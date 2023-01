SHB bước vào tuổi 30: Tâm thế mới, Khát vọng lớn

Tăng cường nội lực, chuyển mình mạnh mẽ



Năm 2022, SHB tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường tài chính – ngân hàng với các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh chính đạt tăng trưởng tốt so với năm 2021. Tỷ lệ an toàn vốn, các tỷ lệ đảm bảo an toàn thanh khoản, tỷ lệ quản lý rủi ro đều đạt ở mức cao hơn so với quy định của NHNN và thông lệ chuẩn mực quốc tế.

Theo chia sẻ từ Tổng Giám đốc SHB, ngân hàng đã hoàn thành nhiều giải pháp số hóa trong sản phẩm, kênh bán hàng cũng như quy trình hoạt động, từ đó giúp nâng cao trải nghiệm và thu hút thêm nhiều khách hàng mới. Đồng thời, ngân hàng đã triển khai thành công nhiều chương trình, sản phẩm gắn liền trực tiếp với lợi ích của khách hàng, có sức cạnh tranh trên thị trường.

SHB đã tiếp tục đảm bảo quyền lợi cho cổ đông bằng việc tuân thủ nguyên tắc công khai, minh bạch về thông tin, chi trả cổ tức 15%, tăng vốn điều lệ lên 30.674 tỷ đồng, qua đó đưa SHB duy trì vị trí trong Top5 ngân hàng thương mại cổ phần có vốn điều lệ lớn nhất.



Trong những ngày cuối cùng của năm 2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành văn bản chấp thuận cho SHB Finance chuyển đổi từ công ty TNHH một thành viên sang công ty TNHH hai thành viên trở lên. Đây là một trong những bước cuối cùng trong lộ trình chuyển nhượng vốn điều lệ của SHB tại SHB Finance cho Ngân hàng Krungsri của Thái Lan – thành viên chiến lược thuộc Tập đoàn MUFG – Nhật Bản. Thỏa thuận chuyển nhượng SHB Finance sẽ đem lại nguồn thặng dư vốn đáng kể cho SHB cũng như nâng cao năng lực tài chính và vị thế của Ngân hàng.

Tổng Giám đốc SHB cho biết ngân hàng sẽ tận dụng tối đa nguồn vốn từ thỏa thuận kể trên để đầu tư củng cố nền tảng, thúc đẩy phát triển các phân khúc khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số và nâng cao năng lực phòng ngừa rủi ro.

Mức đệm vốn được tăng cường từ thỏa thuân trên sẽ góp phần giúp ngân hàng tiếp tục mở rộng quy mô kinh doanh trên cơ sở duy trì các tỷ lệ an toàn, đặc biệt là tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo quy định tại Thông tư 41. Việc nâng cao các chỉ số phát triển an toàn là cơ sở để SHB tiến tới Basel III, đáp ứng các chuẩn mực quốc tế.

Với phương châm coi "con người là trung tâm để phát triển", Ban Lãnh đạo SHB rất trân trọng ghi nhận những nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên. Năm 2022, SHB đã tiếp tục thực hiện chính sách tăng thu nhập, tăng các chế độ phúc lợi cho CBNV, nằm trong Top đầu trên thị trường về chính sách đãi ngộ, thể hiện đúng tinh thần làm nhiều hưởng nhiều. Các chính sách này đã góp phần tạo động lực để CBNV tiếp tục phấn đấu, làm việc hiệu quả và thêm gắn bó với ngân hàng.

Bên cạnh đó, SHB đã đẩy mạnh công tác phát triển nhân tài, thể hiện qua nhiều chương trình đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng, tư duy, khả năng lãnh đạo và thích ứng linh hoạt trước sự thay đổi của công nghệ, xã hội và xu hướng tiêu dùng của khách hàng. Ngân hàng đang từng bước xây dựng đội ngũ tinh nhuệ, sẵn sàng dẫn dắt, truyền cảm hứng cho các đồng nghiệp, CBNV nhằm đạt được những bước tiến xa và kiến tạo những giá trị bền vững.

