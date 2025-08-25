Sếp Coteccons viết tâm thư về kết quả kinh doanh năm tài chính 2025: Nhiều nhân sự được thưởng tới 6 tháng lương

Trong tâm thư dài gửi đi vào cuối tuần, bà Nguyễn Trình Thùy Trang - Phó Tổng Giám đốc Khối Vận hành Coteccons chia sẻ rằng kết quả năm tài chính 2025 không đơn thuần là những con số, mà là minh chứng sống động cho văn hóa hành động "OwnIt": không chờ đợi điều gì xảy ra, mà tự mình tạo ra điều đó. Theo bà, Coteccons đã chủ động vượt qua một năm đầy thử thách bằng sự dấn thân và tinh thần trách nhiệm của từng thành viên trong tổ chức.

Kết thúc năm tài chính 2025, Coteccons ghi nhận doanh thu thuần 24.867 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ và hoàn thành 99,5% kế hoạch. Trong đó, khối BU1 vượt 12% kế hoạch, BU2 hoàn thành vượt 15% và BU3 đạt 81%.

Cùng với kết quả kinh doanh tích cực, hệ thống đánh giá hiệu suất cho thấy tỷ lệ nhân sự đạt mức xuất sắc (O) chiếm 5–6%, nhóm hiệu quả cao (HE) đạt gần 30%. Những cá nhân đạt hiệu suất tốt nhất được thưởng lên tới 6 tháng lương, còn nhóm HE xuất sắc được thưởng 4,5 tháng. Bà Trang gọi đây là sự tưởng thưởng xứng đáng cho những ai vượt kỳ vọng.

Trong tâm thư, bà Trang nhấn mạnh tính công bằng và minh bạch trong đánh giá. Theo bà, công bằng không đến từ cảm tính mà phải dựa trên hệ thống và dữ liệu. Việc công bố tỷ lệ đánh giá theo từng nhóm: từ xuất sắc đến cần cải thiện là một phần trong nỗ lực xây dựng văn hóa minh bạch và tạo niềm tin. Với những nhân sự thuộc nhóm cần cải thiện (NI), Coteccons không loại trừ mà khuyến khích đối thoại trực tiếp với quản lý để cùng nhìn lại mình và tạo ra sự thay đổi.

Bà Nguyễn Trình Thùy Trang - Phó Tổng Giám đốc Khối Vận hành Coteccons.



Năm tài chính 2025, Coteccons ghi nhận giá trị trúng thầu đạt hơn 29.100 tỷ đồng, tăng 32% so với năm 2024. Backlog tính đến cuối quý IV đạt 35.353 tỷ đồng, là mức cao trong những năm gần đây.

Trong quý IV, Coteccons tiếp tục mở rộng danh mục dự án với các công trình mới gồm: Dự án Eaton Park giai đoạn 3 của Gamuda Land; Dự án Ecopark Central Park Vinh (gói tổng thầu thiết kế và thi công chung cư HH2 – phân khu 1A-2); Dự án Khu đô thị mới tại Xuân Canh, Đông Hội, Mai Lâm – Đông Anh của MIK; Dự án Khối nhà khách sạn Nam Phương (gói MEP) – Phú Quốc; Dự án Tổ hợp nghỉ dưỡng Hòn Thơm – Phú Quốc (gói MEP); Dự án The Global City CT07 của Masterise Home.

Doanh thu thuần hợp nhất quý IV của doanh nghiệp này đạt 8.351 tỷ đồng, tăng 26,6% so với cùng kỳ. Lũy kế 12 tháng đạt 24.867 tỷ đồng, tăng 18,2% so với năm tài chính 2024. Lợi nhuận gộp quý IV đạt 216 tỷ đồng, cả năm đạt 778 tỷ đồng, tăng 9,2% so với năm trước. Biên lợi nhuận gộp quý IV đạt 2,58%, lũy kế cả năm đạt 3,13%.

Lợi nhuận sau thuế quý IV đạt 196 tỷ đồng, gần gấp 3 lần cùng kỳ. Cả năm đạt 454 tỷ đồng, tăng 46,6% so với năm trước.



