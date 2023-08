Shark Hưng 'lên thuyền' cùng thương hiệu Haval, khẳng định: 'H6 là mẫu xe giá trị cho người Việt Nam'

Shark Hưng phát biểu trong buổi lễ ra mắt Haval H6 tại Việt Nam.

Ngày 2/8, thương hiệu Haval chính thức đặt chân tới Việt Nam với sản phẩm đầu tiên là chiếc H6 HEV. Tại buổi lễ ra mắt, ông Phạm Thanh Hưng, hay còn gọi là Shark Hưng, Phó Chủ tịch HĐQT Cen Group, được giới thiệu là một trong những cổ đông của Haval Việt Nam.



Trong bài phát biểu, Shark Hưng cho biết, ô tô là ngành nghề đầu tiên theo đuổi sau khi tốt nghiệp đại học. Sau vài năm đầu sự nghiệp cống hiến cho các hãng lớn như Toyota Việt Nam hay Ford Việt Nam, ông rẽ hướng sang chuyên ngành tư vấn, góp phần đưa nhiều hãng xe công trình và xe hạng sang về nước.

Tuy đã chuyển sang lĩnh vực bất động sản được hơn 20 năm, nhưng Shark Hưng vẫn quan tâm và tìm hiểu những biến động của ngành ô tô trong và ngoài nước. Ông nhận thấy ngành công nghiệp ô tô đang phát triển như vũ bão.

“Đây là một trong những ngành có nhiều bằng sở hữu trí tuệ nhất, bởi sản xuất một chiếc ô tô không chỉ liên quan cơ khí, mà còn là giải trí, cơ điện tử, điều khiển tự động, các tính năng thông minh,... Ô tô không còn là phương tiện đơn thuần nữa mà nó trở thành một công cụ để hưởng thụ cuộc sống”, ông Shark Hưng chia sẻ.

Tuy nhiên, tại Việt Nam, việc sở hữu ô tô không phải một chuyện dễ dàng do nhiều yếu tố như thuế, tỷ lệ nội địa hoá, giá thành,... Thương hiệu Haval giải quyết phần nào những vấn đề trên do được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, qua đó nhiều khoản thuế, phí đã được loại bỏ, trong khi chi phí vận chuyển cũng thấp hơn so với việc vận chuyển xe từ Mỹ hay châu Âu tới Việt Nam.

Ngoài những lợi thế trên, Shark Hưng tự tin rằng, những chiếc xe do Great Wall Motor làm ra có đầy đủ những tính năng và công nghệ để cạnh tranh với những đối thủ trên thị trường.

Cuối cùng, Shark Hưng khẳng định, dịch vụ bảo dưỡng và chính sách hậu mãi của Haval đủ sức đứng đầu thị trường Việt Nam. Cụ thể, Haval H6 được bảo hành 5 năm hoặc 150.000 km, còn pin được bảo hành 8 năm hoặc 150.000 km. Bản thân Shark Hưng cũng đã mua một chiếc Haval H6.

Hiện tại, Haval H6 chỉ được phân phối duy nhất một phiên bản HEV với giá bán 1,096 tỷ đồng. Khách hàng mua xe đợt đầu được giảm 30 triệu đồng. Xe sử dụng động cơ hybrid, máy xăng 1.5L kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất 243 mã lực, mô-men xoắn 530 Nm. Theo công bố của hãng, mức tiêu thụ xăng trung bình 5,2 lít/100km.

Về an toàn và hỗ trợ lái thông minh, xe có tổng cộng 20 tính năng, như ga tự động thích ứng, cảnh báo phương tiện cắt ngang trước sau, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ phanh khẩn cấp, camera toàn cảnh hay cảnh báo điểm mù. Trong khi đó, tránh xe thông minh, chống tăng tốc ngoài ý muốn, hỗ trợ đỗ xe ghép dọc, hỗ trợ đỗ xe ghép ngang,... là những tính năng không xuất hiện trên các đối thủ đang bán ở việt Nam.