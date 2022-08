Selena Gomez: Sao nhí Disney thành hiện tượng toàn cầu và mong ước nghỉ hưu làm mẹ ở tuổi 30 sau bạo bệnh

Ở tuổi 30, thời kỳ được coi là đỉnh cao của các ngôi sao thế hệ 9x, Selena Gomez lại khiến dư luận toàn cầu ngỡ ngàng khi thông báo về dự định giải nghệ và kế hoạch sau đó. Chia sẻ ngay sau sinh nhật, ngôi sao Phù Thuỷ Xứ Waverly cho rằng bản thân sẽ không thể tiếp tục làm người nổi tiếng và có cuộc sống như hiện tại mãi mãi: "Cuối cùng cũng đến lúc tôi cảm thấy mệt mỏi với tất cả mọi thứ. Vì vậy, tôi sẽ dành phần lớn cuộc đời mình sau này cho các hoạt động từ thiện".

"Tôi cũng hy vọng sẽ được kết hôn và làm mẹ". Chẳng ai ngờ rằng, siêu sao thành công cả ở lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh và thời trang, làm đẹp, người có trong tay tất cả mọi thứ như Selena lại chỉ có một mong muốn được trở về nghỉ hưu và yên bề gia thất khi ở ngưỡng đỉnh cao của sự nghiệp. Thật ra mong muốn từ giã sự nghiệp của Selena Gomez chính là kết quả của những vấn đề đã tích tụ lâu dài trong suốt quãng thời gian hoạt động nghệ thuật của cô. Nữ minh tinh sinh năm 1992 đã quá mệt mỏi với thế giới của danh vọng, thậm chí còn phải tự cách ly mình với mạng xã hội để đảm bảo giữ gìn sức khỏe thể chất và tinh thần. Cuộc đời của cô công chúa Disney vốn không hề yên ả như bao người vẫn nghĩ, nhìn lại hành trình 20 năm hoạt động trong showbiz của Selena Gomez là đủ hiểu.

Sao nhí Selena Gomez với sự nghiệp nhiều thăng trầm và áp lực

Selena Gomez sinh trong 1 gia đình không hạnh phúc, tuổi thơ cơ cực khiến nữ ca sĩ bước chân vào giới giải trí từ rất sớm, đó là khi cô mới 7 tuổi. Với vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu và diễn xuất đầy tự nhiên, Selena Gomez nhanh chóng nổi tiếng và còn được gọi là "công chúa Disney" nhờ thành công nhiều bộ phim nổi danh như Phù Thuỷ Xứ Waverly, Monte Carlo, Câu Chuyện Lọ Lem, Ramona Và Beezus,...

Người đẹp còn thành công vượt trội trong vai trò ca sĩ và cũng có hàng loạt bản hit nổi tiếng toàn cầu với lượt xem trên YouTube từ trăm triệu lượt cho đến cả tỷ view. We Don't Talk Anymore, The Heart Wants What It Wants, Lose You To Love Me... đều là những ca khúc khẳng định vị thế của Selena Gomez trong làng nhạc thế giới, đưa cô công chúa Disney đa tài lên hàng siêu sao. Thế nhưng đây đều là những ca khúc gắn liền với tâm sự sâu lắng, đau khổ bên trong tâm hồn của Selena khi yêu. Có lẽ đây chính là lý do nữ ca sĩ này có thể gắn kết bền chặt với hàng triệu khán giả toàn cầu qua những câu chuyện biết nói.

Selena Gomez thành công khi còn là một cô bé xinh xắn

Sau khi ra mắt với vai trò diễn viên của Disney, Selena Gomez phát triển mạnh mẽ ở lĩnh vực phim ảnh

Selena Gomez từng bị đánh giá nổi tiếng nhờ sắc đẹp hơn là tài năng. Tuy nhiên cô đã vượt qua rào cản thực lực, thành công bằng cách lan tỏa câu chuyện của chính mình với hàng triệu người

Tuy trên thực tế Selena Gomez luôn bị đánh giá là 1 diễn viên với diễn xuất phập phù và 1 giọng ca yếu. Trong sự nghiệp ca hát kéo dài cả thập kỷ, người đẹp mới lần đầu được đề cử giải Grammy vào năm 2022, nhưng lại không nhận được giả. Selena Gomez cũng không có giải thưởng diễn xuất danh giá nào trong tay.

