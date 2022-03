Shark Hưng: Mua nhà khi còn trẻ rất không thông minh - Vì sao?

Là doanh nhân thành đạt, sở hữu hàng loạt những kinh nghiệm hay ho trên thương trường, Shark Hưng thường xuyên lên sóng những quan điểm, lời khuyên về kinh doanh cho giới trẻ.



Phó Chủ tịch CEN Group có hiểu biết sâu rộng trong rất nhiều lĩnh vực như tài chính, bất động sản, kinh doanh. Với lối nói chuyện hóm hỉnh nhưng lại vô cùng thâm thuý và tế nhị, ông đã có những chia sẻ về chuyện tiền bạc để đời cho các bạn trẻ.

1. Hiểu được ý nghĩa của việc cố gắng kiếm tiền khi còn trẻ

Vài năm trước đây, lối sống YOLO (you only live once) trở thành một xu hướng. Mang ý nghĩa rằng bạn chỉ sống một lần trong đời nên hãy sống cho bản thân mình thay vì sống cho người khác, sống cho hiện tại thay vì cho tương lai.

Nó không hoàn toàn sai hay đúng, chỉ là ở những bối cảnh khác nhau, nó sẽ mang hàm nghĩa khác. Song, câu chuyện là nhiều bạn trẻ dựa vào đó để cho phép bản thân mình không chuẩn bị bất kỳ điều gì trong tương lai. Điều đó quả thực rất nguy hiểm, đặc biệt về mặt tài chính, có thể khiến cuộc sống của bạn hoàn toàn sụp đổ.

Theo shark Hưng, ý nghĩa của việc chuẩn bị và tích lũy là có thể nắm bắt cơ hội: “Nếu biết tích lũy, chuẩn bị ngay từ sớm, bạn sẽ thoải mái vùng vẫy trong khu vực an toàn của mình. Để khi thời cơ tới, bạn sẵn sàng bứt phá. Cơ hội dành cho tất cả mọi người, nhưng chỉ đến với những người biết chuẩn bị, nắm bắt nó.”

Mặc khác, với một số bạn thì lại quá coi trọng đồng tiền. Xem nó là tất cả. Ở khía cạnh này, Shark Hưng cũng có những chia sẻ: “Tôi luôn cho rằng, tiền không phải là mục đích của cuộc sống, nó chỉ là phương tiện và công cụ để thực hiện mục tiêu khác cao hơn. Nếu chúng ta tách tiền ra khỏi vòng lưu chuyển thì sẽ không làm gì được với nó và khi con người đạt được một số tiền nào đó chẳng hạn như vài chục tỷ thì những nhu cầu cơ bản sẽ được đáp ứng đầy đủ. Lúc đó, người ta sẽ không coi tiền là mục tiêu mà coi nó là công cụ để giúp thỏa mãn những mục đích khác cao hơn.”

2. Không nên mua nhà khi còn trẻ

Đến bây giờ, nhiều người vẫn giữ quan niệm an cư lạc nghiệp. Tức là phải ổn định chỗ ở mới có những phát triển lâu dài. Có những người cho rằng kể cả vay nợ lên tới 50-60% để mua nhà cũng được. Vì khi có một khoản nợ “trên vai", bạn sẽ có động lực hơn để cố gắng.

Tuy nhiên, với Shark Hưng, vị "cá mập" nổi tiếng này lại có quan điểm khá trái ngược:

"Tôi muốn nói với các bạn trẻ rằng, việc mua và sở hữu nhà ở độ tuổi rất trẻ là một điều không thông minh, thực sự không thông minh. Các bạn nên ở nhà thuê, dùng tiền đó để đầu tư cho những việc khác của mình để gia tăng tài sản, để tích lũy kiến thức, để có những cơ hội kiếm thật nhiều tiền.

