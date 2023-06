Sếp người Nhật đưa công ty tăng trưởng gấp 20 lần bằng cách quản lý ngược số đông: Đặt nhân viên lên hàng đầu, hết giờ làm yêu cầu tắt máy đi về

Hikari Sakaguchi (41 tuổi) là giám đốc của một công ty in áo mang tên Sakaguchi Naran được đặt trụ sở tại thành phố Gifu, tỉnh Gifu, Nhật Bản. Với mái tóc nhuộm vàng và hình xăm trên cánh tay, ít ai nghĩ người đàn ông này nắm giữ cả một công ty.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Hikari Sakaguchi sang Mỹ học đại học. Năm 2004, ngay khi tốt nghiệp đại học, anh gia nhập công ty in áo Sakaguchi Naran. Được thành lập từ những năm 1990s, ban đầu, doanh nghiệp chủ yếu in và nhuộm kimono. Song với sự phát triển của thời đại, công ty đã dần chuyển sang cung cấp dịch vụ in và nhuộm áo phông. Vào thời điểm đó, công ty chỉ có khoảng 15 người. Mỗi năm, doanh nghiệp in khoảng 5 triệu chiếc áo với doanh thu khoảng 50 triệu yên.

Năm 2014, Hiraki Sakaguchi, 32 tuổi trở thành Chủ tịch thế hệ thứ 3 của công ty Sakaguchi Naran. Từ đó, ông quyết định cải tổ lại công ty và trao cho nhân viên sự linh hoạt và tự do. Cũng vì thế, công ty dần dần mở rộng.

Sự thoải mái trong phong cách ăn mặc của Hikari ảnh hưởng đến cách anh quản lý nhân viên. Giám đốc của công ty Sakaguchi Naran không đi theo công thức quản lý của số đông các ông chủ hiện tại.

Anh cho rằng nếu có sự linh hoạt và tự do tại công ty, nhân viên sẽ dễ dàng sáng tạo và tận tâm với công việc. Tại công ty của mình, anh đề cao tinh thần “nhân viên là trên hết”. Điều này cho phép công ty đạt được sự phát triển tối đa. Giờ đây, công ty của anh có 160 nhân viên với doanh thu hàng năm lên đến 1 tỷ yên (tăng gấp 20 lần) và trở thành doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành.

Một ngày mới tại công ty của Hikari bắt đầu lúc 8h20 sáng với buổi tập yoga. Chính anh cũng tham gia buổi tập này cùng với nhân viên của mình. Tuy nhiên, đây không phải là hoạt động bắt buộc.

Ảnh minh hoạ





Theo quy định của công ty 9h nhân viên sẽ chính thức vào làm. Tuy nhiên, khi các phương tiện truyền thông của Nhật Bản đến ghi hình tại công ty, họ quan sát được một số nhân viên vẫn đến làm sau giờ đó một cách bình tĩnh. Một nữ nhân viên tiết lộ, công ty không có giờ đi làm cố định. “Tôi đưa con đi học, sau đó có chút việc gia đình nên giờ này mới đến làm việc”, người này nói khi được hỏi lý do đi làm muộn.

Giờ làm việc linh hoạt chính là bước cải tiến của công ty kể từ khi Hikari điều hành. Anh cho rằng hãy để tất cả nhân viên được tự do đi lại, tan sở, ăn sáng tại nhà với gia đình và đưa các con đi học trước khi đến làm việc. Do đó, nhân viên có thể cân bằng giữa gia đình và công việc.

Nếu nhân viên cần nghỉ phép vì lý do sức khoẻ hay việc bận của gia đình, cá nhân, công ty Sakaguchi Naran sẵn sàng đồng ý.

Giám đốc Hikari không thích nhân viên làm thêm giờ. Khi đến giờ tan sở, anh mong tất cả mọi người về càng sớm càng tốt để chăm sóc cho gia đình của mình hoặc làm những điều mình thích.

Ngoài ra, công ty này không yêu cầu độ tuổi khi tuyển dụng nhân viên. Anh tin rằng miễn là mọi người có ý chí làm việc, ngay cả tuổi già cũng không thành vấn đề. 2 tháng trước, công ty này đã tuyển 2 cụ già 78 và 86 tuổi.

Sau 4 giờ chiều, một nhóm trẻ em sẽ đến công ty. Đây là con của nhân viên đang làm việc tại đây. Để đáp ứng nhu cầu của các bé, công ty đã mở một quán đồ ăn nhanh - nơi cung cấp nước trái cây, kem và các loại thực phẩm khác. Trẻ em thích đến đây chơi. Điều này cũng giúp nhân viên yên tâm làm việc.

Cửa hàng do công ty mở ra dành cho con của nhân viên

Vào các ngày trong tuần, công ty còn tổ chức nhiều hoạt động cộng đồng để gia đình nhân viên có thể cùng nhau tham gia. Hiện tại, Sakaguchi Naran có kế hoạch sẽ xây dựng một khu phức hợp trên khu đất trống gần công ty. Nhà trẻ, quán cà phê, phòng tập gym, xông hơi… sẽ được quy hoạch tại đây nhằm tạo sự thuận tiện cho nhân viên công ty.

Với tư cách là chủ tịch công ty, Hikari Sakaguchi luôn cố gắng ân cần và quan tâm đến đời sống của nhân viên. Vị này tin rằng khi thoải mái đi làm, họ sẽ trở nên năng động, có trách nhiệm hơn trong công việc và mối quan hệ giữa sếp và nhân viên cũng tốt đẹp hơn.

Khi môi trường làm việc lý tưởng, ứng viên sẽ đổ xô đến. Công ty vì thế cũng không phải lo tuyển dụng hay thiếu nhân lực, có lợi cho sự phát triển ổn định. Trong một cuộc phỏng vấn, giám đốc của công ty Sakaguchi cho rằng nếu nhân viên không thoải mái về điều kiện làm việc, luôn muốn nghỉ việc thì công ty chịu phần thiệt nhiều hơn. “Tôi nghĩ điều cốt yếu để nâng cao sự hài lòng của khách hàng là để nhân viên đi làm với thái độ bằng lòng trước tiên”, vị giám đốc chia sẻ.

Theo Aboluowang