Những tranh cãi về tài năng thực sự của Selena Gomez khiến chính cô cũng cảm thấy mệt mỏi. Nhưng không thể phủ nhận rằng, thành công của nữ ca sĩ này nằm ở sự đa tài, cách kể chuyện và kết nối, sẻ chia với khán giả qua tác phẩm của mình hơn là chỉ tập trung vào kỹ năng. Đó chính là lý do tại sao ca khúc của Selena Gomez luôn được khán giả đại chúng ưa chuộng, thuộc nằm lòng và MV luôn đạt đến con số trăm triệu lượt xem.

Cô ca sĩ đình đám này còn là một nghệ sĩ rất thông minh, luôn biết cách vận dụng chiến lược truyền thông hiệu quả để nâng tầm tên tuổi bản thân và tác phẩm. Không chỉ trong lĩnh vực điện ảnh, âm nhạc mà cả ở mảng thời trang, Selena cũng giành được thành công vượt bậc nhờ đầu óc kinh doanh thương mại, biết cách dùng người và luôn giữ thái độ khiêm tốn, trân trọng tài năng.

Selena Gomez là một trong những ca sĩ luôn tạo được sợi dây kết nối tinh thần vô hình với khán giả

Bị căn bệnh Lupus quái ác hành hạ

Năm 2014, Selena Gomez bị chẩn đoán mắc căn bệnh tự miễn Lupus. Đây là một căn bệnh vô cùng nguy hiểm, đe dọa tới tính mạng của người bệnh. Đến tháng 9/2017, Selena Gomez thực hiện ca ghép thận và đặc biệt nhất, người hiến tặng lại chính là cô bạn thân của nữ diễn viên - Francia Raisa. Câu chuyện về tình bạn và sự hi sinh giữa Selena và Francia khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ. Điều khiến khán giả toàn cầu xúc động không chỉ dừng lại ở đó.

Căn bệnh Lupus khiến sắc vóc của Selena Gomez thay đổi thất thường, đưa cô vào thời kỳ áp lực nặng nề. Những ngày tháng đó, nữ ca sĩ liên tục phải đối mặt với những lời chê bai về thân hình béo phì, nhan sắc bị tàn phá. Nhiều người cho rằng cô buông thả bản thân và đã đến lúc xuống dốc nhưng hàng triệu người sau đó đã phải xót xa khi biết rằng thì ra đây chính là biến chứng của căn bệnh quái ác kia. Nhưng mặc kệ ngoại hình bị soi mói, Selena Gomez vẫn tự tin vào diện mạo của mình, luôn hạnh phúc với bất cứ dáng vẻ nào mình có và tỏa sáng với hào quang của siêu sao có tầm ảnh hưởng toàn cầu.

Chưa hết, Selena Gomez còn mắc chứng rối loạn lưỡng cực, trầm cảm và lo lắng sau khi chia tay mối tình "tốn không ít giấy mực" với nam ca sĩ Justin Bieber. Có thể nói, cô đã kiệt quệ cả về sức khỏe và tinh thần sau quãng thời gian dài vật lộn với mối quan hệ lâu năm với người cũ, và giờ là lúc Selena Gomez cảm thấy bản thân nên dừng lại để tận hưởng thời gian riêng tư.