Khi bạn có nhiều tiền, bạn muốn cái nhà nào cũng được. Bởi vì mua một cái nhà khi các bạn chưa đủ tiềm lực tài chính là một gánh nặng rất lớn cho tuổi trẻ, phải trả lãi, mất hết tất cả các cơ hội, lúc nào cũng chỉ căm cắm vào việc kiếm tiền để trả lãi, chứ chưa nói gì chuyện trả tiền gốc.

Và nó sẽ tiêu diệt của các bạn rất nhiều cơ hội phát triển bản thân, về đầu tư, về học hành, về tích lũy nhiều thứ khác. Vấn đề chính là các bạn đang cần chỗ ở chứ các bạn chưa cần nhà.”

Các bạn nên mua nhà ở độ tuổi cao hơn một chút, ví dụ 30-35 tuổi, khi bắt đầu có gia đình thì nên nghĩ đến ngôi nhà đầu tiên của mình. Chứ ở độ tuổi 23 mà thu nhập chưa nhiều, nhất là còn đang có nhà của bố mẹ cho ở nữa, chưa phải trả tiền thì tội gì không ở cùng bố mẹ, tách ra làm gì cho đau đầu.

Có thể thấy, shark Hưng coi trọng việc dùng tiền để đầu tư vào kiến thức và gia tăng tài sản hơn. Có rất nhiều cách để làm điều này, chẳng hạn như đầu tư chứng khoán, hoặc đơn giản mua nhà sau đó cho thuê.

Hiện nay có rất nhiều người đã mua nhà nhưng vẫn ở nhà cho thuê. Bởi vì nhu cầu riêng biệt của mỗi người, hơn thế nữa, tiền cho thuê có thể sẽ cao hơn số tiền phải trả khi đi thuê nhà. Từ đó, bạn sẽ có một khoản lợi nhuận nhất nhất định, chẳng hạn như cô nàng Julia Đoàn đã từng chia sẻ về vấn đề này .

3. “Tiền sinh ra tiền” thay vì dùng quá nhiều sức lực của bản thân

Ngày nay, nhiều người chỉ chăm chăm vào kiếm tiền từ những đồng lương cơ bản của mình. Nói một cách đơn giản là họ không đa dạng hóa thu nhập . Điều này không sai, nhưng sẽ khó hơn để bạn đạt được tự do tài chính sớm - điều mà hầu hết mọi người đều hướng đến.

Trong một hội thảo, "cá mập" CEN Group cho biết "Nếu chúng ta chỉ kiếm tiền bằng tiền công, tiền lương, dùng sức lao động, thời gian, có thể cao hơn chút nữa là dùng trí tuệ để kiếm tiền. Thì đây là cách kiếm tiền sơ đẳng nhất, chúng ta nói đùa là 'bán thân'. Có thể là thời gian, trí tuệ, sức lực. Nhưng nếu dùng công cụ là tiền, dùng người khác làm thuê cho mình thì đó là đang tận dụng sức tiền để tạo ra thu nhập của mình.”

Theo shark Hưng, cách tốt nhất là có thể cân bằng giữa thu nhập tiền công ăn lương từ sức lực của bản thân và “tiền sinh ra tiền" từ các tài sản. Đó có thể là những hoạt động đầu tư, khởi nghiệp kinh doanh hay thậm chí gửi tiết kiệm cũng được. Bởi vì lãi kép là thứ tuyệt vời nhất trong câu chuyện này.

"Tôi mong muốn ở lứa tuổi càng sớm càng tốt các bạn đạt được trạng thái cân bằng giữa thu nhập từ hoạt động đầu tư và thu nhập từ tiền công tiền lương, sức lực của mình. Nếu các bạn đạt được điều này ở lứa tuổi 35 thì chúc mừng bạn. Bạn có sức khỏe tài chính rất tốt. Các bạn cứ tích lũy rồi đầu tư thì thu nhập từ tích lũy, đầu tư sẽ dần thay thế thu nhập từ tiền công tiền lương", shark Hưng khẳng định.

Nguồn: Tổng hợp

