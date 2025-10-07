Shark Bình là ai và đã làm gì trước vụ tiền số AntEx?

Thời gian gần đây, Shark Bình - doanh nhân mảng công nghệ, hiện giữ chức Chủ tịch Tập đoàn NextTech Group được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội với những lùm xùm liên quan đến dự án tiền số AntEx.

Shark Bình dạo này vướng ồn ào.

Shark Bình là ai, cuộc sống như thế nào trước khi những ồn ào kéo đến?

Sinh năm 1981 tại Hà Nội, Nguyễn Hòa Bình sớm được biết đến là một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ doanh nhân công nghệ đầu tiên ở Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp Đại học Quốc gia Hà Nội, ông tiếp tục theo học thạc sĩ Tin học đô thị tại Đại học Osaka (Nhật Bản).

Năm 19 tuổi, Shark Bình thành lập PeaceSoft – công ty phần mềm chuyên phát triển các sản phẩm cho thị trường nội địa. Đây chính là nền móng của hệ sinh thái NextTech, đế chế công nghệ mà sau này báo chí gọi là “Alibaba phiên bản Việt”. Trong suốt hơn 20 năm, ông Bình kiên trì xây dựng hệ sinh thái NextTech trải rộng ở nhiều lĩnh vực như thương mại điện tử, logistics, fintech..., từng được xem là mảnh ghép quan trọng trong bức tranh chuyển đổi số của Việt Nam.

Không chỉ hoạt động trong giới khởi nghiệp, Shark Bình trở thành gương mặt quen thuộc với công chúng khi tham gia Shark Tank Việt Nam từ mùa 3 (2019). Với phong cách đầu tư thẳng thắn, nhận xét “gắt” và những câu nói như “ngáo giá”, “long mạch” từng viral mạng xã hội, ông nhanh chóng trở thành “cá mập” nổi bật nhất chương trình.

Shark Bình được biết đến rộng rãi hơn khi tham gia chương trình Shark Tank Việt Nam.

Ở thời điểm đỉnh cao, Shark Bình vừa là doanh nhân có tiếng trong giới khởi nghiệp, vừa là gương mặt truyền thông được nhiều người biết tới.

Tuy vậy, hành trình sự nghiệp của ông cũng không hoàn toàn suôn sẻ. Một số dự án trong hệ sinh thái NextTech từng phải dừng hoạt động vì không theo kịp các đối thủ quốc tế. Ông Bình nhiều lần công khai thừa nhận rủi ro và cho rằng “đi nhanh trong lĩnh vực trung gian cũng đồng nghĩa với việc phải sẵn sàng bị thay thế khi đối tác tự phát triển”.

Năm 2021, Shark Bình thông báo đầu tư 2,5 triệu USD vào dự án blockchain AntEx thông qua quỹ Next100Blockchain, đồng thời giữ vai trò cố vấn chiến lược. Tuy nhiên, sau thời gian ngắn, token của dự án rơi tự do 99%, website ngừng hoạt động. Dù đổi tên thành Rabbit (RAB), giá trị vẫn tiếp tục giảm sâu, khiến nhiều nhà đầu tư bức xúc.

Bản thân ông Bình sau đó cho biết “tin nhầm người”, kêu gọi minh bạch trong ngành crypto. Phía dự án phản bác, tạo nên những tranh cãi kéo dài suốt nhiều năm. Đến 2025, vụ việc bước sang giai đoạn mới khi có đơn tố giác được nộp lên cơ quan chức năng. Đây cũng là nguyên nhân khiến tên tuổi Shark Bình liên tục xuất hiện dày đặc trên truyền thông thời gian gần đây.

Hôn nhân hạnh phúc với nữ diễn viên phương Oanh

Bên cạnh sự nghiệp, Shark Bình còn thu hút sự chú ý bởi đời sống cá nhân với nữ diễn viên Phương Oanh.

Shark Bình có hôn nhân hạnh phúc bên nữ diễn viên Phương Oanh.

Tháng 6/2023, cặp đôi chính thức đăng ký kết hôn sau thời gian công khai tình cảm. Một năm sau, vào tháng 7/2024, lễ ăn hỏi được tổ chức tại quê nhà Ninh Bình của Phương Oanh trong không khí ấm cúng, có sự tham dự của hai bên gia đình và bạn bè thân thiết. Cũng trong năm 2024, hai người đón cặp song sinh chào đời, đánh dấu bước ngoặt lớn trong hành trình làm cha mẹ của Shark Bình và nữ diễn viên.

Sau khi lập gia đình, Shark Bình - Phương Oanh thường xuyên chia sẻ những hình ảnh ngọt ngào bên nhau: Ttừ những chuyến du lịch quốc tế, các sự kiện giải trí, doanh nghiệp, cho đến khoảnh khắc đời thường bên các con. Phương Oanh cũng nhanh chóng trở lại với công việc diễn xuất, tham gia loạt dự án mới, giữ phong thái thoải mái và tự tin trước truyền thông.

Thỉnh thoảng, vợ chồng Shark Bình cũng vướng phải một số tin đồn liên quan đến cuộc sống hôn nhân. Gây chú ý nhất là lời đồn rằng nữ diễn viên Hương vị tình thân được chồng hứa cho “tiền tỉ tiêu vặt mỗi tháng” nếu ở nhà làm nội trợ. Trước thông tin này, Phương Oanh đã bức xúc lên tiếng, khẳng định đây hoàn toàn là tin thất thiệt. Về phía mình, doanh nhân Nguyễn Hòa Bình cũng phủ nhận việc cho vợ tiền tỉ tiêu vặt hằng tháng.

Trong vai trò người cha của 4 người con, Shark Bình nhiều lần chia sẻ về quan điểm giáo dục con cái trên các diễn đàn khởi nghiệp. Ông nhấn mạnh: “Tài sản là của bố mẹ, không phải của con”, đồng thời cho rằng thế hệ sau phải tự xây dựng sự nghiệp và rèn luyện năng lực cá nhân. Mỗi người con cần có một “nghề cốt lõi” và nếu khởi nghiệp sẽ bị “soi kỹ hơn người ngoài” để tránh tâm lý ỷ lại.

Phía Phương Oanh lại mang đến sự cân bằng trong cách nuôi dạy: cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc gia đình ấm áp trên mạng xã hội, từ những buổi dạo chơi, ngày đầu đi học đến những dịp đặc biệt của hai bé song sinh. Sự nghiêm khắc của Shark Bình kết hợp với sự mềm mại của Phương Oanh tạo nên hình ảnh một gia đình hiện đại: vừa kỷ luật, vừa tràn đầy yêu thương.