Selena Gomez khổ sở vì căn bệnh Lupus khiến cô tăng cân mất kiểm soát

Nỗi đau khắc khoải quá khứ và sự khởi đầu mới của tương lai

Selena có mối tình kéo dài 8 năm với Justin Bieber. Họ chia tay - tái hợp nhiều lần trong sự chú ý của hàng triệu người hâm mộ khắp thế giới. Cựu ngôi sao Disney từng chia sẻ rằng cô cần thời gian để tĩnh tâm, tìm lại chính mình trong tâm hồn sau khi bị tổn thương trong tình cảm: "Tôi đã trải qua cuộc chia tay đầy khó khăn và tôi tự hỏi bản thân những câu hỏi về sự nghiệp, tôi sẽ phải làm gì tiếp theo". Đến nay, mỗi động thái của Selena đều bị phỏng đoán, cho rằng có liên quan đến vợ chồng Justin Bieber và Hailey Baldwin. Chính điều này đã khiến nữ ca sĩ cảm thấy mệt mỏi và muốn được tránh xa khỏi sự dai dẳng về quá khứ.

Cuộc tình của Selena Gomez và Justin Bieber tốn nhiều giấy mực của báo giới, nhưng kết thúc không có hậu. Đây cũng là khởi nguồn cho nỗi đau dai dẳng của Selena Gomez

Theo Hollywood Reporter, Selena Gomez đã gặp được tình yêu của đời mình nên sẵn sàng để lại ánh hoàng quang của giới giải trí để tập trung cho cuộc sống cá nhân. Nữ ca sĩ được bắt gặp dành 2 tháng nghỉ hè bên đạo diễn người Ý Andrea Iervolino. Cặp đôi trao nhau những nụ cười ngọt ngào, vui đùa và quan tâm đối phương. Selena Gomez cũng trông rạng rỡ hơn hẳn vì chìm đắm trong tình yêu.

Andrea Iervolino sinh năm 1987, hơn nữ ca sĩ Selena Gomez 5 tuổi. Họ gặp gỡ thông qua dự án phim In Dubious Battle (2016) và giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết từ đó. Từ năm 2019, giọng ca Love You Like a Love Song và đạo diễn Andrea Iervolino được cho là có mối quan hệ thân mật trên mức bạn bè, đặc biệt là khi người đẹp đón sinh nhật tại Ý cùng vị đạo diễn này. Đến năm 2021, họ lại đi du lịch cùng nhau. Ngay vào lúc này, Selena Gomez đã chia sẻ về dự định nghỉ hưu và được kết hôn, làm mẹ. Nữ ca sĩ còn thường xuyên xuất hiện với hình ảnh chăm chỉ nấu nướng, quán xuyến cuộc sống như một người phụ nữ của gia đình. Đây chính là hình ảnh Selena muốn hướng tới hiện tại.

Selena Gomez xuất hiện với hình ảnh nền nã, tập trung nấu nướng và tận hưởng cuộc sống bình yên dạo gần đây

Selena Gomez đón sinh nhật năm 2019 tại Ý cùng đạo diễn Andrea Iervolino. Nhà làm phim điển trai được cho là người khiến Selena Gomez muốn từ bỏ showbiz để xây dựng gia đình. Cả hai gắn bó với nhau suốt quãng thời gian dài và giờ càng thêm bền chặt

Sau bao mỏi mệt và lo toan, Selena Gomez xứng đáng có được mái ấm mà cô hằng mong ước. Ở tuổi 30, nữ ca sĩ không còn tham vọng để bước đến đỉnh cao thêm nữa mà muốn tìm được tình yêu đích thực và xây dựng gia đình ổn định. Nụ cười và hình ảnh an nhiên của Selena Gomez trong bữa tiệc sinh nhật tuổi 30 chính là minh chứng cho sự trưởng thành về tinh thần của nữ nghệ sĩ này. Không chỉ gia đình, bạn bè mà cả khán giả cũng mong nàng công chúa Disney có thể đi được cái kết viên mãn nhất của cuộc đời mình.

Selena Gomez tuổi 30 với hình ảnh trưởng thành

Nguồn ảnh: Hollywood Reporter, Just Jared