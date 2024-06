SHBFinance sau một năm gia nhập Tập đoàn tài chính Krungsri (Thái Lan)

Một năm sau khi gia nhập tập đoàn tài chính lớn thứ 5 tại Thái Lan, Krungsri, SHBFinace đã liên tục đổi mới, thực thi một loạt các hành động chiến lược và ghi nhận những con số ấn tượng.

Hoàn thiện bộ máy lãnh đạo và vận hành

Bổ nhiệm bộ máy lãnh đạo bao gồm tân Tổng Giám đốc với nhiều năm kinh nghiệm thực chiến trên thị trường Quốc tế và tại Việt Nam, các Phó TGĐ phụ trách Tài chính, Rủi ro cùng đội ngũ lãnh đạo cấp cao gồm Giám đốc Phát triển Giá trị Khách hàng, Giám đốc Kinh doanh số. Với đội ngũ lãnh đạo chuyên môn cao, dày kinh nghiệm, SHBFinance cam kết phát triển bền vững mang lại lợi ích tối đa cho 6 nhóm khách hàng mục tiêu: Người tiêu dùng, nhân viên, đối tác, cổ đông, chính quyền và cộng đồng.

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng, đặc biệt đội ngũ công nghệ thông tin, từ 50 người lên tới gần 100 nhân sự trong vòng 1 năm thể hiện sự đầu tư mạnh mẽ cho tầm nhìn số hóa và an ninh thông tin, đảm bảo an toàn vận hành toàn hệ thống cũng như an toàn, bảo mật cho khách hàng.

Mở rộng và nâng cấp sản phẩm, dịch vụ với nền tảng công nghệ

Từ chỗ chỉ cho vay tiền mặt, từ cuối năm 2023 trở lại đây, SHBFinance đã ra mắt các sản phẩm mới gồm: Thẻ tín dụng, cho vay trên các nền tảng số, chính sách vay ưu đãi dành cho khách hàng chất lượng, cải thiện thời gian giải ngân chỉ từ 5 phút.

Thẻ tín dụng của SHBFinance với sứ mệnh mang tới cho khách hàng một cuộc sống Sung túc hơn

Với nền tảng phục vụ đa dạng, khách hàng có thể tiếp cận dịch vụ từ hơn 5000 nhân viên kinh doanh trên khắp lãnh thổ Việt Nam, truy cập các nền tảng số như website, mạng xã hội, ứng dụng SHBFinance đều nhận được dịch vụ chăm sóc tức thời. Bên cạnh đó, khách hàng cũng có thể sử dụng dịch vụ của SHBFinance trên các nền tảng số như Viettel Money, Fiza, ZaloPay, MyViettel, VNPT Money, Fiza,...

Việc mở rộng phạm vi dịch vụ vừa nhằm đáp ứng Chỉ thị số 22/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam, vừa đáp ứng nhanh hơn nhu cầu của người dùng, từ đó tối ưu trải nghiệm và giữ chân khách hàng. SHBFinance đặt mục tiêu phục vụ 1.5 triệu khách hàng hạnh phúc tới năm 2025 trong đó 30% khách sử dụng dịch vụ tài chính số. Giai đoạn 6/2023 - 5/2024 ghi nhận mức tăng trưởng rõ rệt với số lượng khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ tăng 27% so với cùng kỳ năm trước.

Cải thiện chất lượng khách hàng

Việc ra mắt Khối Quản trị Giá trị Khách hàng thể hiện rõ nét tầm nhìn của SHBFinance trong ngắn và dài hạn. Đánh giá chất lượng danh mục, phân tích đầu cuối từ đó phát triển các giá trị, sản phẩm và chiến lược phù hợp cho từng nhóm đối tượng khách hàng là nhiệm vụ cốt lõi. Các giải pháp như "Hồ sơ tốt, lãi suất tốt hơn" cho khách hàng hiện hữu được áp dụng từ nửa cuối năm 2023 mang lại hiệu suất vượt bậc với số lượng khách hàng được giữ chân tăng tới 85% so với cùng kỳ năm trước.

Mở rộng dịch vụ và nâng cao trải nghiệm người dùng trên mọi điểm chạm

2023-2024 là giai đoạn chứng kiến sự thụt giảm của nền kinh tế hậu Covid, trong đó nhóm khách hàng của các công ty tài chính là đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề. SHBFinance đã cơ cấu các nhóm nợ với các giải pháp nhằm hỗ trợ tốt nhất cho khách hàng khó khăn. Các giải pháp đã mang lại những cải thiện đáng kể với các chỉ số thanh toán khoản vay tốt nhất từ trước tới nay.

