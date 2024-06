Sếp Shopee: Sắp tới sẽ tăng cường xác định danh tính người bán

"Cách đây 2 tháng, công an Phú Thọ khởi tố vụ lợi dụng chính sách của Shopee để lừa đảo và chiếm đoạt tiền", ông Phan Mạnh Hà – Giám đốc đối ngoại Công ty TNHH Shopee – chia sẻ tại sự kiện Vietnam Security Summit mới đây.



Trước đó, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao (Công an tỉnh Phú Thọ) phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao (Bộ Công an) phát hiện các hội nhóm trên mạng xã hội trong và ngoài địa bàn tỉnh Phú Thọ kêu gọi đặt đơn ảo (trả công cho người đặt đơn) và áp voucher giảm giá khi mua hàng trên sàn thương mại điện tử (TMĐT) Shopee.

Hoạt động này có sự cấu kết giữa người bán (Seller), người mua (Buyer), nhân viên giao nhận tại các công ty chuyển phát và các đối tác tiếp thị liên kết người bán (Seller Affiliate) có đăng ký mở tài khoản trên sàn Shopee. Bằng thủ đoạn chính là đặt đơn hàng ảo, các nhóm này tạo ra các giao dịch ảo với giá trị hàng chục tỷ đồng và thông qua đó tiến hành chiếm đoạt giá trị các mã giảm giá mà Shopee tài trợ cho người mua hàng.

Ở phía Shopee, ông Hà cho biết sàn TMĐT này cố gắng ngăn chặn bằng nỗ lực phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước, đặc biệt các cơ quan điều tra. Trong năm qua và tới đây, Shopee sẽ đầu tư vào con người và các hệ thống hạ tầng như trí tuệ nhân tạo (AI) để ứng phó với các chiêu trò mới ứng dụng công nghệ từ giới lừa đảo.

Ông Phan Mạnh Hà – Giám đốc đối ngoại Công ty TNHH Shopee (ngoài cùng bên trái).

"Không chỉ đầu tư vào hạ tầng, con người, chúng tôi còn phối hợp với cơ quan Nhà nước. Cụ thể, do nhận thấy việc xác định danh tính, tiến hành xác thực danh tính nhà bán hàng trên mạng rất quan trọng, nên trong thời gian tới chúng tôi sẽ có chương trình, biện pháp tăng cường xác định danh tính nhà bán hàng", Giám đốc đối ngoại Shopee cho biết.

Một trong những nỗ lực tiếp theo của Shopee là khuyến khích người dùng không dùng tiền mặt.

"Chúng tôi nhận thấy thanh toán bằng tiền mặt trong TMĐT vẫn chiếm tỷ trọng lớn. Việc thanh toán bằng tiền mặt không lưu vết. Chính vì thế, người mua hàng dùng tiền mặt bị lừa đảo nhiều hơn".

"Thời gian tới, chúng tôi cũng có các chương trình khuyến khích người mua hàng sử dụng biện pháp không dùng tiền mặt, đặc biệt chúng tôi đã có ví ShopeePay, có chiến lược hỗ trợ khuyến mãi cho người mua hàng sử dụng ví để thanh toán trên sàn, cũng như nâng cấp tính năng ví để tiện dụng cho người mua hàng", ông Hà chia sẻ.

Trước đó, tại báo cáo gửi đại biểu Quốc hội trước phiên chất vấn kỳ họp thứ 7, Bộ Công Thương cho biết đang nghiên cứu một số giải pháp để quản lý, giám sát, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử.

Trong đó, dự kiến bổ sung quy định xác thực tài khoản người bán cá nhân và cung cấp thông tin trên các website, ứng dụng TMĐT.