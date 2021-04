Sedan hạng C tại Việt Nam: Kia Cerato, Mazda3 vẫn là "trùm"

So với phân khúc sedan hạng B cạnh tranh đầy khốc liệt kéo dài suốt từ năm 2020 đến quý I/2021 thì phân khúc sedan hạng C tỏ ra trầm lắng hơn. Phân khúc sedan hạng C với những cái tên quen thuộc như Kia Cerato, Mazda3, Honda Civic, Toyota Corolla Altis và Hyundai Elantra không chứng kiến những màn bứt phá ngoạn mục hoặc những cuộc "soán ngôi" thần thánh.



Trong tháng 3/2021, Mazda3 chính là mẫu sedan hạng C phổ thông (không tính xe sang) bán chạy nhất trên thị trường với 533 xe đến tay khách hàng. Lép vé hơn so với đối thủ khi chỉ bán ra 469 xe nhưng Kia Cerato vẫn là ông vua phân khúc này nếu tính doanh số cộng dồn 3 tháng đầu năm. Cụ thể, sedan của Kia đã bán được 1.698 xe trong 3 tháng qua, nhiều hơn 362 xe so với Mazda3.

Doanh số các mẫu sedan hạng C phổ thông đáng chú ý trong tháng 3 và cộng dồn năm 2021.

3 vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Honda Civic với 200 xe bán trong tháng 3, doanh số cộng dồn đạt 824 xe. Hyudai Elantra đã vượt qua Toyota Corolla Altis để xếp vị trí thứ 4 với 179 xe bán trong tháng 3, cộng dồn đạt 732 xe.

Ở phân khúc này, Kia Cerato vẫn luôn thể hiện được ưu thế của mình nhờ thiết kế ngoại hình đẹp mắt, nhiều trang bị trong khi giá bán được xem là "mềm" nhất phân khúc. Kia Cerato bán ra với 4 phiên bản, giá từ 544 đến 685 triệu đồng.

Trong khi đó, Mazda3 được đánh giá là đã lột xác hoàn toàn cả về thiết kế lẫn công nghệ nhưng từng gặp khó trên thị trường vì giá bán quá cao. Tuy nhiên, sau màn giảm giá "sập sàn" thời điểm đầu năm nay, model này đang dần chứng minh được sức hút của mình. Bằng chứng là việc Mazda 3 đã vượt qua Kia Cerato về doanh số trong tháng 3. Mazda3 có đến 10 phiên bản cấu hình, giá bán dao động từ 669 đến 849 triệu đồng.

Trong khi đó, 3 cái tên xếp sau có mức doanh số chênh lệch không quá lớn. Honda Civic có thiết kế trẻ trung, thể thao nhưng giá bán cao so với phân khúc. Hyudai Elantra dù sức bán không quá lớn nhưng vẫn có lượng fan nhất định. Trong khi đó, Toyota Corolla Altis lại khiến người ta lo ngại vì tính cạnh tranh thấp. So với đối thủ, Toyota Corolla Altis có giá khởi điểm cao nhất (từ 733 triệu đồng) trong khi ngoại hình khó có thể nói là bắt mắt hơn, thay đổi nhỏ giọt so với xu hướng chung của thị trường.

Kia Cerato sẽ phải dè chừng với Mazda3 trong những tháng tiếp theo.

Trong bối cảnh thị trường hiện nay, có thể khẳng định phân khúc sedan hạng C sẽ không có nhiều biến động bởi chưa có một cái tên đáng chú ý nào trong phân khúc này dự định được đưa về nước trong tương lai gần. Vị trí dẫn đầu phân khúc này sẽ là cuộc đua giữa Mazda3 và Kia Cerato. Với việc doanh số Mazda3 đã bứt lên trong tháng 3, có thể kỳ vọng vào việc model này tạo ra một cuộc lật đổ đối với Kia Cerato.

Năm 2020, Kia Cerato cũng chính là mẫu sedan hạng C phổ thông bán chạy nhất thị trường với doanh số 12.033 xe, bỏ khá xa Mazda3 (8.704 xe) nhưng năm nay, mọi chuyện có thể sẽ khó lường hơn nhiều.

Trong khi đó ở nhóm bám đuổi phía sau, thứ hạng của các mẫu xe cũng có thể sẽ nhanh chóng thay đổi do khoảng cách về doanh số không quá lớn. Chỉ cần một trong số các hãng xe tung ra một chính sách bán hàng hấp dẫn, cục diện có thể sẽ thay đổi. Năm ngoái, Hyundai Elantra chính là model bán tốt nhất trong nhóm bám đuổi với doanh số gần 4.700 xe trong khi Honda Civic kén khách nhất (doanh số 2.478 xe).