Nguồn vốn ổn định

Bên cạnh trợ lực từ hai ngân hàng mẹ, SHBFinance đã ký kết hợp tác tài trợ với các tổ chức tín dụng quốc tế lớn như MUFG, KBank, Deutsche Bank và tiến tới hợp tác với nhiều tổ chức uy tín khác trong thời gian tới. Đa dạng hóa nguồn tài trợ từ các đối tác sẽ là tiền đề để công ty có được nguồn tài trợ ổn định cho việc phát triển kinh doanh lâu dài.

Lễ ký kết hợp tác tín dụng với MUFG Việt Nam

Chính sách nhân sự hòa hợp

Kế thừa các chính sách nhân sự ưu việt từ 2 ngân hàng mẹ, SHBFinance với đội ngũ hơn 6000 nhân sự, 4 văn phòng trên khắp cả nước được củng cố với các chính sách nhân sự nhân văn và bền vững nhằm vừa nâng cao hiệu quả hoạt động vừa đảm bảo sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống của người lao động.

Bên cạnh các chính sách phúc lợi chung nhằm cải thiện thu nhập, SHBFinance quan tâm sâu hơn tới đời sống nhân sự với các chính sách cá nhân hóa như ngày nghỉ dịp sinh nhật, tăng ngày phép gắn với thâm niên làm việc, các hoạt động đội nhóm tăng gắn kết, đào tạo đội ngũ nhân tài. Không chỉ dừng lại ở cân bằng công việc với cuộc sống (work-life balance) mà SHBFinance còn tôn trọng sự hòa hợp giữa công việc với cuộc sống (work-life integrated).

Chỉ tính riêng 1 năm trở lại đây, 3 chính sách phúc lợi mới được ban hành, 10 sự kiện nội bộ, hơn 358 khóa đào tạo nội bộ được triển khai trên toàn hệ thống.

Phát triển giá trị cộng đồng bền vững

Hiểu được tính cấp thiết của việc xây dựng một cộng đồng hiểu biết về tài chính tới tổng quan nền kinh tế nói chung cũng như lợi ích của người tiêu dùng nói riêng, SHBFinance đã chính thức công bố triển khai chương trình hành động vì cộng đồng "Tài chính dễ dàng - Tương lai vững vàng" được triển khai từ tháng 5/2024 tới hết năm 2026.

SHBFinance hướng tới phổ cập quản lý tài chính cá nhân tới 4 triệu người dân trong năm đầu tiên của dự án

Trong năm đầu tiên thực hiện chương trình, SHBFinance hướng tới tiếp cận và phổ cập quản lý tài chính cá nhân tới 4 triệu người dân bằng những nội dung đơn giản hóa, dễ dàng tiếp cận với chủ đề "Hiểu tiền thật dễ". Các hoạt động đầu tiên đã được triển khai tới nhóm sinh viên chuẩn bị gia nhập thị trường lao động với các buổi chia sẻ, đào tạo vê quản lý tài chính cá nhân chuyên nghiệp cùng chương trình đồng hành cùng khởi nghiệp dành cho giới trẻ.

Bà Olena Khlon, Tổng giám đốc SHBFinance chia sẻ "Một năm qua với sự đồng hành của đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm từ Krungsri và SHB, SHBFinance đã ghi nhận nhưng thành tựu vượt bậc cả về kết quả kinh doanh và thứ hạng, trở thành một trong số các công ty tài chính đầu tiên được cấp chứng nhận bảo mật cao nhất theo chuẩn PCI DSS 4.0 Level 1, đồng thời được trao tới 4 hạng mục trong giải thưởng nhân sự Employer of Choice 2023. Năm 2023, SHBFinance ghi nhận tăng trưởng tín dụng ở mức 32.3%, thị phần tăng 1.5% bất chấp đà giảm chung toàn thị trường (theo cáo báo Fingroup). Đây là những thành quả và nền móng bước đầu cho mục tiêu dài hạn trở thành top 5 công ty tài chính tại Việt Nam tới năm 2028. Mặc dù còn nhiều thách thức nhưng SHBFinance đã và đang quyết liệt hành động vì lợi ích của khách hàng nói riêng và sự phát triển của thị trường tài chính Việt Nam nói chung."