị mới

Tọa lạc ngay mặt tiền đường Song Hành, phường An Phú, thuộc đô thị Lakeview City – tâm điểm phát triển năng động của khu Đông Sài Gòn, văn phòng giao dịch iHouzz - Prive' dễ dàng kết nối trực tiếp đến cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, nút giao An Phú. Nơi đây liền kề dự án The Privé – khu compound cao cấp ngay trung tâm mới TP. HCM, được đầu tư và phát triển bởi Tập đoàn Đất Xanh. Từ vị trí đắt giá này, khách hàng dễ dàng tiếp cận nhà mẫu, tham quan thực tế dự án và theo dõi tiến độ xây dựng, với sự đồng hành 24/7 từ đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp iHouzz.

Tương tự như các văn phòng trong hệ thống iHouzz, văn phòng kinh doanh iHouzz tại đô thị Lakeview City không chỉ tập trung triển khai dự án chủ lực The Privé, mà còn cung cấp đầy đủ các dịch vụ tài chính – bất động sản như cho vay, mua bán, ký gửi, cho thuê tại khu Đông TP.HCM và các khu vực lân cận. Không gian tại đây được thiết kế linh hoạt, hỗ trợ đội ngũ cộng tác viên (CTV) thuận tiện thực hiện các hoạt động tư vấn khách hàng, livestream và chốt giao dịch trực tiếp.

iHouzz mở rộng cơ hội, tiếp cận nguồn hàng chính thống, đồng hành cùng môi giới chinh phục The Prive’

Sự kiện khai trương văn phòng quy chuẩn iHouzz - Prive' không chỉ đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng hệ thống phân phối sản phẩm cao cấp của iHouzz, mà còn mở ra cơ hội tiềm năng cho hàng ngàn CTV đang hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Đây được xem là "trạm trung chuyển" lý tưởng dành cho đội ngũ môi giới – nơi quy tụ sản phẩm thật, khách hàng thật và công cụ hỗ trợ thực tế, giúp tiết kiệm thời gian, tối ưu hiệu suất bán hàng.

Trước đó, iHouzz đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Tập đoàn Đất Xanh, chính thức trở thành đơn vị phân phối dự án cao cấp The Privé. Thỏa thuận này mở ra lợi thế vượt trội cho toàn bộ CTV khi có thể tiếp cận trực tiếp nguồn hàng lớn, chính thống và chất lượng cao. Với vai trò đối tác phân phối chiến lược của dự án, iHouzz không chỉ hiện diện trong giai đoạn phân phối sơ cấp, mà còn đồng hành cùng khách hàng trong suốt vòng đời sản phẩm - từ chuyển nhượng, cho thuê đến hỗ trợ các dịch vụ hậu mãi, tài chính…. Đây chính là cam kết "đồng hành cùng khách hàng trên hành trình hiện thực hóa giá trị bất động sản" mà iHouzz luôn kiên định theo đuổi.

Tham gia cộng tác cùng iHouzz, CTV sẽ được hỗ trợ công việc toàn diện trên một nền tảng công nghệ duy nhất – từ đăng tin, gửi thông tin, quản lý khách hàng tiềm năng, theo dõi tiến độ giao dịch đến nhận hoa hồng minh bạch, nhanh chóng. Bên cạnh đó, hệ thống thư viện bán hàng chuyên sâu với đầy đủ tài liệu, video giới thiệu dự án, hình ảnh trực quan… luôn sẵn sàng, để CTV tư vấn chốt sale hiệu quả.

iHouzz chi trả hoa hồng cho CTV BĐS lên đến 82%

Chính sách hoa hồng dành cho CTV tại iHouzz là điểm sáng nổi bật, minh bạch, công bằng và hấp dẫn. Tỷ lệ chi trả lên đến 82% – cao nhất thị trường, tạm ứng nhanh sau 36 giờ hoàn tất giao dịch, giúp CTV chủ động tài chính, duy trì động lực làm việc. Ngoài ra, iHouzz cung cấp cho đội ngũ CTV lead khách hàng chất lượng, văn phòng làm việc ngay cạnh dự án, 99% quy trình được hậu thuẫn bởi đội ngũ chuyên sâu. Đặc biệt, iHouzz áp dụng chương trình hoa hồng mạng lưới cấp bậc lên đến 7%, cũng như tiên phong triển khai chương trình affilate marketing bất động sản giúp CTV gia tăng thu nhập theo cấp số nhân.

Chia sẻ tại sự kiện khai trương, ông Nguyễn Trường Sơn – Tổng Giám đốc iHouzz nhấn mạnh: "Khai trương văn phòng giao dịch tại đô thị Lakeview City là bước đi mang tính chiến lược, thể hiện tầm nhìn dài hạn của iHouzz trong việc mở rộng dấu ấn thương hiệu tại các khu đô thị trọng điểm, đồng thời kiến tạo trung tâm vận hành chuyên biệt cho phân khúc bất động sản cao cấp. Với iHouzz, mỗi CTV là một đối tác chiến lược – một mắt xích không thể thiếu trong hệ sinh thái số hóa toàn diện mà chúng tôi đang dày công xây dựng. Chúng tôi không chỉ phân phối sản phẩm, chúng tôi trao cho CTV môi trường để phát triển sự nghiệp, nền tảng ưu việt để làm chủ công cụ, làm chủ nguồn hàng, khách hàng và làm chủ tương lai trong kỷ nguyên số."

Khách hàng, đối tác, cộng đồng môi giới mong muốn hợp tác cùng iHouzz - Prive' vui lòng liên hệ địa chỉ: Số 80 đường Song Hành, Khu đô thị LakeView City, Phường An Phú, TP. Thủ Đức.