Song hành với hoạt động kinh doanh, SHB luôn tích cực lan tỏa tinh thần "Chia sẻ yêu thương" tới mọi miền Tổ quốc bằng những chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ công tác phòng, chống bệnh dịch, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của người dân.

Và những nỗ lực vượt trội của SHB trong năm qua đã được ghi nhận tại hàng loạt các giải thưởng, các bảng xếp hạng uy tín trong nước và quốc tế như Top các ngân hàng hiệu quả nhất Việt Nam, Top 5 Ngân hàng TMCP lớn nhất Việt Nam, Top 50 Doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam, Ngân hàng có trách nhiệm xã hội tốt nhất Việt Nam... SHB tiếp tục là đối tác đồng hành của nhiều định chế tài chính quốc tế lớn như IFC, ADB, WB… với giá trị hợp tác lên đến hàng trăm triệu USD, khẳng định uy tín và năng lực của SHB trên thị trường tài chính quốc tế.

Chào đón tuổi 30 – vững vàng phát triển cùng đất nước

Kế thừa những thành công có tính nền tảng, đặc biệt là bước dậm đà ấn tượng của năm 2022, SHB chào đón năm 2023, chào đón tuổi 30 với tâm thế mới, diện mạo mới và những khát vọng lớn hơn, quyết tâm mạnh mẽ hơn.

Trong năm 2023, SHB đặt những mục tiêu thách thức với sứ mệnh cốt lõi là một "Đối tác tin cậy" và luôn mang lại "Giải pháp phù hợp nhất" cho khách hàng. Ngân hàng tiếp tục bám sát "4 trụ cột" có tính định hướng chiến lược gồm: Đổi mới quy chế, quy định, quy trình; Kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự; Lấy khách hàng làm trọng tâm; Nền tảng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, cùng với kim chỉ nam hành động: An toàn – Hiệu quả, Chủ động – Thích ứng, Đổi mới – Sáng tạo và Triển khai quyết liệt.

Tổng Giám đốc SHB cũng chia sẻ ngân hàng đã và đang tích cực đổi mới chiến lược kinh doanh, hiện đại hóa công nghệ, chuyển đổi số toàn diện hướng tới thị trường và khách hàng. Đồng thời, SHB sẽ tiếp tục nâng cao năng lực quản trị theo chuẩn Basel II và chuẩn bị hoàn thiện Basel III, phát triển an toàn bền vững, khẳng định uy tín vị thế của SHB trong nước và quốc tế.

Với dự báo trong năm 2023, nền kinh tế nói chung và ngành ngân hàng nói riêng tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn thách thức và thuận lợi đan xen. Theo bà Ngô Thu Hà, Điều cần làm là nhìn ra được các cơ hội trong thách thức, chủ động thích ứng với sự thay đổi. Người SHB coi sáng tạo và đổi mới là một quá trình liên tục không ngừng nghỉ, luôn triển khai công việc với tinh thần quyết liệt... tất cả hướng tới hoàn thành mục tiêu do Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị SHB đề ra cho năm 2023.

Đại gia đình SHB sẽ cùng nhau quyết tâm hoàn thành các mục tiêu kinh doanh, thực hiện áp dụng công nghệ để tối ưu hóa quy trình vận hành, gia tăng năng suất, hiệu quả làm việc; tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức; phát triển con người; phát triển văn hóa doanh nghiệp bền vững.

"Với sự chỉ đạo sát sao, định hướng chiến lược đúng đắn từ Hội đồng Quản trị và sự đồng lòng, chung sức và nỗ lực của toàn thể các thành viên Đại gia đình SHB, chúng ta nhất định sẽ hoàn thành các mục tiêu của năm 2023, cùng nhau đưa SHB vững vàng phát triển cùng đất nước." – Tổng Giám đốc Ngô Thu Hà tin tưởng.