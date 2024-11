Sếp Pyn Elite Fund tiết lộ vừa "chốt lãi" 1 cổ phiếu tăng chóng mặt, gọi đây là thời điểm lý tưởng để chuyển hướng dòng tiền đón "sóng lớn"

Trong thư gửi nhà đầu tư mới đây, người đứng đầu quỹ đến từ Phần Lan Pyn Elite Fund - ông Petri Deryng giữ quan điểm tích cực về cổ phiếu ngân hàng trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Theo ông Petri Deryng, nhóm này đã ghi nhận những tín hiệu tích cực trong năm 2024, với mức tăng giá dao động từ 15% - 30%. Tuy nhiên, nhìn rộng hơn trong giai đoạn khoảng 3 năm trở lại đây, nhiều mã trong ngành lại giảm từ 10% - 20%.

Song, người đứng đầu Pyn Elite Fund vẫn tỏ ra lạc quan khi đánh giá các ngân hàng vẫn duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận ổn định, dù tốc độ có phần chậm hơn nhưng hoạt động kinh doanh đã được mở rộng và vốn chủ sở hữu được tích lũy một cách đáng kể.

"Theo chúng tôi, n hóm ngành ngân hàng tiếp tục mang lại cơ hội tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ trong những năm tới . Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô thuận lợi, GDP của Việt Nam có thể đạt mức tăng trưởng 7% mỗi năm, tạo nền tảng hỗ trợ cho hoạt động của ngành ngân hàng ", ông Petri Deryng cho hay.

Đáng chú ý, vị này còn tiết lộ quỹ PYN Elite gần đây đã hiện thực hóa lợi nhuận một cổ phiếu ngân hàng, ghi nhận mức tăng trên 60% chỉ trong vòng một năm. Quỹ cũng đã phân bổ lại nguồn vốn này bằng việc gia tăng tỷ trọng lớn vào cổ phiếu ngân hàng, tập trung vào những mã có triển vọng tăng trưởng lợi nhuận đột phá vào năm 2025.

Theo ông Petri Deryng, điều ấn tượng là các ngân hàng Việt Nam có tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận vượt trội, thậm chí so sánh được với các công ty công nghệ hàng đầu của Mỹ. Tuy nhiên, diễn biến giá cổ phiếu ngân hàng trong ba năm qua lại đi ngược với đà tăng trưởng nội tại. Do đó, đây là thời điểm lý tưởng để dòng tiền chuyển hướng từ các cổ phiếu công nghệ đang được định giá cao sang nhóm cổ phiếu ngân hàng Việt Nam - vốn đang bị đánh giá thấp so với tiềm năng thực tế.

"Tôi tin rằng, cổ phiếu ngân hàng Việt Nam sẽ trở thành điểm sáng trong danh mục đầu tư dài hạn nhờ vào tiềm năng tăng trưởng ổn định và rủi ro được kiểm soát hiệu quả" , ông Petri Deryng khẳng định.

Trong bức thư trước đó, sếp Pyn Elite Fund cũng bày tỏ quan điểm tích cực khi nhìn nhận ngày càng có nhiều tín hiệu tích cực hơn trong nước, qua đó tạo ra nền tảng tốt cho thị trường chứng khoán Việt Nam khi mà phần lớn doanh nghiệp niêm yết đều có hoạt động sản xuất kinh doanh tập trung trong nội địa. Những mức thuế nhập khẩu mà Tổng thống Donald Trump có thể áp dụng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp xuất khẩu nước ngoài (FDI) đang hoạt động tại Việt Nam. Tuy nhiên, các doanh nghiệp này không niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Ông Petri Deryng dự báo lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam có thể đạt tốc độ tăng trưởng khoảng 20% trong năm nay và duy trì mức tương tự vào năm 2025. Thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn được định giá ở mức hợp lý với chỉ số P/E dự phóng năm 2025 vào khoảng 10 lần ngay cả trước những nhịp điều chỉnh mạnh vừa qua.

Hiện, Pyn Elite Fund là một trong những quỹ ngoại có quy mô hàng đầu tại thị trường chứng khoán Việt Nam với tổng tài sản quản lý lên đến hơn 815 triệu EUR (22.000 tỷ đồng) vào cuối tháng 10. Nhóm tài chính (ngân hàng, chứng khoán) chiếm áp đảo cả về số lượng và tỷ trọng. Luỹ kế 10 tháng đầu năm 2024, hiệu suất đầu tư của Pyn Elite Fund vẫn tương đối khả quan, đạt mức 18,54%.