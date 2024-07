Sếp Google: Nền kinh tế số của Việt Nam sẽ tăng 11 lần vào 2030, đạt 220 tỷ USD, hệ sinh thái 4.000 startup Việt sắp đuổi kịp Singapore

Google và NIC kiến tạo tương lai AI Việt Nam thế nào?



Chương trình "Kiến tạo tương lai AI Việt Nam" hướng đến 2 trụ cột chính:

- Trụ cột "Kiến tạo cho Nhân tài" (Build for Talents): Chương trình Phát triển nhân tài số cung cấp 40.000 suất học bổng với 10 khoá học, bao gồm khoá học mới ra mắt bổ sung - Trí tuệ nhân tạo AI của Google (Google AI Essentials) nhằm trang bị các kỹ năng AI mới nhất cho thế hệ trẻ Việt Nam, trong đó có nhiều cán bộ, giảng viên và sinh viên của hơn 80 trường đại học và cao đẳng trên cả nước.

Chương trình này được nâng cấp từ chương trình Phát triển Nhân tài số đã được Google và NIC ra mắt hồi tháng 7 năm 2022. Tính đến nay, Chương trình đã trang bị một bộ kỹ năng số quan trọng cho 60.000 người trong độ tuổi lao động tại Việt Nam.

- Trụ cột "Kiến tạo cho Startups" (Build for Startups): Với Google for Startups Accelerator, Google hướng đến mục tiêu hỗ trợ, thúc đẩy startup Việt Nam trong kỷ nguyên AI thông qua 3 chương trình chính: Google AI Startups Masterclass (chương trình trực tuyến kéo dài 8 tuần trang bị cho hệ sinh thái khởi nghiệp kiến thức kinh doanh), Chương trình "Google for Startups Accelerator, Southeast Asia: Việt Nam bứt phá đổi mới", và Google Startup AI Space - sáng kiến đầu tiên trên toàn cầu hỗ trợ các startup AI thông qua việc tạo điều kiện để họ nhanh chóng chế tạo mẫu thử (prototyping) và thương mại hóa các ứng dụng AI.