Sedan hạng B đua giảm giá vài chục triệu đồng

Trong 7 tháng đầu năm 2023, tổng doanh số một số mẫu sedan hạng B phổ biến tại Việt Nam đạt 25.896 xe (chưa tính Nissan Almera vì không công bố doanh số), giảm 18.032 xe so với cùng kỳ năm 2022. Như vậy, mức giảm doanh số của dòng xe được cho là bán chạy nhất trên thị trường tương đương khoảng 41%.

Thật vậy, nhìn vào doanh số của các mẫu được xem là “vua doanh số” của các hãng trong năm trước như Toyota Vios, Hyundai Accent hay Honda City, người ta thấy rõ được sự ảm đạm của thị trường.

Cụ thể trong 7 tháng đầu năm, doanh số của Hyundai Accent đạt 8.827 xe, giảm 2.836 xe (24%), Toyota Vios đạt 5.696 xe, giảm 7.361 xe (56%), còn Honda City đạt 5.648 xe, giảm 4.564 xe (44%).

Trong số các mẫu sedan hạng B đang bán trên thị trường, chỉ có Mazda2 là tăng doanh số so với cùng kỳ, bên cạnh đó là một mẫu xe giữ phong độ "ổn định" ở mức rất thấp là Suzuki Ciaz. 

Số liệu: VAMA, Hyundai Thành Công.

Với mức doanh số sụt giảm đáng kể, kết hợp với việc nhu cầu xuống thấp trong tháng ngâu, không ngạc nhiên khi hầu hết mẫu xe thuộc phân khúc này đều giảm giá mạnh giai đoạn này.

Cụ thể, toàn bộ phiên bản Toyota Vios gồm E MT, E CVT và Vios G đều được giảm 50% phí trước bạ (mức giảm không quá 30 triệu). Do là xe lắp ráp trong nước nên khi đăng ký, người dùng sẽ tiếp tục được hỗ trợ 50% phí trước bạ theo chương trình của chính phỉ, nâng tổng số tiền tiết kiệm được lên đến hơn 50 triệu đồng. Giá niêm yết của sản phẩm hiện ở mức 479-592 triệu đồng.

Honda City và Toyota Vios phiên bản 2023 đều đang nhận ưu đãi 50% phí trước bạ.

Honda City cũng được nhận mức ưu đãi tương tự cho các bản L và G, giúp người dùng tiết kiệm gần 60 triệu đồng chi phí ra biển. Đó là chưa kể một số quà tặng phụ kiện từ các đại lý. Giá bán cho Honda City bản G và L lần lượt là 559 và 589 triệu đồng.

Riêng Hyundai Accent đang được các đại lý giảm giá 25-30 triệu đồng khi mua xe. Kết hợp chính sách giảm 50% phí trước bạ cho xe lắp ráp, mức tiền mà người dùng tiết kiệm được cũng sẽ tương đương 2 đối thủ. Hyundai Accent đang có giá niêm yết ở mức 426-542 triệu đồng.

So với các mẫu xe lắp ráp, xe nhập khẩu chịu đôi chút “thiệt thòi” khi không được hỗ trợ phí trước bạ từ chính phủ. Do đó, phía hãng gần như bắt buộc phải “chơi lớn” để tăng tính cạnh tranh so với xe lắp ráp. Chẳng hạn, Mitsubishi áp dụng tặng 100% phí trước bạ cho tất cả phiên bản Attrage, vốn có giá từ 380-490 triệu đồng, trong khi Nissan Almera cũng được trừ trực tiếp 70 triệu đồng vào giá bán. So với các đối thủ cùng phân khúc, đây là mức giảm lớn nhất được ghi nhận trong giai đoạn này.

Một số mẫu xe khác như Mazda2, Kia Soluto cũng đang được Thaco áp dụng các chương trình giảm khác khác nhau để kích cầu.

Mặc dù ưu đãi mạnh, thông tin từ các đại lý cho thấy sức bán các mẫu xe giai đoạn này vẫn khá thấp. Sức mua giảm trong tháng ngâu chỉ là một phần nguyên nhân bởi các năm trước, ngay trong giai đoạn này, vẫn có một lượng khách nhất định đến chốt xe, đặt cọc để được hưởng giá tốt và chờ nhận xe vào đầu tháng 8 âm lịch. Trong khi đó doanh số năm nay thực sự ảm đạm.

Thực tế, các hãng sản xuất đã liên tục tung chương trình ưu đãi, giảm giá cho nhiều mẫu xe khác nhau suốt từ đầu năm, khi thị trường có dấu hiệu đi xuống nhưng vẫn chưa thể kích cầu như mong muốn. Giới kinh doanh kỳ vọng doanh số sẽ ấm lên vào cuối năm nay, tuy nhiên, rất khó để lấy lại mức doanh số như năm ngoái. Thực tế, hãng sản xuất và đại lý đều đã chuẩn bị cho một mùa mua sắm cuối năm đầy khó khăn phía trước.